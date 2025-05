Acuerdo del litio: Morgan Stanley y fechas que no calzan; la irrupción de Río Tinto en el mercado

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo – o lunes para muchos! Esta será una edición un pelo más corta, pero no menos sabrosa. Estoy en pleno proceso de vuelta del Chile Day y el casamiento de mi hermana, y al final no me dieron los tiempos.

En la agenda de esta semana: datos sectoriales y de empleo de abril. Con ellos sabremos cómo arrancó la economía en el segundo trimestre del año. A eso hay que sumar lo que preocupa al mercado sobre la guerra de tarifas.

El viernes, Donald Trump anunció que a partir de la primera semana de junio impondría aranceles del 50% a la Unión Europea. Además, amenazó a Apple con aranceles del 25% a sus productos por no producir los iPhones en Estados Unidos. Y poco más tarde también amenaza a Samsung con lo mismo. Anoche Trump postergó la aplicación de alza arancelaria para la Unión Europea hasta el 9 de julio, dando espacio para continuar negociaciones para un acuerdo. Igual, una nueva amenaza arancelaria suma más incertidumbre económica al mercado.

También en esta edición de El Semanal: los informes y las sospechas de algunos en el mercado de la minería que dicen que Pacheco y Codelco habrían elegido a Rio Tinto y SQM a dedo y que toda la Estrategia Nacional del Litio y las conversaciones con Corfo fueron un mero formalismo; y el polémico informe del economista Jorge Quiroz, pagado por el Grupo Errázuriz, que cuestiona la decisión de que el acuerdo por el litio no se licitara.

Además, a propósito del escándalo de las licencias y el gasto público, una radiografía de en qué gasta la plata el Estado de Chile; la batalla de Luksic por recuperar los millones de euros que perdió en España llega a la Suprema de ese país; y la trastienda del Chile Day en Nueva York.

¿Te gusta El Semanal y quieres tener acceso a la edición completa? ¡Al abordaje con nosotros esta semana del 21 de mayo!

Mientras recordamos el heroísmo de Prat, te invitamos a hacer tu propio acto de valentía: suscribirte a El Semanal y sumarte a nuestra comunidad

Porque sí, entendemos que enfrentarse al dólar volátil, entender la guerra comercial y navegar el nuevo escenario geopolítico que enfrenta la economía chilena en un año electoral, puede sentirse como combatir con la Esmeralda contra un buque blindado.

1

ACUERDO POR EL LITIO: LAS FECHAS QUE NO CALZAN Y EL NUEVO INFORME QUE CUESTIONA LAS CIFRAS

Uno de los secretos que se revelaron ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, y que hace ruido en el Congreso y en el mundo de la minería, es que Codelco contrató a Morgan Stanley para que negociara con SQM casi un mes antes de que se anunciara la Estrategia Nacional del Litio y dos meses antes de que Corfo enviara la carta a Codelco autorizando formalmente las negociaciones con SQM o terceros.

Y por qué es importante. Porque sugiere –según analistas de la industria– que la minera habría decidido a dedo optar por SQM tiempo antes de tener formalmente el mandato de Corfo para negociar un acuerdo para explotar litio en el salar de Atacama, y que los intercambios de cartas y negociaciones con la Corporación de Fomento de la Producción fueron un “mero formalismo”.

“La carta de Corfo a Codelco del 24 de mayo entregándole poder para negociar el salar de Atacama parece haber sido completamente simulada, dado que Codelco ya el 30 de marzo del 2023 tenía firmado con Morgan Stanley el acuerdo de asesor financiero para hacer un joint venture entre Codelco, Corfo y SQM ( y otro si fuera el caso)”, dice un consultor que asesora a mineras con interés en participar en el negocio del litio en Chile y que quedaron fuera.

Y la misma fuente dice que todo indica que algo parecido pasó con Rio Tinto. En la última semana, la minera anglo-australiana fue seleccionada por Codelco para ser socia en Maricunga –el segundo salar con la mayor concentración de litio del mundo, después del salar de Atacama– y por Enami en el proyecto de litio Salares Altoandinos, en la Región de Atacama.

