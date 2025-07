La irrupción de Jara en las encuestas enciende alarmas en la derecha económica

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (lunes para muchos de ustedes)! “Entre los sindicatos, el PC con el Frente Amplio y los terraplanistas anticontribuciones se pitearon a un buen servidor público”. El comentario es de un exministro influyente durante los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, y se refiere a la decisión de La Moneda de pedirle la renuncia al ahora exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry.

Respecto a este tema, yo soy de los que piensa que uno no mide el carácter de una persona por una foto, sino por la película . Corremos el riesgo de que los únicos interesados en el servicio público van a ser los ineptos o los con un ojo puesto en beneficios personales. Por supuesto, espero equivocarme. Pero la posición de Etcheberry era insostenible y el costo político en plena campaña electoral demasiado alto. Mal que mal, el titular es que el jefe del SII no pagó todas las contribuciones que debía.

. Corremos el riesgo de que los únicos interesados en el servicio público van a ser los ineptos o los con un ojo puesto en beneficios personales. Por supuesto, espero equivocarme. Pero la posición de Etcheberry era insostenible y el costo político en plena campaña electoral demasiado alto. Mal que mal, el titular es que el jefe del SII no pagó todas las contribuciones que debía. En el radar de los inversores esta semana: Hacienda anuncia una nueva reforma tributaria con el foco puesto en las pymes. El monto: US$ 1.000 millones. Nadie cree que haya votos para que se convierta en ley. Además, la cumbre progresista que reúne en Chile, por tres días, a Boric, Lula, Pedro Sánchez, Bachelet y el Nobel de Economía Joseph Stiglitz; y también hay que estar atentos a un nuevo capítulo de la telenovela de Trump y los aranceles.

En esta edición de El Semanal: Jara, el mayor temor de los empresarios; Weinstein y LarrainVial: las promesas, los fondos… y el desencanto; y herencias millonarias en Chile están generando guerras familiares que trascienden lo económico.

Además, gigante chino compra Construmart y apunta a sacudir el dominio de Sodimac e Easy; la consultora turca y el gigante mundial de la industria, entre los favoritos para quedarse con la licitación de la Super de Pensiones para construir el nuevo Régimen de Inversión previsional; y lo que se habla en las mesas de dinero: la arriesgada apuesta de Andrés Trautmann para nombrar a Carlos Ruiz de Gamboa para que lidere la banca de inversión del Santander Chile.

¿Te gusta El Semanal? Entonces súmate a la versión completa y a El Semanal Exprés. Es una invitación a ser parte de una comunidad que crece cada semana, con historias que importan y análisis que no encuentras en otra parte. ¿Te animas?

1

POLÍTICA Y EMPRESARIOS: EL TERROR QUE LE TIENEN A JARA

La frustración de los empresarios. Tal como lo adelanté el martes pasado en El Mostrador, más de 160 empresarios y profesionales publicaron una carta en El Mercurio, en la cual literalmente llaman a terreno a los tres candidatos presidenciales que posee hoy la derecha: Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

Los instan a tener un programa y una lista parlamentaria comunes, bajo el soterrado mensaje de que, de lo contrario, no habrá dinero para campañas.

La misiva la firman nombres como Von Appen, Richard Büchi, Soraya Kassis y Juan Sutil, además de tres exministros de Sebastián Piñera, así como un excomandante en Jefe de la Armada. Todos advierten del riesgo de perder la elección frente a la candidata del PC, Jeannette Jara, y el Congreso ante una lista unida del oficialismo.

El texto, de solo tres párrafos, parte diciendo que “Chile enfrenta un riesgo enorme de extender y proyectar la impronta de este gobierno: la inseguridad y la violencia; el estancamiento y la falta de oportunidades; los malos servicios públicos y la corrupción; las listas de espera y la inmigración descontrolada, se han transformado en una realidad que ensombrece al país y amenaza nuestra convivencia y cohesión social”.

Ante ello, los firmantes manifiestan su convicción de que “tenemos la oportunidad histórica de ganar la Presidencia y el Congreso”,pero advierten que, “si lo hacemos desunidos”, la Presidencia va a quedar “a cargo de una militante del Partido Comunista y un Congreso afín a sus ideas”.

