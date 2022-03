Álvaro Saieh, los 30 años y el ocaso de un poderoso

Presentado por:

¡Buenas y feliz lunes! Se acabó el verano y esta semana arranca el otoño , tiempo para sopas pero también de cambios. Los griegos decían que la única constante en la vida es precisamente el cambio y vaya si no estamos viviendo tiempos de cambio.

A esta hora se están levantando algunos de los que estuvieron trasnochando anoche en la séptima edición del Lollapalooza Chile. Más de 200 mil personas por día “rockearon” con los 100 artistas nacionales e internacionales que fueron parte de la propuesta. Una señal de que poco a poco seguimos avanzando en la vuelta a cierta normalidad.

1

1- SAIEH ENTRA EN TIEMPO EXTRA

Qué pasará. Este jueves será el comienzo de algo histórico: aunque no es oficial, es muy probable que sea la última asamblea anual de accionistas de Itaú CorpBanca con un miembro de la familia Saieh en el directorio y con el grupo controlando un paquete relevante de acciones. CorpGroup Banking, la sociedad a través de la cual la familia participa en Itaú, está en default de un bono de US$ 500 millones y, dentro de las negociaciones para salir de la crisis, Saieh estaría dispuesto a liquidar el 14,29% que tiene en Itaú CorpBanca para poder pagar parte de las deudas.

En el mercado dan por descontado que eso sucederá este año y ello significará la salida de su hijo, Jorge Andrés, de la presidencia. El pacto de accionistas entre el grupo Saieh e Itaú establece que la presidencia del banco está en manos del grupo Saieh, siempre que tengan al menos el 13% de la propiedad. El puesto viene acompañado de un sueldo de alrededor de $20 millones al mes, además de bonos y premios.

Crónica de un final anunciado. Los problemas de Saieh arrancaron hace más o menos una década. En 2013, Álvaro Saieh ingresó en el ranking de billonarios de la revista Forbes como el sexto empresario más rico de Chile y el número 458 a nivel mundial, con una fortuna de alrededor de US$ 3.400 millones. Controlaba CorpBanca, SMU, CorpVida, era accionista relevante de VTR y dueño de Copesa, uno de los dos principales grupos de medios de Chile. Viajaba en su jet privado a su departamento en Nueva York, donde posee una valiosa colección de arte, y donó el Saieh Hall en la Universidad de Chicago. Hoy tendría un patrimonio neto negativo.

Otro símbolo del fin de un ciclo. Saieh fue uno de los “winners” de la transición, de los ya tan manoseados 30 años, con sus luces y sombras. Un banquero exitoso y osado. Fue el primero en atreverse a salir de las fronteras, pero al final su tendencia de moverse siempre al límite le terminó jugando en contra. Símbolo de una era exitosa pero cuestionada, y que también está llegando a su fin.

2

2- MARCEL COMIENZA A DEFINIR SUS PRIORIDADES

Qué pasó. El ministro de Hacienda y su equipo comenzaron a revelar sus prioridades y definir su agenda para este primer año. Mario Marcel habló con los empresarios en una reunión con Juan Sutil de la CPC y fue el protagonista en un seminario organizado por el Diario Financiero. Todo, en una semana en que se confirmó que la economía chilena tuvo un año extraordinario, creciendo casi 12% en 2021, pero ya mostrando señales de enfriamiento en el último trimestre, y en medio de una guerra en Ucrania cuyos impactos en la economía recién se están comenzando a sentir.

Marcel fue escéptico acerca de las proyecciones que heredó del Gobierno de Sebastián Piñera. Su predecesor en Hacienda estimaba una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,5%. Marcel puntualizó que las cifras son inconsistentes “con el ajuste que debe tener la economía este año para controlar la inflación. Esas proyecciones son superiores a todas las estimaciones de distintos actores. Me parecen poco plausibles las cifras que dio el Gobierno anterior en su último informe”. El BCI reiteró que ve una recesión técnica en la segunda mitad del año.

Sobre la reforma tributaria. Marcel señaló que quieren presentarla en julio y fue claro en que el programa de gobierno contempla un cambio en la responsabilidad del Estado en la economía, pero agregó que habrá diálogo y se buscarán acuerdos con todos los sectores, incluyendo los empresariales y las organizaciones sociales.

