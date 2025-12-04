El enigma Sichel: AFP Hábitat rompe el guión y sorprende al mercado al poner a un outsider al mando

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Algo que en la carrera a La Moneda no se habla y en los debates menos: la política industrial está de vuelta. Nuevo ciclo y el Estado adquiere un nuevo protagonismo y con la responsabilidad de determinar prioridades. Acá de eso poco se habla.

Trump en Estados Unidos, China, Canadá, México y la Unión Europea, todos implementando políticas que favorecen industrias y sectores. Inteligencia artificial, energía, tierras raras, cobre, litio, chips, acero y autos, por nombrar algunos. Pero acá –y en Argentina– nadamos contra la corriente y no estamos discutiendo el nuevo escenario geopolítico y lo que el resto del mundo ya está haciendo. La única política industrial que tenemos es la del litio –pacto Codelco / SQM que deja al Estado, a partir de 2030, con 51% de lo que sacamos del salar de Atacama–. Parece que Máximo Pacheco es uno de los pocos que sí lo entiende.

Anoche el Presidente Gabriel Boric pasó por última vez por la Cena Anual de la Industria y mostró su lado social demócrata. Agradeció a la Sofofa su disposición a diálogo y defendiendo su legado: «Chile no se cae a pedazos, es un país del que tenemos que estar profundamente orgullosos y tenemos buenos motivos para ello»

Esta semana en el radar de los inversores: el Imacec de octubre, que confirma que la economía terminará el año creciendo alrededor de 2,5%. El viernes tendremos los datos de inflación, pero, salvo una gran sorpresa, el mercado da por descontado que la inflación general sigue disminuyendo y se prevé que se acerque al 3% en 2026 y se estabilice a partir de entonces.

Otra buena noticia: por primera vez en la historia las exportaciones de Servicios rompen la barrera de los US$ 3 mil millones. Este récord, acompañado por el crecimiento de las exportaciones no cobre-no litio, que sumaron US$ 44.126 millones, refuerza la diversificación de la matriz exportadora nacional, destaca ProChile.

En esta edición de El Semanal Exprés: el enigma Sichel, en que AFP Habitat sorprende con un gerente general sin pasado previsional. Max Sichel, banquero con pasos por McKinsey, Copesa y autos, será el nuevo CEO de la AFP líder del mercado. La industria esperaba una continuidad interna y ahora especula sobre el rumbo estratégico en plena reforma previsional y con márgenes más estrechos que nunca.

También en esta edición, la propuesta de Super de Pensiones eleva barrera de entradas a la industria previsional y podría dejar offside a varios con ambiciones; fundición en Antofagasta: los planes de Codelco y Glencore para no depender de China a la hora de refinar cobre; y el costo de los viajes millonarios en ENAP: turismo de directores con cargo al fisco.

1

EL RUIDO QUE GENERAN LOS CAMBIOS EN AFP HABITAT

La sorpresa de la semana en el mercado financiero: un banquero ex-McKinsey con experiencia en medios y la industria automotriz será el nuevo gerente general de la mayor AFP del mercado. Esta semana se anunció el nombre del reemplazo de Alejandro Bezanilla: Max Sichel. Su nombramiento es igual de sorprendente para el mercado que la salida de Bezanilla y que no se anunciara su reemplazo al mismo tiempo. “Abrió la puerta a todo tipo de especulaciones”, dice una directora de una AFP rival.

Sichel no tiene experiencia dura financiera ni en la administración de activos. El cambio abre preguntas sobre la estrategia y el rumbo futuro de una de las administradoras más relevantes del país.

Tampoco se sabe si tiene radar político o experiencia en tema regulatorios. Mal que mal, va a liderar la AFP líder, que administra más de US$ 60 mil millones en pensiones, controla el 27% del mercado y cumple una función pública (y todo lo que conllevan los desafíos del sistema chileno).

Sichel asume en AFP Habitat en plena implementación de la mayor reforma al sistema de pensiones desde su creación. Los que conocen el área dicen que enfrentará una industria más competitiva y menos rentable que antes.

Un experimentado e influyente observador de la industria describe la decisión como “muy inusual” y revela que en el mercado apostaban por León Fernández de Castro como reemplazo de Bezanilla. Es el actual gerente de Planificación y Desarrollo de Habitat y lleva casi 10 años en la AFP. Está a cargo de control financiero de esta y es de plena confianza de Cristián Rodríguez, presidente del directorio de AAISA, el holding aguas arriba y exgerente general. Pero los que conocen la interna de AFP Habitat dicen que Fernández de Castro nunca fue candidato.