Kaiser fue uno de los primeros en reaccionar: “No soy empleado de nadie”.

Igual de directa que la carta de los empresarios fue la entrevista en el Señal DF de Fernando Massú, presidente del banco BTG Pactual, exalto ejecutivo del Santander y por años una de las manos derechas del empresario Álvaro Saieh en CorpBanca (ahora Itaú).

Cuestiona la falta de unidad de la derecha, advierte que el mercado subestima a Jara y que es “competitiva y está bien posicionada”. Dice que la falta de unidad en la derecha arriesga la estabilidad del país y que, de ganar Jara, “estaríamos ante un cambio radical del modelo económico que ha regido Chile”.

La otra gran interrogante en el mercado (no solo entre los empresarios): quién sería el ministro de Hacienda en un Gobierno de Jara. Ella tiene el gran desafío de encontrar a un economista de prestigio que lidere ese ministerio y que dé certezas y calma a los mercados.

Confirmó que, en caso de ser elegida, tendría como primera gran decisión nombrar a una mujer como ministra de Hacienda, algo inédito en la historia del país. Sus cercanos dicen que ella tiene claro que la decisión de elegir a la persona que lidere ese ministerio será el mensaje más importante para dar señales de confiabilidad y estabilidad al empresariado, a Wall Street y al mercado financiero local.

>>>Si quieren leer los nombres de las posibles candidatas y otros nombres que Jara tiene en mente, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

2



WEINSTEIN Y LARRAINVIAL: LAS PROMESAS, LOS FONDOS Y EL DESENCANTO

Alejandro Weinstein es un nombre conocido en el mundo de los negocios por su exitosa salida de Recalcine, que vendió en 2013 a la multinacional Abbott en una operación por US$ 2.900 millones. Tras eso, se convirtió en una figura atractiva para inversionistas: olfato clínico para detectar oportunidades en el rubro de la salud, contactos internacionales y el respaldo de una marca potente: LarrainVial.

La alianza entre Weinstein y LarrainVial no era una sorpresa. Ambos compartían historia: relaciones de confianza, negocios previos e, incluso, vínculos personales de largo plazo. Weinstein además ha sido socio en varios negocios y operaciones de León Vial, socio controlador, junto a Fernando Larraín, de LarrainVial.

Lo nuevo, entonces, era estructurar vehículos de inversión bajo la lógica de la coinversión: Weinstein proponía, LarrainVial empaquetaba, y decenas de inversionistas –en su mayoría de alto patrimonio– ponían su dinero. El foco de varios de los fondos era apostar al sector salud en Estados Unidos y Europa.

Retornos con sabor amargo. Pero la revisión de la rentabilidad acumulada en algunos de estos fondos, genera una mezcla de desconcierto y frustración en varios aportantes, que dicen que han perdido casi todo lo invertido.

Si uno mira los datos públicos en el sitio de LarrainVial, hace unas semanas efectivamente varios de los fondos mostraban pérdidas dramáticas: Europe Pharma Online: -100%, Medneo: -95%; Medtop Telehealth: 0%, GpeTree Ventures (Olive Tree): -75% (aunque LarrainVial aclara que, considerando distribuciones, el saldo real es de -45%). HPH II parece ser la excepción: +40%. Aunque muchos de esos números no incluyen dividendos y flujos distribuidos.

LarrainVial fue el asesor y colocador en el levantamiento de capital para los fondos de inversión de Weinstein, llamados HPHI, II y III. Los fondos son de WM Partners, la firma de capital privado que formó Weinstein y un socio empresario colombiano. LarrainVial hace de agente colocador y le busca aportantes/inversionistas.

Cabe mencionar que la firma hace hincapié en que estos vehículos no son fondos tradicionales. Son coinversiones, muchas de ellas en una sola compañía, con alto riesgo y escasa liquidez. Pero lo que molesta a algunos inversionistas no es solo la pérdida –es la sensación de que los riesgos estaban subestimados y que el rol de Weinstein como socio estratégico no fue tan efectivo esta vez–.

“Confiamos porque venía con el sello Weinstein y el respaldo de LarrainVial. Nadie pensó que íbamos a perder prácticamente todo en algunos casos”,dice un inversionista que pidió reserva de su identidad.

