Hacienda vs. el Consejo Fiscal Autónomo: la billetera fiscal entra en el lodo de la política

Buenas y feliz domingo (lunes para algunos)! Al abordaje, muchachos… Es una de las frases que nos inculcan desde chicos en el colegio y todos los 21 de mayo recordamos el heroísmo en la derrota de Arturo Prat y el Combate Naval de Iquique. Bueno, este miércoles volvemos a recordarlo.

Aunque es una semana corta, la agenda viene cargada: este lunes tendremos el Informe de Estabilidad Financiera del primer trimestre. El Banco Central dio cuenta de cómo está preparado el sistema financiero chileno para enfrentar la volatilidad que le ha inyectado Donald Trump a la economía global. Reconoce que el escenario externo se puso más complejo.

También esta semana: temprano hoy tuvimos las cifras de crecimiento de los primeros tres meses del año y fueron buenas. La economía creció 2,3% en el primer trimestre, por sobre lo que anticipaba el mercado. Clave fue el gasto fiscal y el consumo de los hogares. Además, la inverisón registró una cifra positiva por segundo trimestre consecutivo.

El mercado tendrá que digerir toda esta información en medio de una polémica sobre las finanzas públicas que estalló la semana pasada con el informe del Consejo Fiscal Autónomo, al que Hacienda acusa de haber entrado en materias que no son de su responsabilidad y politizado la discusión sobre la estrechez de la billetera fiscal.

La disputa se traslada a Nueva York, al Chile Day 2025. Allí estarán Mario Marcel y la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, varios exministros y banqueros, además de la élite financiera y económica del país, además de altos ejecutivos de fondos de inversión extranjeros. Yo estaré ahí para contarles la trastienda y lo que se habla en los pasillos. Ojo, me tocó venir por casualidad: se casa mi hermana chica (36 años, no tan chica), que vive acá.

Y por si eso no fuera suficiente, este lunes el mercado reacciona a la decisión de Moody’s Rating del viernes tarde, de recortar la nota crediticia de Estados Unidos. Una de las tres clasificadoras de riesgo de referencia se sumó a lo que Fitch y S&P hicieron hace más de dos años: calificar a la mayor economía del mundo por debajo de la máxima categoría, la triple A. Moody’s apunta a la impresionante cifra de 37 billones de dólares de deuda pública.

El déficit presupuestario federal se acerca a los 2 billones de dólares anuales, o más del 6% del producto interno bruto, y los republicanos del Congreso están impulsando una legislación presupuestaria que podría añadir billones de dólares adicionales."Si bien reconocemos las importantes fortalezas económicas y financieras de EE.UU., creemos que estas ya no compensan completamente el deterioro de las métricas fiscales", escribió Moody's en un comunicado.

¿Por qué es importante? Los bonos del Tesoro de Estados Unidos son considerados la inversión más segura del mundo y si suben las tasas ahí… el impacto se siente en las tasas locales, los créditos de consumo, hipotecarios y el peso chileno.

También en esta edición de El Semanal: Dominga, el otro zapato chino de Gabriel Boric; Tironi vs. Matthei y la búsqueda de la candidata que lidera las encuestas de un Elon Musk criollo; y uno de los abogados más emblemáticos de Sanhattan pasará al otro lado del mostrador y se suma al Poder Judicial como juez.

Además, el ascensor social se detuvo: por qué nuestros hijos son parte de la primera generación en más de un siglo en vivir peor que nosotros. Y una conversación con Arturo Natho, CEO de Copec; Roland Haemmerli, Country Manager de Albemarle Chile; y Jaime Toledo, presidente de la Asociación de Generación Renovable (AGR A.G.). Fue en una nueva edición de la “Cumbre de El Mostrador Semanal”, y el consenso es que tenemos todo para ser una potencia energética.