Solo en el círculo íntimo de la AFP e ILC –el holding financiero de la CChC que controla Habitat junto al gigante norteamericano Prudential– saben por qué eligieron a Sichel. Pero una de las versiones que más suena es que la reforma cambia de manera contundente la industria, presionará los márgenes y se necesita otro modelo de negocio. Eso requiere una transformación de cómo opera Habitat, ajustar costos y acelerar la transición tecnológica. Y el ex-McKinsey tendría la experiencia para liderar este nuevo ciclo.

“Sichel sabe mucho de digitalización y con la reforma las AFP van a tener que ser más eficientes. Y la apuesta es usar tecnología e IA”.

Bezanilla deja la vara alta. Además de ser ahora la mayor AFP del mercado en términos de activos administrados y la más rentable, su liderazgo era respetado. Los que conocen parte de la interna aseguran que el ejecutivo había terminado un ciclo que incluyó el estallido, la pandemia, los retiros de la AFP, implementar la PGU y la reforma de pensiones, ante la cual Habitat batalló duramente para frenarla o hacerle cambios sustanciales. Ahora buscaría nuevos desafíos.

La ironía es que Sichel no cumpliría con las nuevas normas para AFP que propone la Super de Pensiones (ver tema 2 en edición de hoy). El banquero, un venezolano con más de 20 años en Chile, no tiene los 10 años de experiencia en administrar activos ni en el mundo financiero (que no es lo mismo que la banca) que propone como requisito la Superintendencia de Pensiones.

El CV. Hasta hace unas semanas era gerente de la División Banca Minorista de Banco Internacional, empresa que también es parte del holding de la Cámara Chilena de la Construcción, ILC. Pero antes fue CEO de Autofin –la compañía de financiamiento automotriz que también es parte del holding–, de Gama Leasing y de Automotora Gildemeister.

Cabe recordar que Gildemeister eventualmente cayó en default de bonos por US$ 700 millones y sus controladores de ese entonces fueron criticados por pagarse un dividendo gigante al mismo tiempo que los niveles de deuda se disparaban. Sichel habría sido parte de la solución de la crisis.

y sus controladores de ese entonces fueron criticados por pagarse un dividendo gigante al mismo tiempo que los niveles de deuda se disparaban. Sichel habría sido parte de la solución de la crisis. Su paso por el Grupo Saieh. Fue controller de Corpbanca y luego gerente general de Copesa, el holding de medios que controla La Tercera, La Cuarta y Radio Duna. En la industria es un misterio su elección.

2

LA POLÉMICA PROPUESTA DE LA SUPER DE PENSIONES PARA “+AFP”

Nueva cancha para las AFP: la Super de Pensiones pone en consulta la nueva regulación para crear una administradora de fondos de pensiones en la era post reforma previsional. El corazón de la propuesta es que levanta las barreras de entrada y eso complicaría los planes de Fintual y Caja Los Andes de aprovechar la reforma previsional y salir a competirles a las AFP tradicionales.

Ambas son las que han sido más abiertas en expresar sus intenciones, pero hay alrededor de 5 firmas financieras –al menos dos extranjeras– que evalúan entrar al negocio de administrar fondos de pensiones.

Podría limitar competencia y mantener el dominio de los incumbentes. Es la primera lectura de varios de los interesados en salir a competirles a las AFP existentes. Advierten que la propuesta pone barreras de entrada que hacen difícil salir a competir, en particular por los altos requisitos de capital para entrar y los niveles de experiencia requeridos para los ejecutivos y directores.

La propuesta –con comentarios hasta el 16 de diciembre– armoniza el proceso completo: constitución, autorización y puesta en marcha. La principal novedad política es que un mismo grupo empresarial no podrá tener más de una AFP y deberá revelar beneficiarios finales con 10% o más de propiedad. Meta: prevenir conflictos de intereses. Ahí es donde Caja Los Andes enfrentaría problemas, ya que es parte de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), controladora de AFP Habitat.

El capital mínimo también sube en serio: 50.000 UF desde el día uno, sin progresividad. La norma exige un estudio de factibilidad robusto, patrimonio neto definido, activos autorizados y una organización lista para operar desde el inicio. Hasta ahora se podía lanzar con capital mínimo de 1.000 UF. La nueva exigencia podría dejar fuera a las fintech que apuestan a competirles a las AFP.