3

3- ENEL Y ENTEL SALEN A VENDER: LAS LECTURAS DEL MERCADO

Qué pasó. Esta semana Enel anunció que puso en venta su negocio de transmisión, por la que se calcula que recibiría más de US$ 1.000 millones, y Entel cerró la venta de sus data centers a Equinix –un gigante de Estados Unidos– por US$ 736 millones. Las dos operaciones, cuando se cierre la de Entel, sumarán casi US$ 2.000 millones y confirman que, mientras entre los empresarios locales hay incertidumbre y cuidado a la hora de invertir, los extranjeros parecen no tenerle temor a lo que se viene (cabe mencionar que en el mercado se especula que los principales interesados en la filial de transmisión de Enel serían empresas chinas e inversores de Estados Unidos).

Las razones de Entel y las interrogantes del mercado. La empresa que controlan los Matte, Hurtado Vicuña y Fernández León, informó que el impacto de la operación en la utilidad consolidada de la compañía antes de impuestos es de $544 mil millones aproximadamente y que la decisión obedece a “la necesidad de focalizar los recursos en aquellos negocios en que Entel sí puede hacer una real diferencia y aportar valor para sus clientes y accionistas”. Hay que destacar que Equinix pagó un precio alto por los activos: 23 veces Ebitda (utilidades operacionales).

Las razones de Enel para vender su negocio de transmisión. En parte, es sumarse a una tendencia de la industria: Colbún, CGE y AES Andes que ya vendieron sus filiales de tendido eléctrico. En la industria explican que el gigante italiano se quiere concentrar en generación y distribución, sus dos negocios principales. Y sus márgenes en generación está ajustados. A eso hay que sumar que necesitan “caja” para cumplir con sus compromisos de inversión, en particular en el sector renovables, que son cercanos a los US$ 2.000 millones.

4

4- EL MEME DE LA SEMANA: ARGENTINA “EN GUERRA” CONTRA LA INFLACIÓN

En Argentina comenzó la guerra contra la inflación y las redes sociales explotaron de memes. En su mayoría muy ingeniosos y graciosos. La “declaración de guerra” la hizo el miércoles el presidente Alberto Fernández y este viernes anunció el nuevo paquete de medidas.

Acá una selección de los mejores, o hagan clic en la imagen.

Un dato de la causa: la inflación anual en Argentina supera el 50% y en febrero la Canasta Básica Alimentaria, que mide la indigencia, aumentó 9%.

5

5- SIN TACOS NI CORBATAS

-Piñera le deja la polémica del gas inflexible a Boric. En la semana, y sin mucho ruido, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), rechazó un recurso de excepción dilatoria presentado por la CNE y que intentaba frenar una demanda en la cual se le acusa de atentar contra la libre competencia. Esta demanda se basa en que ha promovido y renovado una norma administrativa que establece la condición de Inflexibilidad para el GNL. Las generadoras de energías renovables pequeñas y en su mayoría independientes afirman que la norma distorsiona los precios en el mercado spot de energía, en favor de las grandes generadoras que utilizan combustibles fósiles. La Corte Suprema ya intervino en el caso el año pasado, en favor de los demandantes.

Una herencia incómoda. El caso lo hereda un Gobierno que se ha manifestado abierto a seguir profundizando la generación de energía de fuentes renovables, y en el mercado energético advierten que, eventualmente, podría quedar en una posición incómoda de parecer estar defendiendo a las grandes contra las chicas.

-Adiós al dinero barato. Esta fue la semana en que los bancos centrales poderosos comenzaron a subir tasas para enfrentar la inflación, algo en lo que en Chile ya arrancamos hace un par de meses. La Reserva Federal implementó su primera alza desde 2018; el Banco de Inglaterra subió su tasa de referencia por tercer mes para combatir la mayor inflación en 30 años; y el Banco Central de Brasil llevó la tasa de interés a su nivel más alto desde febrero de 2017.

Cambio de flujos globales e impacto en Chile.

-La invasión rusa a Ucrania sacude al mercado del níquel y los fabricantes de autos tiemblan. Los precios del mineral se dispararon casi un 100% por los temores en torno a los suministros por el intenso conflicto y las sanciones contra Moscú. Su cotización estuvo suspendida por una semana en Londres. Los precios bajaron un poco hacia el fin de semana, pero el caos que está causando para los fabricantes de automóviles y otros que necesitan el metal, tiene implicancias para el mediano y largo plazo, advierten analistas del mercado de metales.