LarrainVial también pone énfasis en que las inversiones en los diferentes fondos no son comparables “con venture capital o private equity diversificado”. Es decir, “no es lo mismo poner plata en Medneo (una sola empresa de telemedicina en Europa) que en un fondo como HPH, que invierte en múltiples activos”.

También destacan que algunos fondos aún están vigentes y podrían recuperarse, aunque reconocen que otros (como Europe Pharma) efectivamente han perdido todo su valor.

Reconocen que los fondos de coinversiones han tenido resultados dispares a la fecha y, a pesar de sus números, son inversiones que aún están vigentes. Agregan que “los números del sitio no incluyen distribución de dividendos”. Apuntan al fondo Olive Tree Ventures I, “cuya rentabilidad a la fecha considerando las distribuciones, se sitúa en un -45%” y no -75%.

“En el caso de la estrategia de Private Equity, el fondo HPH I -disuelto en 2022- tuvo una excelente rentabilidad hacia los aportantes (48%). Los fondos 2 y 3, aún se encuentran vigentes, y a la fecha, sus rendimientos presentan números positivos considerando los flujos distribuidos a los aportantes: 39% y 12%, respectivamente”.

Sobre Olive Tree, el fondo que apuntaba al venture capital en salud, dicen que la pérdida no es tan dramática como las cifras en el sitio web: “-45% considerando las distribuciones”.

Recuerdan que tienen un largo historial con Weinstein invirtiendo juntos , “con enorme éxito y muy buenos retornos. Ante las dificultades de solo dos de estas inversiones, Medneo y Athida, se tomó la decisión de pasar de ser inversionistas pasivos, a inversionistas activos. De hecho, en Athida ya se ha dado vuelta la situación y lo vemos como un caso de éxito”.

, “con enorme éxito y muy buenos retornos. Ante las dificultades de solo dos de estas inversiones, Medneo y Athida, se tomó la decisión de pasar de ser inversionistas pasivos, a inversionistas activos. De hecho, en Athida ya se ha dado vuelta la situación y lo vemos como un caso de éxito”. Y explican que ⁠“en términos generales el mundo del Venture Capital (VC) se vio enormemente afectado a nivel global por el aumento de tasas del 2022. Decenas de VC quebraron en todas partes. Por supuesto que nuestros vehículos deventure capital también se vieron afectados, pero hemos seguido a flote y hemos puesto toda nuestra experiencia para dar vuelta el partido. Y en eso estamos”.

Aseguran que “los inversionistas saben que a la hora de invertir un fondo, mientras las empresas no estén quebradas o vendidas, el partido sigue en juego”.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

3

LOS RICOS TAMBIÉN LLORAN: LAS PELEAS POR LAS HERENCIAS

Por qué pelean los herederos. Herencias millonarias en Chile están generando guerras familiares que trascienden lo económico. Detrás de cada disputa hay egos, traumas, favoritismos de padres, sesgos de género y conflictos no resueltos. El resultado: hermanos que se demandan, se dejan de hablar y familias que se fracturan para siempre.

Este nuevo reportaje de Ximena Pérez Villamil en El Mostrador revela que cada vez son más las peleas entre los herederos de las grandes fortunas. Razones no faltan. Abogados tampoco. Hay separaciones “amistosas” de los negocios, lo que significa sin juicios, y guerras civiles fratricidas en los tribunales.

Heredar en tribunales. Aunque algunas separaciones se dan sin arbitrajes, el reportaje muestra que los casos más notorios llegan a los tribunales: se contratan litigantes estrella, se activan querellas penales y se presiona mediáticamente. Las cifras son millonarias y los estudios jurídicos involucrados –Claro & Cía, GWJA, Bofill Escobar Silva, entre otros– cobran entre 5% y 10% del éxito de sus clientes.

Casos emblemáticos. Los herederos del dictador, los de Pinochet Hiriart, y los de los Del Río. Además:

Gómez Pacheco: 30 demandas cruzadas, US$ 2.000 millones en juego y una minera clave para Codelco.

30 demandas cruzadas, US$ 2.000 millones en juego y una minera clave para Codelco. Ripley: Verónica Calderón peleó con sus tres hermanos y terminó con US$ 20 millones y un 7,17% de participación.