Cabe recordar que, menos de un mes antes de ser escogida, Rio Tinto había registrado los permisos para entrar a la minería del litio en Chile. La minera se suma a SQM y Albemarle, y se convierte en el tercer actor privado del litio en Chile. Hay que recordar que Rio Tinto y Codelco también firmaron un acuerdo en mayo para fortalecer su colaboración en el desarrollo de un distrito minero en la Región de Atacama, Chile, con foco en Nuevo Cobre.

Una nota de Reuters asegura que el principal factor detrás del éxito de Rio Tinto en Maricunga fue que lidera en el uso de una nueva tecnología, denominada extracción directa de litio (DLE), para separar el litio de la salmuera, que se considera más respetuosa con el medio ambiente y más eficiente que los métodos convencionales.

Rio cuenta con una planta piloto de DLE en su proyecto Rincón, en Argentina, y recientemente ha adquirido la empresa estadounidense Arcadium, que emplea una combinación de DLE y métodos de extracción tradicionales.

Veamos la cronología: el 20 de abril de 2023, el Presidente Gabriel Boric anunció la Estrategia Nacional del Litio en cadena nacional.

12 de mayo de 2023: Codelco aprueba la creación de dos filiales para actividades de litio: Salares de Chile SpA y Minera Tarar SpA.

Codelco aprueba la creación de dos filiales para actividades de litio: Salares de Chile SpA y Minera Tarar SpA. 22 y 24 de mayo de 2023: Corfo envía una carta a Codelco, autorizando formalmente las negociaciones con SQM o terceros. Codelco responde aceptando el mandato como único representante del Estado.

Codelco responde aceptando el mandato como único representante del Estado. 25 y 26 de mayo de 2023: el presidente del Directorio de Codelco informa a este sobre el avance en el tema y, al día siguiente, se reúne con el gerente general de SQM, dando inicio formal a las negociaciones.

Desde Codelco explican que, ya el 26 de enero de 2023, Máximo Pacheco, presidente de la minera estatal, le informa a su Directorio que ha iniciado conversaciones con Corfo para buscar alternativas que aseguren la continuidad de la explotación de litio en el salar de Atacama post-2030. Se autoriza la firma de un Memorándum de Entendimiento (MOU).

Luego, el 23 de febrero de 2023, se firma el MOU entre Corfo y Codelco,en el que se establece que la minera estatal analizará distintas formas de estructurar un proyecto de litio, bajo lineamientos de Corfo y en beneficio del Estado.

Y sobre la contratación de Morgan Stanley, Codelco dice que una semana antes de que el Presidente Boric anunciara la Estrategia Nacional del Litio, en Directorio Extraordinario de Codelco se informa sobre el avance del MOU con Corfo, la contratación de Morgan Stanley, pero que aún no ha habido conversaciones con SQM.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y aprovechen esta tremenda oportunidad en honor a la semana del 21 de mayo.

2

UN CHILE DAY SIN GRANDES POLÉMICAS

Qué pasó. Casi 600 empresarios, inversores, lobbistas, economistas y la crème de la crème de Sanhattan dijeron presente en esta nueva edición de Chile Day en Nueva York. Las exposiciones del ministro de Economía, Nicolás Grau, y del ministro de Hacienda, Mario Marcel, marcaron los puntos más relevantes del evento.

La agenda estuvo dominada por la permisología, la implementación de la reforma de pensiones y la transición verde. Eso sí, el nuevo escenario geopolítico y las presidenciales permeaban todas las conversaciones.

Hubo un mensaje claro: hay consciencia de los problemas estructurales, pero también avances concretos para mejorar el clima de inversión, simplificar regulaciones y aprovechar el nuevo contexto geopolítico. Chile se puede posicionar como un actor relevante en sectores estratégicos como minería, energía y tecnología, con una institucionalidad económica que busca adaptarse para atraer más y mejores inversiones.

Impulso a las inversiones y reforma regulatoria. El ministro Nicolás Grau enfatizó la necesidad de reducir la permisología sin comprometer los estándares ambientales y técnicos. Se aventuró a decir que el proyecto del Gobierno será ley en un plazo de 3 a 4 semanas.