6

6- TRES PREGUNTAS SOBRE LA REVOLUCIÓN DIGITAL A GRACIELA DI RADO

Graciela Di Rado es la Chief Marketing Officer (CMO) de IBM en América Latina. La empresa no hace tanto ruido como Google, Facebook o Apple, pero sigue estando en el corazón de la revolución tecnológica. Su apuesta en Chile y la región es a la nube, Inteligencia Artificial y servicios.

En esta breve entrevista, Di Rado dice que IBM quiere ser un catalizador para acelerar la transformación de los negocios en la región, habla sobre los desafíos éticos para que la sociedad confíe en la Inteligencia Artificial (IA), a la vez que reconoce los desafíos éticos y regulatorios que está enfrentando su industria.

-IBM está en el corazón de una industria en plena revolución y con el desafío a adaptarse a un nuevo negocio que lideran empresas como Google, Facebook y Apple, entre otros, ¿cómo están enfrentando este desafío?

-Hemos estado en esta industria por 110 años, siendo referentes de esta industria con el propósito de trabajar para el progreso de la sociedad. Y en línea con este objetivo hemos lanzado nuestra campaña “Let’s create”, que representa la iniciativa de marca más importante de IBM en más de una década y con la que reflejamos cómo es la IBM de hoy después de la escisión de una parte de su negocio de servicios en una nueva compañía llamada Kyndryl.

Queremos crear valor duradero para la sociedad y por eso esta invitación a empresas, emprendedores, al ecosistema del mundo de negocios, para que, utilizando nuestras tecnologías de nube híbrida e inteligencia artificial, sumado esto a nuestra experiencia en consultoría, co-creemos el mundo que soñamos. En resumen: la innovación es la base de la estrategia de IBM. La creatividad es la mentalidad que emplearemos para lograrlo.

-La nube, Inteligencia Artificial, blockchain, 5G, son todos sectores que están en boom en el mundo, ¿cómo está posicionado IBM para ese desafío y en particular en Chile y la región?

-Así lo entendemos y estamos trabajando fuertemente en toda Latinoamérica en la implementación de estas tecnologías. Desarrollando en nuestros clientes proyectos de Inteligencia Artificial, seguridad, automatización de procesos, orientadas al desarrollo de cualquier sector productivo. A ello, estamos sumando tecnologías con aplicaciones de industria, como puede ser para el agro, con el uso predictivo del clima a través de Inteligencia Artificial (IA), pasando por la trazabilidad, distribución y logística gracias al aporte de blockchain.

En este sentido queremos ser el catalizador que hace que el mundo funcione mejor. Combinamos el impulso de los negocios con el rigor del descubrimiento científico para acelerar nuevas asociaciones y tecnologías para resolver problemas sistémicos a escala.

7

7- AGENDA DE LA SEMANA

-Semana liviana en la previa al IPoM. El informe del Banco Central se publica el 30 de marzo, así que esta semana que arranca será tranquila a la hora de datos y cifras. El IPoM de marzo será el primero bajo el liderazgo de Rosanna Costa y con la presencia de la nueva consejera, Stephany Griffith-Jones.

Algo en lo que sí hay que poner atención es en la temporada de juntas de accionistas. Aunque Banco Chile ya publicó su carta en la que expresa su preocupación sobre el proceso constitucional, esta semana la temporada agarra vuelo. Dura hasta mayo. Hay que estar atentos a lo que los principales empresarios tienen que decirles a sus accionistas acerca de lo que está viviendo el país, planes de inversiones, temores, incertidumbres y oportunidades.

8

8- RECOMENDACIÓN(ES) DE LA SEMANA: THE ECONOMIST Y UNA CHARLA CON ALBERTO MAYOL

– La primera es la portada de The Economist de esta semana, que viene con una tesis preocupante: China aprovechará la invasión rusa a Ucrania para establecer una alternativa al orden mundial liberal occidental. El editorial de la influyente revista británica afirma que China no se aliará abiertamente con Rusia ni renegará de su relación con Moscú, pero espera que esta guerra debilite la influencia de los Estados Unidos.

Hasta aquí llegamos esta semana.