1

LA PELEA ENTRE HACIENDA Y EL CFA SE METE EN LA AGENDA ELECTORAL Y SERÁ TEMA EN EL CHILE DAY EN NY

Hacienda vs. Consejo Fiscal Autónomo: la tensión que reabre el debate por la disciplina fiscal y se mete en la agenda electoral. Nadie en el mundo de la academia y de economistas serios disputa que estamos frente a un desafío, pero hay consenso en que el informe del CFA y algunos comentarios de economistas de derecha y políticos de oposición pintan un cuadro como si fuéramos camino a ser un Gobierno kirchnerista argentino, siendo que lo que dicen los spreads crediticios, el riesgo país y las clasificadoras de riesgo, además del FMI e inversores institucionales, es inconsistente con el diagnóstico catastrofista del CFA. Y es eso lo que molestó tanto a Hacienda.

Eso sí, nadie disputa que hay credibilidad en juego: Chile presume un riesgo país de apenas 135 pb; diluir la regla fiscal amenaza ese premio. Un economista con sensaciones mixtas sobre la disputa dice que el CFA tiene fundamentos, el principal es que debe emplazar al Gobierno por no haber cumplido la meta estructural y hace “la necesaria pega de emplazar al ministro por su tendencia a no cumplir la meta estructural de -1.1% del PIB en este año”.

Para los que no siguen el tema, la semana pasada hubo un choque inédito que sacudió la ortodoxia fiscal local: el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) acusó que Chile entró en “estrés fiscal prolongado” y pidió un tijeretazo de 1% del PIB. El informe alertó de fallas en la proyección de ingresos, criticó la rebaja de la meta de balance estructural y tildó de insuficiente el plan de consolidación.

Hacienda respondió con un memo de 13 páginas, defendió su ajuste “gradual” y cuestionó la “obsesión por recortes” del CFA, las críticas injustificadas por falta de transparencia y que olvidara mencionar que casi el 90% de la deuda la acumularon gobiernos anteriores y que algunas de las iniciativas, como la PGU, que son un enorme costo fiscal, se aprobaron con mayoría política transversal.

Marcel señaló también que calificadoras y organismos multilaterales avalan un ajuste suave: "No es momento para un shock contractivo >2 % del PIB". En su oficio, Hacienda acusó al CFA de "simplificar el debate", olvidando el pilar de ingresos permanentes, y consideró "poco responsable" insinuar inconsistencias contables.

Y remató señalando que "responsabilidad fiscal también es subir ingresos; sugerir sólo recortes es una visión parcial".

. La discusión será parte de la agenda en el Chile Day 2025 esta semana en Nueva York. Ahí estará Marcel y habrá un panel sobre crecimiento en el que participarán el exministro de Hacienda Ignacio Briones y el expresidente del Banco Central, José De Gregorio.

2

DOMINGA, EL OTRO ZAPATO CHINO EN EL QUE SE METIÓ BORIC

Este martes 20 de mayo será la audiencia del Tribunal Constitucional (TC) en el marco de la contienda de competencias entre el Comité de Ministros y el Primer Tribunal Ambiental, por el futuro del polémico proyecto minero-portuario Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo. Es otro trámite de un proyecto que lleva más de 10 años en discusión y que genera pasiones en ambas partes.

Y no es menor que uno de los socios de Andes Iron fuera el expresidente Sebastián Piñera y que el actual controlador sea el empresario Carlos Alberto Délano, involucrado en el caso de las platas políticas.

Dominga, el zapato chino del Presidente. En su primer discurso como Mandatario, Gabriel Boric dejó su NO al proyecto de la sociedad Andes Iron. No hay que olvidar que Boric forjó su credibilidad ambiental oponiéndose al complejo minero-portuario Dominga, de US$ 2.500 millones.

Pero dos tribunales ambientales han ordenado a su Gobierno que habilite el proyecto, aunque en La Moneda están utilizando todos los recursos legales a su alcance para retrasar la aprobación final hasta 2026, cuando un nuevo Presidente asuma el poder.