Verónica Calderón peleó con sus tres hermanos y terminó con US$ 20 millones y un 7,17% de participación. Los Briones: divisiones “amistosas” que dejaron cicatrices profundas y millones repartidos entre salmoneras, cementeras e industriales.

divisiones “amistosas” que dejaron cicatrices profundas y millones repartidos entre salmoneras, cementeras e industriales. Hites: hermanas versus hermanos por control de inmobiliarias y retail, con arbitrajes, demandas de desalojo y acusaciones de engaño.

Más que plata. Los expertos coinciden: no solo se trata de dinero, sino de reconocimiento, poder simbólico y heridas emocionales de toda una vida. Un cuadro querido puede ser tan disputado como una empresa de US$ 600 millones.

Para leer el reportaje completo, haz clic en este link.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: CHILE EN EL MAPA DE INGRESOS

Chile se consolida como país de ingreso alto, según nueva clasificación del Banco Mundial. El Banco Mundial actualizó su clasificación de países según nivel de ingresos, y Chile figura nuevamente entre las economías de ingreso alto, reforzando su posición en una región marcada por la desigualdad económica.

El ranking se basa en el ingreso nacional bruto per cápita, usando el método Atlas, que corrige distorsiones cambiarias. La clasificación divide a los países en cuatro grupos: bajo, medio-bajo, medio-alto y alto. No es una medida perfecta del desarrollo, pero suele coincidir con otros indicadores del nivel de vida, como la mortalidad infantil, la esperanza de vida y el acceso a servicios básicos como el agua potable, indicadores en los que Chile también lidera en la región.

Quién está dónde en América Latina:

Ingreso alto: Chile, Uruguay, Panamá, Puerto Rico, Bahamas, Barbados y otras islas del Caribe.

Ingreso medio-alto: Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú.

Ingreso medio-bajo: Bolivia, Honduras, Nicaragua y Haití.

>>>Si quieren leer la lista completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

Un mensaje de Tenpo



Tenpo celebra 5 años impulsando la inclusión financiera y digital en Chile

Fue en 2020, en plena pandemia, cuando Tenpo recibió la autorización de la Comisión para el Mercado Financiero para operar como emisora de tarjetas de prepago. Así comenzó un recorrido que no solo marcó el nacimiento de una nueva forma de ofrecer servicios financieros digitales en el país, sino que también impulsó un cambio cultural en miles de personas.

Cinco años después, la fintech nacional cuenta con más de 2 millones de clientes, y está muy cerca de convertirse en el primer neobanco de Chile, lo que marcará una nueva etapa en su estrategia de expansión. “En Tenpo creemos que el futuro es compartido, porque el verdadero progreso ocurre cuando lo construimos entre todos.

Por eso, en este aniversario no solo celebramos cinco años de historia, sino el impacto que hemos generado: 2,5 millones de personas que hoy acceden a servicios financieros digitales, seguros y personalizados. Nos sentimos orgullosos del camino recorrido, pero, sobre todo, entusiasmados con lo que viene: estamos cada vez más cerca de convertirnos en el primer neobanco de Chile, y eso abrirá un nuevo capítulo en nuestra misión de acelerar la inclusión financiera y digital del país”, dice Fernando Araya, CEO y Co-Founder de Tenpo.

5

SEMANA EN REDES: CEO JUGANDO OFFSIDE

Coldplay, una cámara y un escándalo de faldas que reventó las redes sociales: es la historia que tiene a este unicornio tech en modo control de daños y a Silicon Valley en llamas. Lo posteó @PopCrave y fue el video que dio la vuelta al mundo.

Qué pasó. El CEO de Astronomer, Andy Byron, y la Chief People Officer, Kristin Cabot, fueron captados en la “kiss cam” del concierto de Coldplay en Boston, en un momento que rápidamente se viralizó. Al verse en cámara, se separaron bruscamente, lo que encendió las sospechas de un posible affair. Este fin de semana Byron renunció.

