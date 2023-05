Urnas, economía y reformas: lo que está en juego el domingo

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Este domingo vamos a las urnas para elegir a los 50 miembros del Consejo Constitucional con pocas ganas de votar, con la economía a punto de caer oficialmente en una recesión técnica, el desempleo en aumento y las dos reformas clave del actual Gobierno –la tributaria y la de pensiones– prácticamente paralizadas.

Pero los resultados de la elección nos dirán cuánto se podrá avanzar en lograr grandes acuerdos, no solo para una nueva Constitución, sino también para las reformas que el país viene pidiendo a gritos desde hace un tiempo.

Volviendo a la coyuntura, la Reserva Federal de Estados Unidos no sorprendió a nadie y aumentó las tasas de interés en un cuarto de punto. Lo más relevante es que insinuó que esta alza podría ser la última del actual ciclo de ajustes, el más agresivo en 40 años. Con la economía estadounidense mostrando señales de debilidad, Bloomberg señala que el tiempo dirá si la lucha contra la inflación fue demasiado lejos, no fue lo suficientemente dura o si terminó siendo la adecuada.

Eso sí, los que saben dicen que, con la amenaza de una crisis bancaria y de liquidez en el horizonte, sería muy poco lógico que la Fed no comenzara a recortar las tasas más temprano que lo que anticipaba el mercado hasta hace unas semanas.

URNAS Y REFORMAS

El resultado de las elecciones del domingo del Consejo Constitucional nos dará una imagen más clara para medir las fuerzas políticas y, con ello, el futuro de las reformas actualmente sobre la mesa. Es el consenso del mercado y de los analistas políticos.

En el mercado estiman que el resultado no debería cambiar drásticamente el proceso constitucional por delante. JP Morgan sostiene que son pocas las encuestas oficiales que miden la temperatura nacional detallada para las elecciones del domingo, pero en su informe destaca que hay un consenso en que las listas de derecha (Republicanos y Chile Seguro) probablemente tengan mayoría y, en consecuencia, es difícil que se incluyan iniciativas radicales.

JP Morgan sostiene que son pocas las encuestas oficiales que miden la temperatura nacional detallada para las elecciones del domingo, pero en su informe destaca que hay un consenso en que las listas de derecha (Republicanos y Chile Seguro) probablemente tengan mayoría y, en consecuencia, es difícil que se incluyan iniciativas radicales. El influyente banco de inversión agrega que eso es un factor suficiente para confirmar su recomendación de apostar (sobreponderar) a acciones chilenas.

Otra historia es lo que los resultados significan para las reformas. Si efectivamente el domingo el oficialismo y los partidos de centro salen debilitados, las posibilidades de un gran acuerdo tributario, de pensiones y una ley corta de salud, se evaporan. También hay miedo a la derecha antisistema.

IMACEC Y CODELCO, POCO PARA SER OPTIMISTA

Qué pasó. Esta semana, el Imacec de marzo confirmó que hace seis meses que la economía se viene achicando y, por separado, Codelco confirmó que ya no es el sueldo de Chile. Ese rol ahora lo tienen SQM y Albemarle (litio). La minera estatal registró la producción de cobre más baja en 25 años e informó que sus excedentes se desplomaron 72,5% en los primeros tres meses del año, comparados con el mismo periodo de 2022, cayendo a US$ 418 millones.

Lo preocupante es que la caída de la actividad económica de marzo fue mayor a la anticipada y la peor desde noviembre de 2022. Los principales factores para explicar esto fueron la minería y el derrumbe del consumo. Este último se está ajustando a que ya no hay IFE ni retiros de las AFP, los dos esteroides que impulsaron la locura de consumo en 2021 y 2022. Pero es la minería la que preocupa: la baja ley del cobre, algo que Codelco está sufriendo más que el resto de la industria, es cada vez un mayor factor.

Un informe del Santander Chile advierte que la contracción de la economía obedece no solo al ciclo económico, sino que es afectada por factores más estructurales como en el caso de la minería, ante la caída en la ley del mineral y la falta de inversión. “Así, hacia delante, continuaremos observando una desaceleración de la economía”.

ante la caída en la ley del mineral y la falta de inversión. "Así, hacia delante, continuaremos observando una desaceleración de la economía".

LA MESA: OTRA CHARLA SOBRE EL LITIO

Daniela Desormeaux y el litio: “Nos hemos entrampado en una discusión política que nos impide avanzar”.

La persona que más sabe de litio en Chile es directora de Estudios de Vantaz Group y fue la invitada a La Mesa de El Mostrador de esta semana.

y fue la invitada a de esta semana. Señala que “llevamos 10 años hablando de lo mismo, pero ahora le hemos dado un sentido de urgencia” y afirma que es un mito decir que no producimos valor agregado con el litio en Chile.

y afirma que es un mito decir que no producimos valor agregado con el litio en Chile. La economista destaca que tenemos ventajas comparativas extraordinarias que debemos aprovechar, que hay mucho por hacer a nivel de exploración, pero hay que “hacerlo bien”.

que debemos aprovechar, que hay mucho por hacer a nivel de exploración, pero hay que “hacerlo bien”. Y clave es que la nueva institucionalidad tiene que dar certezas y despejar incertidumbres.

Para ver la entrevista completa haz clic en este enlace o en la imagen.

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Amenaza ChatGPT: el padre de la Inteligencia Artificial abandona Google y advierte sobre un peligro inminente. Geoffrey Hinton es la persona que por más de 50 años “alimentó la tecnología que hoy está detrás de ChatGPT y otros bots conversacionales”, informó The New York Times. Hinton decidió renunciar a Google para poder hablar con más libertad y ahora dice estar muy preocupado de que esa tecnología cause serios problemas para la sociedad.

