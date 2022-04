Semana de votos: Congreso vota los retiros y el pleno de la CC decide sobre las AFP, Isapres y mineras

Al cierre de esta edición no había claridad sobre cuál de las dos propuestas tendría los votos, aunque en La Moneda hay confianza en que la suya terminaría siendo la ganadora. Ambas iniciativas serán revisadas este lunes por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. La propuesta del Gobierno equivale a un retiro de entre US$ 2.000 millones y US$ 3.000 millones, muy por debajo de los US$ 12.000 millones que se retirarían de las AFP si se aprueba el quinto retiro masivo.