Los que siguen la saga coinciden en que Boric no puede avalar Dominga sin traicionar su narrativa verde; pero si ignora las sentencias, arriesga acusaciones de desacato y daña la reputación institucional de Chile. Cada recurso que presenta el Servicio de Evaluación Ambiental retrasa un par de meses el punto de no retorno y traslada el costo político al próximo Gobierno.

Un poco de historia reciente:

2024: Primer Tribunal Ambiental anuló el rechazo político de Dominga y ordenó al Comité de Ministros dictar una nueva resolución “sin inventar causales”.

2025: Comité de Ministros –todos sus miembros cercanos al Presidente– volvió a rechazar Dominga con argumentos nuevos, desafiando abiertamente el fallo.

2025: el mismo tribunal declaró al Gobierno en incumplimiento y ordenó al SEA corregir el acto; Boric responde con una línea de defensa múltiple: casaciones, apelaciones e, incluso, un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC), que mantiene el proceso congelado, al menos hasta ahora.

Hay ambientalistas que celebran la estrategia dilatoria, pero juristas como Javier Couso y Carlos Peña hablan de “rebeldía” y advierten de un precedente peligroso: el Ejecutivo instrumentalizando tribunales para desobedecer a otros tribunales.

Una fuente cercana al caso aventura a apostar que, si el TC falla contra el Gobierno, La Moneda tiene un nuevo “plan C”: un requerimiento de inaplicabilidad para seguir ganando tiempo.

A eso hay que sumar que la Corte Suprema tiene en tabla la casación del SEA; un fallo podría caer durante el invierno austral. La misma fuente dice que cada mes de retraso acerca la resolución final a 2026, alineando el calendario con el objetivo “no escrito” de Boric: que Dominga sea problema de otro Presidente.

3

GRÁFICO DE LA SEMANA: ADICTOS A LAS REDES

Esta infografía muestra el % de encuestados que frecuentemente/a veces se quedan despiertos hasta tarde usando su celular o computadora. Y en América Latina somos los peores: 8 de cada 10 chilenos reconocen que no duermen las horas necesarias porque se quedan pegados en las pantallas.

El informe de WIN Voices! analizó los datos de 34.946 personas en 39 países y la conclusión es contundente: cada vez dormimos menos y peor. Según el reporte, “los hallazgos subrayan el impacto significativo de la tecnología y los factores socioeconómicos en la calidad del sueño, resaltando la necesidad de más investigaciones en este ámbito”.

En 35 de los 39 países analizados, más de una cuarta parte de la población reporta tener problemas de sueño. La encuesta revela que el 62% de las personas a nivel mundial afirma que duerme bien (siempre/con mucha frecuencia/regularmente).

Tenpo fue parte del Chile Fintech Forum 2025

"Innovación con propósito: el camino de Tenpo para convertirse en el primer neobanco de Chile", fue el tema de la presentación que realizó el CEO y Co-Founder de Tenpo, Fernando Araya, en el Chile Fintech Forum 2025.

Explicó que cuando se habla de inclusión financiera, donde Chile ocupa el primer lugar de Latinoamérica, no hay que considerar solo las cifras de acceso -donde el 90% de los mayores de edad de nuestro país tienen tarjeta de débito- sino que también hay que tener en cuenta los porcentajes de uso de productos financieros y el porcentaje de ahorro. Ambos ámbitos donde las cifras son menores y, por lo tanto, hay espacio para crecer con productos que impacten en la sociedad. En ese sentido, destacó la cuenta remunerada y la tarjeta con ahorro de Tenpo, que han contribuido a dar mayor acceso a las personas al sistema financiero.

Además, Fernando Araya destacó tres grandes temas para el desarrollo del sistema financiero. En primer lugar, resaltó la importancia de la inteligencia artificial para avanzar en áreas como la seguridad inteligente, la personalización a escala y la eficiencia operacional. En segundo lugar, abordó el potencial del Open Banking, Open Finance y Open Insurance. Y, en tercer lugar, recalcó el desafío que hay en seguridad, resaltando que la identidad digital es una preocupación global y que debe ser una prioridad local.