En 2012, Hinton lideró el equipo que inventó una tecnología que se convirtió en la base intelectual de los sistemas de inteligencia artificial (IA) que hoy las grandes empresas tecnológicas consideran claves para su futuro. “Hay una parte de mí que lamenta el trabajo de toda mi vida”, reconoce Hinton. Y advierte que no ve “la forma de prevenir que actores malintencionados lo usen para hacer daño”.

que hoy las grandes empresas tecnológicas consideran claves para su futuro. "Hay una parte de mí que lamenta el trabajo de toda mi vida", reconoce Hinton. Y advierte que no ve "la forma de prevenir que actores malintencionados lo usen para hacer daño".

– Otra renovable en problemas y pasó piolita. Se trata de Inversiones Latin America Power Limitada (ILAP), una empresa con dos grandes parques eólicos y que en 2017 emitió bonos senior garantizados por el flujo de esos parques por US$ 403,9 millones, que está en peligro de caer en default. Los bonos pagaban un cupón de 5,125 % y vencen en 2033. Fue la primera emisión de bonos 100 % verde de alto rendimiento de Chile.

En los últimos 10 días las clasificadoras de riesgo Fitch y S&P recortaron la nota de esos bonos de “B-” a “CC”. Advierten que no tiene los flujos para pagar la cuota/cupón de julio. El recorte se debe al deterioro del perfil financiero de ILAP como resultado de la volatilidad de los precios spots, la extensión del mecanismo de estabilización de la tarifa eléctrica y el continuo retraso en la implementación de un mecanismo de monetización que permitiría que el proyecto reciba liquidez a corto plazo y reduzca el capital de trabajo. Fitch ve como probable un incumplimiento, dado el plazo para completar las transacciones previstas.

Advierten que no tiene los flujos para pagar la cuota/cupón de julio. El recorte se debe al deterioro del perfil financiero de ILAP como resultado de la volatilidad de los precios spots, la extensión del mecanismo de estabilización de la tarifa eléctrica y el continuo retraso en la implementación de un mecanismo de monetización que permitiría que el proyecto reciba liquidez a corto plazo y reduzca el capital de trabajo. Fitch ve como probable un incumplimiento, dado el plazo para completar las transacciones previstas.

– Mano derecha de Piketty gana “el Nobel de Economía para menores de 40 años”. Se trata de la medalla John Bates Clark, un galardón que entrega la Asociación Estadounidense de Economía a quien “haya hecho una gran contribución al pensamiento económico y al conocimiento”. El premio este año se lo llevó el francés Gabriel Zucman, por mediciones “que cuantifican la importancia de la evasión fiscal y que miden el aumento de la desigualdad de ingresos y riqueza”.

Un amigo de Chile. El académico de la Universidad de California, Berkeley, fue uno de los firmantes de la carta en que figuras académicas e intelectuales apoyaron el Apruebo, y estuvo presente en el debate constitucional y tributario en Chile, con visitas incluidas. Una de sus frases de cabecera, que lo hacen no muy popular entre los empresarios locales, es: “El impuesto a la riqueza es el impuesto de estos tiempos”.

– Lo que se habla en las mesas de dinero y en los círculos de la derecha económica: los problemas de reinsertarse para las segundas líneas del Gobierno de Piñera. Varios personajes y funcionarios de segunda y tercera línea del segundo mandato de Sebastián Piñera están entre ese 8,8% de la fuerza laboral a la que le está costando encontrar trabajo y han tenido que refugiarse en la academia, emprendimientos familiares o reinventarse.

Los factores que les juegan en contra: el escenario económico y el hecho de que la administración Piñera II terminó mal, explica un exministro muy cercano al piñerismo. Agrega que el ex Mandatario ha tratado de dar una mano y usar sus redes empresariales para ayudar a algunos a encontrar trabajo.

– Siguen las sillas musicales en periodismo financiero. La llegada de José Santa María a la dirección del Diario Financiero gatilló un efecto dominó. Él reemplazó a Marily Lüders, que se fue a la consultora Extend. Bueno, ahora Santa María se llevó a la que era su segunda en Economía y Negocios en El Mercurio, Azucena González, que viene a formar parte del equipo del DFMAS, la edición de fin de semana del DF.

El Mercurio tuvo que activar su grúa y se llevó a Eduardo Olivares, editor de economía de Ex-Ante, el medio digital de Cristián Bofill, exDirector de La Tercera. En reemplazo de Olivares, al menos por unos meses, llegó Jaime Troncoso, exBanco Central y Diario Financiero.

MALA MÍA

Siempre he dicho en este espacio que es mejor ponerse rojo una vez que amarillo dos veces.

En la edición del 27 de abril, en la que conté el complejo escenario que enfrenta la industria de seguros de créditos y garantías, dije que la aseguradora Contempora está deficitaria de capital . Eso no es así, ya que en diciembre de 2021 hicieron un aumento de capital y el directorio ha formalizado acuerdos que apuntan a nuevos aumentos de capital. Además, ha venido reduciendo sus pérdidas y cumple con los requisitos de patrimonio y liquidez de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

. Eso no es así, ya que en diciembre de 2021 hicieron un aumento de capital y el directorio ha formalizado acuerdos que apuntan a nuevos aumentos de capital. Además, ha venido reduciendo sus pérdidas y cumple con los requisitos de patrimonio y liquidez de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Habiendo dicho eso, las fuentes de la industria consultadas para el reportaje insisten en que es una aseguradora vulnerable al actual ciclo económico (presión sobre la liquidez en el sector financiero, inflación y una actividad económica débil que podría hacer disparar la siniestralidad).