Entre los principales compromisos del Ejecutivo se destacan:

Unificación de criterios regulatorios y creación de un sistema “One Stop” para gestionar permisos.

Reducción de hasta un 30% en los plazos de tramitación para grandes proyectos y 70% para los medianos y pequeños proyectos. La Comisión Marfán estima que estas medidas podrían aumentar el crecimiento del PIB en un 0,24%.

Grau también reconoció que el rol del Estado debe centrarse en habilitar la inversión privada, no reemplazarla.

Discusión sobre el modelo. Diversos participantes –incluyendo al empresario Bernardo Larraín Matte– coincidieron en que, si bien Chile enfrenta problemas estructurales, se está avanzando. Rechazó la visión de que el país solo exporta “piedras y árboles” y destacó la particularidad del litio, que en Chile no es concesionable como otros minerales, lo que abre nuevas oportunidades de asociación con el Estado. Lo curioso es que, tanto en los paneles abiertos como en las reuniones privadas que tuvieron empresarios e inversores con Grau y el ministro Marcel, todos coincidieron en que había más puntos de consenso que diferencias profundas.

Diversos participantes –incluyendo al empresario Bernardo Larraín Matte– coincidieron en que, si bien Chile enfrenta problemas estructurales, se está avanzando. Rechazó la visión de que el país solo exporta “piedras y árboles” y destacó la particularidad del litio, que en Chile no es concesionable como otros minerales, lo que abre nuevas oportunidades de asociación con el Estado. Lo curioso es que, tanto en los paneles abiertos como en las reuniones privadas que tuvieron empresarios e inversores con Grau y el ministro Marcel, todos coincidieron en que había más puntos de consenso que diferencias profundas. Proyectos estratégicos y geopolítica. Representantes de grandes empresas como BHP, que opera a Escondida –el mayor pagador de impuestos en el país–, abordaron la necesidad de diferenciar normativamente entre proyectos nuevos y ya existentes, para evitar trabas innecesarias.

El embajador Juan Gabriel Valdés y otros panelistas señalaron que, en el nuevo contexto geopolítico, Chile tiene condiciones favorables para atraer la realocación de capital internacional.

Perspectiva Macroeconómica: exposición de Mario Marcel. El ministro de Hacienda ofreció una visión optimista sobre la economía chilena, destacando que las principales fuentes de incertidumbre (retiros previsionales, proceso constitucional) han quedado atrás. Reafirmó el consenso político en torno a la estabilidad macroeconómica, apertura comercial y responsabilidad fiscal.

Destacó la directiva presidencial para agilizar más de 100 proyectos, entre ellos, un proyecto de ley de descarbonización y una futura ley de incentivos tributarios para el hidrógeno verde.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y aprovechen esta tremenda oportunidad en honor a la semana del 21 de mayo.

3

GRÁFICO DE LA SEMANA: EL GASTO PÚBLICO

¿En qué gastan los gobiernos su dinero? Este informe e infografía que publicó OurWorldinData muestra cómo los gobiernos distribuyen sus presupuestos en áreas clave como salud, defensa y educación. Mientras algunas tendencias son consistentes, otras varían considerablemente según las prioridades y sistemas de cada país.

Grandes diferencias en protección social –como pensiones, subsidios de desempleo y apoyo por discapacidad–, donde se presentan fuertes contrastes. Estados Unidos destina apenas un 21% de su gasto total a este rubro, mientras que Finlandia llega a un 44%, reflejando distintos modelos de bienestar.

–como pensiones, subsidios de desempleo y apoyo por discapacidad–, donde se presentan fuertes contrastes. Estados Unidos destina apenas un 21% de su gasto total a este rubro, mientras que Finlandia llega a un 44%, reflejando distintos modelos de bienestar. Chile gasta casi un tercio del presupuesto en protección social. Más que Estados Unidos, pero no sobre los países nórdicos y Alemania. Gastamos el 20% en salud, similar a Australia, pero por debajo de Estados Unidos.