4

LA SEMANA EN REDES: TIRONI LE DISPARA A MATTHEI

Evelyn Matthei busca un Elon Musk criollo. Lo destacó @eugeniotironi en sus redes, apuntando a lo que dijo la candidata de derecha que lidera las encuestas presidenciales en un evento organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, en donde participaron todos los candidatos.

Matthei dice que, de llegar a La Moneda, va a usar la motosierra de Milei para recortar el gasto y reformar el aparato público. Nombrará a “un exgerente de empresa que ya tenga la vida solucionada” para liderar la iniciativa.

5

SIN TACOS NI CORBATAS

– Chile Day NY 2025: backstage de la “romería” financiera de más de 450 chilenos a Manhattan. Es el número de asistentes ya confirmados para el evento de este año (jueves y viernes), entre los que se cuentan los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Economía, Nicolás Grau, además de la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, y un contingente potente del Grupo Matte y de ScotiaBank, junto a directores de empresas, como también pesos pesados de la banca, AFP, y los grandes fondos de inversión.

Entre los inscritos hay varios nombres del mundo del lobby, abogados y asesores comunicacionales.El ministro Grau participará en un panel sobre la permisología junto a Bernardo Larraín Matte, presidente de CMPC y cabeza del Grupo Matte. Además, habrá un panel de políticos para abordar el elefante en la sala: las presidenciales de noviembre. Se espera que la participación de los senadores Rodrigo Galilea y Jaime Quintana. También habrá un panel con el exministro de Hacienda Ignacio Briones y el expresidente del BC, José De Gregorio, para discutir un nuevo modelo económico para Chile.

Más allá de la agenda oficial, el tema caliente es la pelea entre el Consejo Fiscal Autónomo y Marcel sobre el estado de las finanzas públicas. La reforma de pensiones y los desafíos para implementarla es otro tema hot. Además, las fintech irrumpen. Habrá un panel con líderes de la industria para discutir los desafíos de finanzas abiertas, neobancos, el mercado de los medios de pagos y de billeteras virtuales.

– Lo que se habla en las mesas de dinero. Que fondos de inversión vinculados a la familia Piñera estarían entre los principales interesados en la compra de los casi 100 terrenos que se arriendan para estaciones de Aramco y que puso en venta Southern Cross, el fondo de private equity –o “fondo de capital privado”– fundado por Raúl Sotomayor y el argentino Norberto Morita en 1998, que está en un proceso de evaluar su futuro, y en ese marco tomaron la decisión de acelerar el proceso de venta de los negocios que ya están maduros y buscar activamente la primera ventana de oportunidad para vender el resto.

Hace unos días se supo que Southern Cross fichó a LarrainVial y a CBRE para que lideren la operación . Se estima que la venta podría recaudar más de US$ 200 millones. Cabe recordar que en 2023 el fondo vendió las estaciones de servicio ex-Petrobras a Aramco, el gigante Saudí, por US$ 400 millones, pero retuvo activos clave y ahora decidió ponerlos en venta.

Baker, la sociedad que controla los activos, tiene ingresos de US$ 15 millones y en el mercado apuestan a que podría venderse por hasta 20 veces ese flujo, dado que tiene contratos de arriendo de largo plazo y terrenos con potencial para desarrollos inmobiliarios. Además del family office de los Piñera, en el mercado apuestan a que los propios saudíes hagan ofertas.

– Lo que se habla en las mesas de dinero II. El ruido que están haciendo las plataformas de apuestas online para acelerar el proyecto de ley que las regule. Y la pregunta que hace un analista que sigue con atención la industria es la siguiente:

“¿Cómo el dueño y dirigente de tragamonedas ilegales que fue investigado junto a Pablo Zalaquett por posible cohecho (escuchas telefónicas de la PDI incluidas) pasó a crear el casino online Estelarbet, pagarle a Arturo Vidal para ser su rostro, y a crear el principal procesador de pagos de apuestas online de Chile; y a anunciar la creación de un neobanco en Chile, Brasil y Perú con una inversión propia de 10 millones de dólares?”.