La norma exige un estudio de factibilidad robusto, patrimonio neto definido, activos autorizados y una organización lista para operar desde el inicio. Hasta ahora se podía lanzar con capital mínimo de 1.000 UF. La nueva exigencia podría dejar fuera a las fintech que apuestan a competirles a las AFP. Una fuente de la industria financiera dice que “es medio extraño que ahora pidan más exigencias en torno al capital, exigencias que no existieron antes con Modelo y AFP Uno, y considerando que ya subieron el capital regulatorio mínimo con la reforma”.

Otro de los puntos más relevantes (y polémicos) es la experiencia obligatoria del directorio y del equipo de inversiones: la mayoría deberá acreditar al menos 10 años en gestión de activos por más de US$ 1.000 millones. Esto corre también para las AFP existentes desde ahora y con plazo hasta abril de 2027 para alinearse.

Además, la SP exigirá carta Gantt detallada, reglas claras de subcontratación (solo las inversiones no pueden externalizarse), infraestructura tecnológica lista y manuales operativos completos antes de la primera afiliación. La lógica: la industria ya no puede improvisar.

Un mensaje de SQM

SQM Litio y comunidad de Toconao celebran la inauguración del Huerto Solar tras más de 12 años de trabajo

La Comunidad Atacameña de Toconao inauguró oficialmente su primera planta fotovoltaica, el Huerto Solar, un proyecto impulsado durante más de una década y en el que SQM Litio ha participado desde sus inicios. Se trata de un hito que permitirá al pueblo contar por primera vez con energía limpia, estable y administrada localmente, marcando un antes y un después en autonomía energética y desarrollo comunitario.

El sistema contempla 1 MW de generación a través de más de 1.700 paneles y 4 MWh de almacenamiento, lo que asegura abastecer el 100% de la demanda eléctrica de Toconao, día y noche. Con su puesta en marcha, la comunidad dejó atrás la dependencia de la antigua red, mejoró la continuidad del suministro y redujo el uso de combustibles fósiles.

La subgerente de Asuntos Comunitarios de SQM Litio, María Alejandra Zuleta, destacó que el proyecto “nace de un plan de vida construido con la comunidad y con la mirada puesta en las próximas generaciones”. La infraestructura será administrada por el Comité Eléctrico de Toconao, beneficiará directamente a más de mil habitantes y prepara un crecimiento más sustentable para el territorio.

3

LA MESA: EL SORPRENDENTE CONSENSO TRIBUTARIO EN LA CARRERA A LA MONEDA

Juan Pablo Cabello: “Por primera vez en una elección, los candidatos presidenciales no compiten por subir impuestos”.

El abogado tributarista Juan Pablo Cabello, socio de Cabello Abogados, pasó por La Mesa de El Mostrador para analizar este giro histórico . Tras una década en que todas las campañas prometían mayor recaudación, reconoce que este giro envía una señal potente a los inversionistas.

. Tras una década en que todas las campañas prometían mayor recaudación, reconoce que este giro envía una señal potente a los inversionistas. Cabello advierte, eso sí, que seguimos con un sistema tributario “escrito con tres lápices”, lleno de parches, sin simplicidad ni coherencia . La propuesta de rebajar el impuesto corporativo de 27% a 23%, impulsada por José Antonio Kast, le parece esperable: “Existe consenso transversal en que esa tasa resta competitividad”.

. La propuesta de rebajar el impuesto corporativo de 27% a 23%, impulsada por José Antonio Kast, le parece esperable: Pero el cuadro es más complejo. “La carga para las empresas es alta y, aún así, la recaudación del Estado es baja, porque muy pocos pagan impuesto a la renta”, El 75% de los contribuyentes está exento y reducir ese tramo, aunque necesario, es políticamente tóxico.

También apunta a la regresividad del IVA: “Tenemos un IVA muy alto y eso afecta especialmente a los que menos tienen”. El dilema técnico está claro; la solución política, no tanto.

Sobre el eterno debate integrado vs. desintegrado, corta de raíz: “Da lo mismo el modelo, lo importante es que sea simple, armónico y estable para no afectar decisiones económicas”.

“Da lo mismo el modelo, lo importante es que sea simple, armónico y estable para no afectar decisiones económicas”. Y se la juega por un camino institucional:“Chile necesita una reforma tributaria diseñada fuera del Congreso, con criterios técnicos y acuerdos amplios, como la Comisión Mirrlees en Reino Unido”.

¿Impuesto a los superricos? Cabello es escéptico: “Suena bien, pero se practica mal si no hay coordinación internacional: los capitales se mueven”.

A pesar de todo, se declara optimista: “Hoy veo más consenso que en elecciones anteriores. Habrá cambios, pero lo relevante es que no volvamos a reescribir todo de cero”.

Revisa la entrevista completa haciendo clic en este enlace o en el video de portada.