Más que Estados Unidos, pero no sobre los países nórdicos y Alemania. Gastamos el 20% en salud, similar a Australia, pero por debajo de Estados Unidos. >>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y aprovechen esta tremenda oportunidad en honor a la semana del 21 de mayo.

Un mensaje de Tenpo

CEO de Tenpo participó en panel sobre neobancos en el Chile Day

“Inteligencia artificial y neobancos en Chile”, fue el panel realizado el jueves 22 de mayo en el Chile Day en Nueva York, donde participó el CEO y Co-Founder de Tenpo, Fernando Araya junto con Diego Masola, EVP & Country Head de Scotiabank Chile y Uruguay, y Tomás Bercovich CEO y Co-Founder de Global66. La actividad fue moderada por Julián Herman, managing director de BCG.

donde participó el CEO y Co-Founder de Tenpo, Fernando Araya junto con Diego Masola, EVP & Country Head de Scotiabank Chile y Uruguay, y Tomás Bercovich CEO y Co-Founder de Global66. La actividad fue moderada por Julián Herman, managing director de BCG. En este importante evento -que reunió a más de 500 personas, incluyendo autoridades de gobierno, empresarios y ejecutivos- Fernando Araya destacó que la inteligencia artificial es clave para habilitar una banca hiperpersonalizada, la detección de fraudes en tiempo real y la reducción de costos operativos. “La IA no reemplazará a la banca, sino que redefinirá lo que significa una gran experiencia bancaria. Veo a la IA no solo como una herramienta de optimización, sino como un motor fundamental para hacer que la banca sea más accesible, personalizada y eficiente en los próximos cinco años”, afirmó.

A juicio del CEO de Tenpo, la “IA nos permite no solo competir, sino también cumplir nuestra misión de impulsar la inclusión financiera a través de soluciones innovadoras centradas en el usuario”.

4

SEMANA EN REDES: EL COSTO DE LAS LICENCIAS

La bomba de las licencias médicas. Este posteo de @horizontalchile puso en contexto económico el escándalo del año. En 2023 el Estado gastó US$ 1.543 millones en licencias médicas para funcionarios públicos.

Aún no están las cifras de 2024, pero lo que generó el posteo refleja el enojo que provoca el escándalo en momentos en que hay un debate sobre el gasto fiscal y la eficiencia del aparato estatal.

5

SIN TACOS NI CORBATAS

– Fra Fra Junior no afloja. Pagó por un nuevo estudio que cuestiona los beneficios del acuerdo de Codelco con SQM. Lo hizo la consultora Quiroz y Asociados, a pedido del Grupo Errázuriz, adversario histórico de SQM y con un proyecto rival en Maricunga.

Según el análisis de Quiroz, el acuerdo firmado –“conforme a estimaciones derivadas de las propias proyecciones de Codelco”– significa que haber optado por trato directo en vez de licitar se traduce en una transferencia por parte del Estado de Chile/Codelco/Corfo a SQM de US$ 5.200 millones en valor presente. Ello equivale a unos 1,6 puntos del PIB.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y aprovechen esta tremenda oportunidad en honor a la semana del 21 de mayo.

– El misterio de quién escribió la minuta en favor de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) que circuló hace dos semanas en el Congreso y que generó molestia entre algunos parlamentarios y en la cartera de Energía. Los PMGD son los que generan energía a pequeña escala. La minuta aparece justo cuando el proyecto de ley del Gobierno para amortiguar el impacto del alza de tarifas comenzará a discutirse en el Senado.

Resulta que ahora nadie se hace cargo de la minuta. Lo que molesta es que las PMGD básicamente rechazan todo lo que propone el Gobierno, incluso medidas mínimas que vienen desde organismos técnicos como el Coordinador Eléctrico. “Todo, con tal de no soltar ni un peso de esas sobrerrentas que –a estas alturas– nadie serio defiende”, dice una fuente del sector.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y aprovechen esta tremenda oportunidad en honor a la semana del 21 de mayo.

