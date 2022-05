Marcel sincera la urgencia de recuperar el mercado de capitales y deja la puerta abierta a los privados en el nuevo sistema de pensiones

¡Buenas y feliz jueves! Crecen los temores acerca de que la economía global va camino a una crisis o algo peor. El Banco Mundial se sumó hoy al FMI al advertir que la guerra en Ucrania puede desencadenar una recesión mundial.

En Davos, Suiza, donde los poderosos VIP volvieron a reunirse en forma presencial, en el encuentro anual del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el legendario inversor y filántropo George Soros advirtió que vamos hacia una depresión mundial y que la invasión rusa de Ucrania amenaza con ser el “comienzo de la tercera guerra mundial”.

El humor de los grandes empresarios y líderes políticos que están Davos es de un marcado pesimismo. La principal preocupación, en el contexto de la crisis geopolítica, es que la inflación alimentaria efectivamente genere hambrunas, como predijo The Economist, y detone una nueva ola mundial de malestar social y violencia, sobre todo en las economías emergentes, Chile incluido.

La minuta de la última reunión de la Reserva Federal sugiere que el banco central de Estados Unidos está más preocupado por el rápido enfriamiento de la economía y será menos agresivo en su lucha para combatir la inflación. Eso sí, la mayoría de sus miembros considera “apropiado” aplicar alzas de tasa de medio punto en las próximas dos reuniones.

Antes de comenzar con lo que nos convoca, te quiero invitar a que compartas o te sumes a El Semanal, y El Semanal Exprés, para que nuestra comunidad siga creciendo. Suscríbanse o compartan este boletín.

1

1- MARCEL, EL MERCADO DE CAPITALES Y LAS AFP

Qué pasó. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo el análisis más detallado hasta el momento acerca del gran impacto que los retiros de las AFP han tenido en la profundidad del mercado de capitales y la urgencia de recuperarlo, para así fortalecer la capacidad de financiamiento de largo plazo. Y fue enfático en la necesidad de avanzar hacia un mercado de capitales más profundo, estable e inclusivo. También reconoció su preocupación por la volatilidad del peso y la explosión de cuentas corrientes en moneda extranjera. Lo hizo en el contexto de un seminario en la Universidad de Los Andes.

El ministro de Hacienda dijo que la reforma de pensiones es una oportunidad para “continuar la profundización del mercado de capitales en beneficio de los trabajadores”. Y añadió que “el rendimiento de esas inversiones van a permitir sostener no solo sus ahorros personales, sino que también los beneficios que tengan del componente del seguro social”, usando un argumento ante el cual las AFP no podrían tener reparos.

La puerta queda abierta para los privados. Marcel dijo que sin capitalización un sistema de pensiones no es sostenible en el tiempo. Y confirmó que la reforma que presentará el Gobierno incluye un pilar de ahorro de los trabajadores, pero que aún está por definirse si será colectivo o individual y quién administrará esos fondos que “deberían invertirse en el mercado de capitales”. Los que siguen de cerca el proceso estiman que esa será la arista más compleja y que encontrará los mayores obstáculos dentro de su propia coalición.

Si quieren seguir leyendo, suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

2- EL DEPARTAMENTO DE SAIEH QUE NO ESTÁ A LA VENTA

Qué pasó. Hay un activo de importancia en el extranjero que Álvaro Saieh no ha puesto en venta (al menos no de manera pública). Se trata de un departamento en Londres que tendría un valor de alrededor de US$ 40 millones. Está en el edificio Twenty Grosvenor Square, mejor conocido en el Reino Unido como “La Torre de los Billonarios”, donde el empresario comparte propiedad con magnates rusos y árabes, entre otros.

De acuerdo a registros oficiales del Reino Unido, Saieh es uno de los 32 directores/copropietarios del edificio.

Si quieren seguir leyendo, suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

3- LO QUE DICE EL NUEVO DIVIDENDO DE ENTEL

Qué Pasó. Entel confirmó lo que era un secreto a voces en el mercado: un nuevo millonario dividendo que refleja la mayor holgura de caja de la empresa luego de años de fuertes inversiones para establecer y hacer crecer su negocio en Perú. Esta semana la compañía –que tiene al Grupo Matte como los mayores accionistas– anunció un dividendo provisorio de $ 470 por acción con cargo a utilidades (será $ 940 en total), que se suma al dividendo de $ 200 pesos por acción anunciado en abril.