Se trata de Sebastián Salazar, CEO de ProntoPaga, y que en el Fintech Chile Forum anunció su plan de lanzar un nuevo neobanco, YOL1. Dijo que su objetivo es tener tarjetas de prepago operando a inicios de 2026. En el mercado tienen sus dudas.

Cabe recordar que Salazar fue uno de empresarios más poderosos de la industria de los tragamonedas y tenía como socio a Zalaquett.

– Uno de los abogados más influyentes de Sahattan pasará al otro lado del mostrador y se suma al Poder Judicial como juez. Se trata del socio de Claro y Cía. Felipe Larraín. La noticia se comunicó al resto de los socios la semana pasada, según el DF, y causó sorpresa entre varios, según algunos de estos socios consultados.

Larraín es abogado de la Universidad Católica y en sus 25 años en Claro tuvo un rol protagónico en operaciones como la polémica compra de CorpBanca por parte de Itaú ; la compra de Soprole por Grupo Gloria, la fusión de LAN con TAM y la adquisición de D&S por Walmart.

Entra en el programa de formación de la Academia Judicial en junio y en diciembre asume como juez. Un abogado que lo conoce de cerca apostó en Claro a que, en 10 años o menos, Larraín llegaría a la Suprema.

– Ripley rompe récords y se suma a la fuerte recuperación de Falabella –el retail chileno arranca 2025 a toda máquina–. El retailer de los Calderón tuvo resultados históricos en el primer trimestre, acelera su repunte y, sumado esto a la expansión del margen y el control de riesgo, lo convierten hoy en la historia de crecimiento porcentual más llamativa del sector.

Falabella cerró el 1T con ingresos que superaron los US$ 3.200 millones, lo que supone un crecimiento cercano al 11% interanual, mientras que la utilidad neta se disparó y más que triplicó la del mismo lapso de 2024, consolidando su repunte y acercándose a recuperar el grado de inversión que perdió hace casi 3 años.

La firma reportó ingresos consolidados por $495.094 millones, un alza interanual de 7,4%. Más impresionante aún fue el salto de la rentabilidad: el EBITDA se duplicó hasta $42.888 millones y la utilidad neta se disparó a $15.376 millones, más de ocho veces la obtenida en el mismo lapso de 2024.

Entorno benévolo: consumo interno algo más activo, visitantes extranjeros y morosidad contenida crean un viento de cola que Ripley y Falabella están capitalizando.

– El ascensor social se detuvo: por qué nuestros hijos son parte de la primera generación en más de un siglo en vivir peor que nosotros. Es una de las conclusiones de un extenso reportaje que es portada de The Economist esta semana. El influyente medio advierte que el motor del progreso social en el mundo rico –sanidad, educación y prosperidad material– se está estancando.

Los datos de la columna Graphic Detail revelan que la esperanza de vida se alarga mucho más despacio, los salarios reales crecen a cuentagotas y la movilidad social pierde impulso.

Y detrás del frenazo convergen varios factores. El envejecimiento demográfico tensiona los sistemas de salud y pensiones; la desigualdad salarial limita el despegue de los ingresos medios; y la revolución tecnológica, aunque eleva la productividad en la frontera, beneficia sobre todo a trabajadores muy cualificados. A esto se suma el encarecimiento de la vivienda en las grandes ciudades, que consume una mayor porción de los sueldos y reduce la capacidad de ahorro de las nuevas generaciones.

El artículo sugiere que, sin reformas, la promesa de que "cada hijo vivirá mejor que su padre" podría quebrarse.

6

AGENDA DE LA SEMANA

– Como ya les anticipé, los poderosos VIP de Sanhattan y del mundo económico estarán en Nueva York para el Chile Day esta semana, una que viene cargada de publicaciones clave para seguir la evolución macroeconómica y financiera del país.