Por qué importa: Byron y Cabot están casados con otros y ambos ocupan altos cargos en una empresa unicornio (US$ 1.200 M). Ella gestiona el talento y él dirige la compañía: su vínculo genera cuestionamientos sobre conflictos internos, favoritismo y la cultura organizacional.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Lo que se habla en las mesas de dinero: la arriesgada apuesta personal de Andrés Trautmann para liderar la banca de inversión del Santander Chile. Tras varias salidas exprés, el nuevo CEO del Santander renueva el liderazgo en la unidad de “Corporate and Investment Banking (CIB)” con Carlos Ruiz de Gamboa.

En el mercado advierten que Ruiz de Gamboa es un veterano del mercado con perfil de ventas y sabe mucho de derivados y opciones, pero sin experiencia previa liderando divisiones completas. Fue uno de los ex JP Morgan que se fue como socio a la boutique de inversiones Tyndall, que fundó Juan Ignacio Langlois. Es un ávido golfista y preside el Prince of Wales Country Club.

En Tyndall se le veía poco en los últimos dos años, dicen fuentes internas, y solo participaba activamente en operaciones y transacciones en las que había un componente importante de deuda. Las mismas fuentes ven con sorpresa que el Santander apueste por él: “Todos creíamos que estaba más con un ojo en retirarse y jubilarse que volver al día a día de la trinchera”.

Antecedentes inquietantes. En el mercado recuerdan que, en el último tiempo, Santander ha tenido dificultades para retener a sus fichajes estelares en ciertos puestos clave. Francisco Bauzá, ex Goldman, duró solo seis meses como tesorero; Ignacio Goldsack, fichado para CIB, también se fue antes de cumplir un año; y Danilo Castañeda, jefe de mercados, partió a Madrid casi sin previo aviso, según lo que cuentan fuentes al interior del banco.

En el mercado recuerdan que, en el último tiempo, Santander ha tenido dificultades para retener a sus fichajes estelares en ciertos puestos clave. Francisco Bauzá, ex Goldman, duró solo seis meses como tesorero; Ignacio Goldsack, fichado para CIB, también se fue antes de cumplir un año; y Danilo Castañeda, jefe de mercados, partió a Madrid casi sin previo aviso, según lo que cuentan fuentes al interior del banco. >>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Gigante chino compra Construmart y sacude el dominio de Sodimac e Easy. Esta semana supimos que la compañía china Oriental Yuhong adquirió Construmart por US$123 millones, entrando al mercado chileno de mejoramiento del hogar/ferreterías con planes de expansión regional, manteniendo la marca local.

Sodimac (Falabella) e Easy (Cencosud) dominan hoy el mercado. La llegada de un nuevo jugador verticalmente integrado, con respaldo de una empresa global de materiales y servicios de ingeniería, introduce una competencia más sofisticada.

La llegada de un nuevo jugador verticalmente integrado, con respaldo de una empresa global de materiales y servicios de ingeniería, introduce una competencia más sofisticada. Con solo un 4 % de participación, Construmart era el tercer actor tras Gabriel Ruiz‑Tagle (fue ministro de Sebastián Piñera y socio en Colo Colo). Oriental Yuhong busca más que competir localmente: pretende usar Chile como base para expandirse al resto de América Latina.

Los sospechosos de siempre. En el fondo que controlaba Construmart, además de Ruiz-Tagle, también participaban Guillermo Harding (Farmacias Ahumada, Cruz Verde, Grupo Patio), José Yuraszeck y varios socios/ejecutivos de LarrainVial.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Cuentas fiscales en tensión: dispara Jeannette von Wolfersdorff a un mes de su sorpresiva renuncia al Consejo Fiscal Autónomo (CFA). La economista y escritora no se guardó mucho en una larga entrevista en el DF.

Advirtió que las cuentas públicas y la respuesta del Ejecutivo a los informes técnicos del CFA están tensionando la institucionalidad fiscal. Criticó al Gobierno y al Frente Amplio por politizar análisis que debieran ser técnicos y alertó que “lo que pone en riesgo la institucionalidad fiscal (…) es que el Ejecutivo y/o parlamentarios respondan (…) con visiones politizadas que se presentan como técnicas”.

Agrega que, si continúan los choques técnicos versus políticos, podría abrirse una brecha que afecte la percepción de Chile como país confiable y ordenado en materia de políticas fiscales.