Un mensaje de AES Andes

Fundación AES Chile impulsa cursos de capacitación para fortalecer la empleabilidad

En el marco de las iniciativas de inversión social implementadas por la Fundación AES Chile, y en línea con los pilares de Educación y Capacitación, y de Desarrollo Local, la compañía avanza en la ejecución de cursos de formación dirigidos a vecinas y vecinos de Taltal, San José de Maipo, Los Ángeles, Mulchén y Ovalle, comunas donde la compañía construye y opera centrales renovables.

de Taltal, San José de Maipo, Los Ángeles, Mulchén y Ovalle, comunas donde la compañía construye y opera centrales renovables. Este programa de capacitación para la empleabilidad entrega herramientas técnicas y prácticas que fortalecen las oportunidades de desarrollo socioeconómico de las y los participantes, según las necesidades de cada territorio. Incluye cursos como turismo local, energía solar, apicultura, soldadura, conservas, conducción clase B, peluquería y operación de maquinaria pesada (licencia D).

según las necesidades de cada territorio. Incluye cursos como turismo local, energía solar, apicultura, soldadura, conservas, conducción clase B, peluquería y operación de maquinaria pesada (licencia D). Las capacitaciones combinan sesiones teóricas y prácticas y se desarrollan en colaboración con organismos técnicos de capacitación (OTEC) con experiencia y reconocimiento local. Paola Olivares, directora de la Fundación AES Chile, destacó: “El interés en capacitarse es cada vez más positivo y esperamos seguir contribuyendo con la formación de nuevos participantes de las comunidades cercanas a nuestros proyectos de generación de energía renovable en construcción y en operación”.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Viajes millonarios en ENAP: turismo con cargo al fisco. Finalmente tenemos cifras de algo que investiga Contraloría. Hablo de los millonarios viajes al extranjero de algunos directores. Esta semana la Comisión de Minería y Energía de la Cámara puso el foco en los gastos de sus miembros en viajes internacionales entre 2023 y 2025, y las cifras son contundentes.

Los casos que más resuenan son los de Laura Albornoz y del polémico representante sindical en el directorio, Nolberto “Cachorro” Díaz –cuyos itinerarios suman decenas de millones de pesos pagados con fondos públicos–. Según el DF, Albornoz acumula al menos $38,3 millones en pasajes, viáticos y estadías. Sus viajes incluyeron destinos como Brasil, Marruecos, España, Estados Unidos, México y más. Por su parte, el “Cachorro” reportó gastos aún mayores: sus traslados internacionales y domésticos totalizan más de $134 millones.

– La Fórmula Pacheco suma un nuevo acuerdo con minera privada y Codelco sigue tercerizando músculo para crecer en plena sequía de capital propio. La minera estatal volvió a hacer lo que ha sido su libreto en los últimos dos años de la mano de Máximo Pacheco: buscar socios globales para avanzar en proyectos que, por restricciones de capital, simplemente no puede financiar sola.

Esta vez el elegido es Glencore, con el que firmó un Memorándum de Entendimiento para desarrollar una nueva fundición de cobre en Antofagasta o Tocopilla . No es un detalle menor: sería la mayor planta de este tipo en décadas y, para la estatal, una manera de recuperar terreno en un negocio donde China domina la cancha y Chile se quedó rezagado. Y hay que recordar que la decisión de cerrar Ventanas nos dejó sin un recurso estratégico.

. No es un detalle menor: sería la mayor planta de este tipo en décadas y, para la estatal, una manera de Y hay que recordar que la decisión de cerrar Ventanas nos dejó sin un recurso estratégico. El MoU convierte a la multinacional suiza en el “oferente preferente” después de un proceso competitivo que, según cuentan en Codelco, generó más de una sorpresa por el interés del mercado. El proyecto apunta a una capacidad de procesamiento de 1,5 millones de toneladas métricas secas al año y posicionaría a la nueva fundición como una pieza relevante de la cadena de valor regional. A cambio, la minera estatal se compromete a asegurar un suministro de hasta 800 mil toneladas anuales durante al menos 10 años –un guiño potente para viabilizar financieramente la iniciativa, que busca reemplazar el rol que jugaba la clausurada Fundición Ventanas–.

La señal geopolítica tampoco es menor. Pacheco, presidente del directorio, subió el tono y lo presentó como un proyecto “estratégico para la soberanía y la seguridad energética” en un mundo que compite por minerales críticos. Enami reveló a Bloomberg que su proyecto de construir una nueva fundición en el mismo sitio de la clausurada Fundición Paipote atrajo al menos 7 propuestas preliminares de financiación, que rondarían los US$ 1.700 millones.