Este lunes el foco estará puesto en lo que pasa en acá en Chile, ya que temprano el Banco Central publicó las Cuentas Nacionales del primer trimestre –en castellano, eso quiere decir s las cifras de crecimiento de los primeros tres meses del año– y el Informe de Estabilidad Financiera del primer semestre. La presidenta del BC, Rosanna Costa, presentará el informe ante la Comisión de Hacienda del Senado.

El informe sobre el PIB mostró que la economía creció 2,3% en el primer trimestre, por encima lo que anticipaba el mercado.El gasto fiscal y el consumo privado fueron las locomotoras. El IEF nos confirmó que el BC reconoce que estamos frenta a un nuevo escenario geopolítico.

– Además, el lunes también tendremos la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) post-RPM de mayo: permitirá evaluar las expectativas del mercado tras la última decisión de política monetaria del Banco Central –y debería incluir lo que piensan sobre el impacto de la guerra/tregua de tarifas–; y el Informe Trimestral de Balanza de Pagos, Posición de Inversión Internacional y Deuda Externa (Q1 2025): datos fundamentales para analizar la salud de las cuentas externas.

También esta semana: Indicadores de Comercio Exterior (Q1 2025) y planilla de liquidez internacional (abril): esenciales para monitorear el flujo de bienes, servicios y reservas. A eso hay que sumar los datos bancarios de marzo, y el Informe del Mercado de Derivados Financieros (abril): entregarán más detalles sobre el comportamiento del sistema financiero.

7

CUMBRE ENERGÉTICA: TRANSICIÓN VERDE 2.0

Oportunidad histórica: “Chile avanza a ser potencia global en transición energética”.

Ese fue el consenso de una nueva edición de la “Cumbre de El Mostrador Semanal”, en la que participaron Arturo Natho, CEO de Copec; Roland Haemmerli, Country Manager de Albemarle Chile; y Jaime Toledo, presidente de la Asociación de Generación Renovable (AGR A.G.)

Este año el foco estuvo puesto en la profunda transformación que vive nuestro país al buscar una economía baja en carbono. El objetivo fue generar un espacio de conversación entre tres sectores estratégicos: combustibles fósiles, litio y energías renovables.

Los tres coincidieron en que Chile tiene los elementos necesarios –recursos renovables, institucionalidad, urgencia energética y empresas comprometidas– para convertirse en un referente global de transición energética.

La clave estará en mantener el ritmo,adaptar los marcos de incentivo y atraer inversiones que permitan no solo producir energía limpia, sino también agregar valor localmente.

La conversación incluyó preguntas estratégicas sobre por qué los precios de la energía bajan en el mercado spot pero no en las cuentas finales, o por qué se desperdicia energía renovable.

Jaime Toledo, del gremio de las renovables, se aventuró a decir que es muy posible tener una matriz energética limpia antes de la meta de 2050, pero hizo una advertencia:

“La única forma de bajar los precios de energía es usar energía limpia, autóctona, local, y que no está expuesta a la volatilidad de los combustibles fósiles internacionales”.

Arturo Natho recordó que la empresa cumple 90 años y contó cómo está transformándose hacia un modelo de energía limpia, invirtiendo en electromovilidad, infraestructura de carga eléctrica y almacenamiento:

“Decidimos que la transformación debía apoyarse en tres verticales: nueva movilidad, nuevas energías y nuevas conveniencias”.

Roland Haemmerli, de Albemarle, hizo hincapié en que el litio es un recurso estratégico para la descarbonización. “La transición energética sin litio es inviable”, dijo.

“Chile tiene el costo más bajo del mundo de producción de litio. Eso nos hace jugar un rol clave en el abastecimiento global”.

“Para nosotros, ser líderes no es solo producir más, sino hacerlo de forma sostenible”, reforzando la idea de un liderazgo responsable y basado en sostenibilidad ambiental y social.

Para ver la Cumbre completa, haz clic en este enlace o en el video de portada.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.