Y fue durísima acerca del exceso de gasto estructural reciente: subraya que los déficits estructurales en 2023 y 2024 superaron el 3% del PIB, niveles sin precedentes desde 2008.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Consultora turca y el gigante mundial de la industria entre los favoritos para quedarse con la licitación de la Super de Pensiones para construir el nuevo Régimen de Inversión previsional. Es lo que se especula en el mercado. El nuevo ganador tendrá la responsabilidad de diseñar las nuevas carteras de referencia y desarrollar un sistema de incentivos por desempeño, como parte de la reforma aprobada este año, y que diseñarán los Fondos Generacionales que reemplazarán a los 5 fondos actuales.

Las ofertas debían entregarse el 18 de julio, pero la Superintendencia de Pensiones extendió el plazo por una semana. La adjudicación está programada para el 7 de agosto. El proceso cuenta con un presupuesto de $444 millones. La consultora turca Pension Research ha venido haciendo una campaña de lobby bastante activa y participó en un seminario de CFA Chile. Mercer, líder mundial en tema pensiones, ha sido más reservada. Se habla de un total de 5 interesados.

La adjudicación está programada para el 7 de agosto. El proceso cuenta con un presupuesto de $444 millones. La consultora turca Pension Research ha venido haciendo una campaña de lobby bastante activa y participó en un seminario de CFA Chile. Mercer, líder mundial en tema pensiones, ha sido más reservada. Se habla de un total de 5 interesados. La consultoría deberá incluir modelos actuariales del ciclo de vida del ahorro previsional adaptables al sistema chileno, metodologías de riesgo-rentabilidad, estructura de carteras de ciclo generacional y un mecanismo de premios y castigos para las AFP basado en su desempeño frente a estas carteras de referencia.

estructura de carteras de ciclo generacional y un mecanismo de premios y castigos para las AFP basado en su desempeño frente a estas carteras de referencia. >>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Chile pierde terreno en la carrera por la inversión extranjera en la región. Aunque América Latina y el Caribe recibieron un 7,1% más de inversión extranjera directa (IED) en 2024, nosotros crecimos menos que algunos pares de la región, relegando a Chile al cuarto lugar regional, detrás de Brasil, México y Colombia.

Un informe de la Cepal la IED en la región llegó a casi US$ 189.000 millones, pero el alza vino principalmente desde reinversión de utilidades por empresas ya instaladas. Es decir, no están llegando nuevos jugadores a la región y tampoco muchos nuevos a Chile.

Es decir, no están llegando nuevos jugadores a la región y tampoco muchos nuevos a Chile. Brasil (38%) y México (24%) acapararon el 62% de toda la IED regional. Chile quedó por debajo de Colombia, lo que refleja menor dinamismo económico, incertidumbre regulatoria y menor atractivo relativo.

Sectores clave. La Cepal advirtió una caída en los anuncios de inversión en energías renovables y sectores tecnológicos, que habían sido claves para el país en años anteriores. El crecimiento reciente se ha centrado en hidrocarburos, donde Chile tiene menos peso.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Trump busca revolucionar los fondos de pensiones con criptos y oro, y las AFP locales lo miran con envidia. El presidente norteamericano planea permitir que los planes de retiro individuales –401(k)– incluyan criptomonedas, oro y activos alternativos como el private equity, abriendo el mercado de jubilación de Estados Unidos –valorado en US$ 9 billones– a nuevas formas de inversión.

El sueño del pibe para las AFP y las gestoras de fondos que gestionan las APV. El movimiento podría transformar la forma en que millones de estadounidenses ahorran para su retiro. Fondos de inversión como Blackstone, Apollo y BlackRock – que llevan años presionando para acceder a estos fondos – serían los grandes beneficiados. Algo parecido a lo que vienen haciendo las AFP locales, que buscan ampliar el régimen de inversión para incluir más activos alternativos en la cartera de inversiones.