– China ya domina entre el 60 y el 80 por ciento de la refinación y procesamiento de litio a nivel mundial. Es una de las conclusiones de una investigación de una comisión bipartidista del Congreso de Estados Unidos, que acusa a China de manipular el precio mundial del mineral no metálico. El informe pone a Chile en el corazón de la disputa y podría forzar al próximo Gobierno a tener que elegir entre Washington y Beijing.

China controla negocio del refinado, el procesamiento y la cadena industrial que alimenta los autos eléctricos. Según el informe del Congreso de EE.UU., el gigante asiático usa ese poder como herramienta económica y política: manipula precios, ahoga competidores y presiona países. Es el libro de jugadas perfecto para asegurar su dominio tecnológico global.

La historia no es nueva, dice el informe: en los 90, China hizo lo mismo con las tierras raras. Hoy esa película se repite con el litio. Desde 2017 –cuando el régimen declaró el mineral “estratégico”– empresas chinas han comprado activos en Chile, Argentina, México, Mali, Zimbabue, Brasil y el Congo. Con subsidios y créditos estatales por más de US$ 57 mil millones, según el reporte de Washington.

¿El resultado? China tiene propiedad o influencia directa en 4 de las 5 mayores operaciones de litio del planeta. Australia pone la roca. Sudamérica pone la salmuera. Pero China pone la fábrica… y se queda con el margen.

– Lo que se habla en las mesas de dinero: que la Justicia condenara al exejecutivo de Itaú en el caso del fraude que golpeó a la mesa de dinero del banco por casi US$ 15 millones, pero dejara prácticamente “libres de polvo y paja” a los empresarios Yair Ventura Arraztoa y Lázaro Ventura Calderón (vinculados a los controladores de Ripley).

Este lunes, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago condenó al exsubgerente de FX Spot y Monedas de Banco Itaú, Rodrigo Flores, por el delito de lavado de activos. Pero a los Ventura los sobreseyó por los delitos de administración desleal (lo mismo a Flores). Con ellos la Fiscalía alcanzó un acuerdo de cooperación eficaz, el primero desde que entró en vigencia la nueva Ley de Delitos Económicos.

Por el delito de lavado, Flores quedó con firma mensual, 25 meses de reclusión nocturna domiciliaria, trabajos comunitarios y una multa de $24 millones. Además, quedó inhabilitado para desempeñar cargos gerenciales. Pero el Ministerio Público había originalmente pedido prisión total y la defensa pidió nocturna y la Fiscalía accedió.

Además, quedó inhabilitado para desempeñar cargos gerenciales. Pero el Ministerio Público había originalmente pedido prisión total y la defensa pidió nocturna y la Fiscalía accedió. Los Ventura restituyeron menos del 50% de lo que habrían ganado con el fraude. Un observador del caso dice que “zafaron fácil”, ya que que la nueva Ley de Delitos Económicos “se suponía debía tener penas mayores ejemplificadoras”, pero la ley aún no está reglamentada.

– Familia de Álvaro Saieh vuelve a poner en venta una de las joyas del patrimonio familiar: su mansión/fundo en Santo Domingo. El empresario se lo compró hace años a Amelia Errázuriz Talavera (hermana del Fra Fra). Tiene como vecinos al empresario vitivinícola Luis Felipe Edwards y Eduardo Fernández León, parte del grupo controlador de Consorcio, y a Guillermo Arthur Errázuriz, expresidente de las AFP. La casa actualmente está en una sociedad familiar en la que Saieh no participa.

La propiedad es un campo de 100 ha, con orilla de mar, y ahora el precio que le puso es UF 190.000, o alrededor de US$ 8 millones. En 2021, cuando explotó la crisis del default del bono de US$ 500 millones, la puso en venta por primera vez y el precio era de por lo menos US$ 12 millones. El terreno está entregado en garantía a un banco local y vender no sería la única opción. También evalúan encontrar un socio para lotear el terreno o hacer un desarrollo inmobiliario.

En 2021, cuando explotó la crisis del default del bono de US$ 500 millones, la puso en venta por primera vez y el precio era de por lo menos US$ 12 millones. El terreno está entregado en garantía a un banco local y vender no sería la única opción. También evalúan encontrar un socio para lotear el terreno o hacer un desarrollo inmobiliario. Esta semana también se supo que Saieh volvió a vender un paquete de acciones de SMU y ahora su participación bordea el 40%, pero no hay peligro de que pierda el control.

Hasta aquí llegamos esta semana.