– Grupo Luksic va a la Corte Suprema española para lograr esclarecer el escándalo del Banco Popular y recuperar algo de los 213 millones de euros que perdió. El Confidencial informa que la batalla es por tener acceso al informe de la multa a PwC. Los Luksic tienen el respaldo del Consejo de Transparencia español y cuestionan el apoyo de la Audiencia Nacional a la auditora para no entregar la información al grupo empresarial, alegando confidencialidad.

Cabe recordar que, un mes antes de la caída del Banco Popular, los Luksic participaron en un aumento de capital y elevaron su participación a 3,45%. En un año el banco había dejado de existir y el Santander lo compró por un valor simbólico de 1 euro. Según El Confidencial, uno de los vehículos de inversión de la familia Luksic solicitó una serie de documentación a distintos organismos, “para recopilar información sobre la situación financiera de la entidad que sustentara sus reclamaciones judiciales por la pérdida de 213 millones de euros”.

6

AGENDA DE LA SEMANA: CÓMO ARRANCÓ LA ECONOMÍA EN EL 2T

– Esta semana se publican las primeras señales concretas sobre cómo partió el segundo trimestre en Chile. El jueves tenemos datos de empleo de abril y el viernes las cifras de producción industrial, minería, ventas minoristas, y el resto de los informes sectoriales. Son la previa del Imacec de abril, que se publica en la primera semana de junio.

Estos datos ofrecerán un primer vistazo sobre el pulso económico en abril y ayudarán a proyectar si el segundo trimestre traerá el repunte esperado, tras un primer trimestre con señales mixtas.

A los informes del INE se suma una agenda intensa de autoridades económicas y un viaje empresarial clave.

Miércoles 29 : la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa , participa en el seminario “Nuevos Vientos de la Economía 2025”, organizado por Sofofa y la UDD ; y la vicepresidenta del banco, Stephany Griffith-Jones , habla con Sanhattan. Lo hace en una presentación ante actores de mercado e inversionistas que estará cerrada a la prensa, pero que se publicará en el sitio del BCCH.

: la presidenta del Banco Central, , participa en el seminario “Nuevos Vientos de la Economía 2025”, organizado por ; y la vicepresidenta del banco, , habla con Sanhattan. Lo hace en una presentación ante actores de mercado e inversionistas que estará cerrada a la prensa, pero que se publicará en el sitio del BCCH. También durante la semana: parte el viaje empresarial de Sofofa a España, con foco en atraer inversión y reforzar vínculos con Europa, en medio de señales de enfriamiento de la inversión privada local.

7

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: CÓMO CASARSE CON UN MILLONARIO

¿Quieres casarte con un multimillonario? Según un nuevo estudio de Ria Wilken, la mejor estrategia es… ¡ser de la clase alta tú también! Así de simple (y complicado). Me lo recomendó el periodista John Müller justo en la semana en que viajé a Estados Unidos al casamiento de mi hermana menor.

La investigación completa revela muchas pistas sobre cómo se forman las parejas en la cima del mundo. Spoiler : el dinero sí importa… pero no es lo único. El informe fue publicado por el Instituto de Estudios de Familia en Estados Unidos. Muestra que el 95% de los cónyuges de multimillonarios ya pertenecían a la clase alta. También, que la mayoría de los multimillonarios son hombres (88%).

El informe fue publicado por el Instituto de Estudios de Familia en Estados Unidos. Muestra que el 95% de los cónyuges de multimillonarios ya pertenecían a la clase alta. También, que la mayoría de los multimillonarios son hombres (88%). Amor y dinero, con roles clásicos . El estudio revela que, aunque los multimillonarios suelen emparejarse con personas de su mismo círculo social, en casa las cosas no cambian tanto: la división de tareas sigue siendo bastante tradicional.

. El estudio revela que, aunque los multimillonarios suelen emparejarse con personas de su mismo círculo social, en casa las cosas no cambian tanto: la división de tareas sigue siendo bastante tradicional. El trabajo cambia, pero el amor… no tanto. A pesar de todos los avances en el mundo laboral, las diferencias entre hombres y mujeres, a la hora de buscar pareja y casarse, siguen patrones clásicos. Lo de siempre: ellos con poder, ellas con encanto (y viceversa, claro).

Presentado por:

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.