El movimiento podría transformar la forma en que millones de estadounidenses ahorran para su retiro. Fondos de inversión como Blackstone, Apollo y BlackRock que llevan años presionando para acceder a estos fondos serían los grandes beneficiados. Algo parecido a lo que vienen haciendo las AFP locales, que buscan ampliar el régimen de inversión para incluir más activos alternativos en la cartera de inversiones. El cambio abriría la puerta a que activos antes reservados para inversores sofisticados pasen al ahorro previsional masivo. El tema es que son activos más riesgosos y menos líquidos.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

7

AGENDA DE LA SEMANA: CUMBRE PROGRE

– Cumbre progresista en Chile. Arrancó este domingo y por 3 días Santiago será el epicentro de una semana de reflexión global sobre el estado de la democracia. A la cumbre “Democracia Siempre”, que reunirá al Presidente Gabriel Boric con Lula, la expresidenta Michelle Bachelet y el jefe del Gobierno español Pedro Sánchez, entre otros, se suma el Festival Democracia, una serie de encuentros organizados por más de 20 centros de estudios progresistas y entidades internacionales como IDEA y la Fundación Friedrich Ebert.

Intelectuales de peso. El lunes será el turno de dos figuras destacadas: Joseph Stiglitz, Nobel de Economía, llega con su mirada crítica sobre desigualdad y políticas económicas globales; y Susan Neiman, filósofa y autora de Izquierda no es igual a woke, abrirá debate sobre identitarismo, activismo y universalismo en la izquierda.

El lunes será el turno de dos figuras destacadas: Joseph Stiglitz, Nobel de Economía, llega con su mirada crítica sobre desigualdad y políticas económicas globales; y Susan Neiman, filósofa y autora de Izquierda no es igual a woke, abrirá debate sobre identitarismo, activismo y universalismo en la izquierda. El lunes 21, Michelle Bachelet encabezará el diálogo “Apoyo a la democracia en un nuevo orden global”, organizado por IDEA Internacional y la UC. Participarán expertos como Daniel Innerarity (Democracia y Complejidad), Daniela Campello (Populismo en América Latina) y Marcela Ríos Tobar.

organizado por IDEA Internacional y la UC. Participarán expertos como Daniel Innerarity (Democracia y Complejidad), Daniela Campello (Populismo en América Latina) y Marcela Ríos Tobar. Respuesta a Trump y Milei. La cumbre y el festival reflejan una estrategia regional del progresismo para rearticular discurso, propuestas e influencia en defensa de la democracia, frente al avance de fuerzas reaccionarias. No son pocos los que critican a La Moneda por organizar el encuentro en medio de las negociaciones arancelarias con la Casa Blanca.

– Brecha de género en Sanhattan. Este martes 22 de julio la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) presenta la 24ª edición del Informe de Género en el Sistema Financiero. El Informe analiza la participación y comportamiento de hombres y mujeres en diversos productos y servicios financieros, incluyendo créditos, ahorro, seguros y puestos directivos en empresas financieras.

– El miércoles se viene una batería clave de datos económicos y financieros, incluyendo los Indicadores de Coyuntura Semanal, la serie mensual de Datos Bancarios, los Indicadores de Compraventa por Actividad Económica y los indicadores de Crédito Comercial entre Empresas. Además, el Banco Central también publica el Informe del Mercado de Derivados Financieros de Chile.

Estas cifras entregan una radiografía actualizada del comportamiento del comercio, el crédito entre empresas y el uso de derivados en los mercados financieros chilenos.

– Jueves 24 de julio. Tendremos la publicación de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF), previa a la Reunión de Política Monetaria (RPM) de julio. Entrega pistas clave sobre las expectativas del mercado respecto a inflación, tipo de cambio y futuras decisiones del Banco Central sobre la tasa de interés.

8

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: DIÁLOGOS, TERRITORIO Y MINERÍA CON PROPÓSITO

Dominga: lecciones que cambiaron la relación entre una minera y su comunidad. En este nuevo capítulo de conversaciones sobre minería con propósito –producto de una alianza entre Andes Iron y El Mostrador–, reunimos a representantes de Dominga y la comunidad de La Higuera en una conversación sobre el acuerdo que permitió avanzar con el proyecto minero-portuario. Andrea Flores, dirigente social, y Francisco Villalón, gerente de Asuntos Públicos de Andes Iron, conversaron sobre el proceso de escucha, rediseño y acuerdos vinculados al proyecto Dominga.

El proyecto minero-portuario lleva casi una década en el corazón del debate entre desarrollo económico y protección ambiental. Para ver el programa, haz clic en este enlace o en el video de la portada.

Presentado por:

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.