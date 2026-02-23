Dudas en Sanhattan: mercado cuestiona los nombres de Kast para la CMF y puestos claves de Hacienda

Presentado por:

¡Buenas! Y ¿qué tal Festival? Jajaja… se me cae el carnet con esa frase. Debo confesar que me encanta el Festival de Viña. Especialmente los humoristas. Hasta los malos.

Para mí es mi reconexión anual con el Chile profundo, el Chile popular y con sentido común. Ese Chile que rechazó ambas propuestas constitucionales, que se ríe de sí mismo y que, cuando alguien se lo merece, le da todo el cariño del mundo.

Pero hay más que Festival. Esta semana, nuestro país quedó en la línea de fuego entre Washington y Beijing, y Trump tensionó la relación. La revocación de visas a un ministro en funciones y dos altos funcionarios chilenos por el cable Chile-China abre un flanco diplomático inesperado con un socio estratégico y país con tratado de libre comercio, en medio de la creciente presión de Washington sobre los vínculos de América Latina con el gigante asiático. China es el destino de más del 50% del cobre y el litio chilenos.

Este fin de semana se confirmó que José Antonio Kast viajará al foro “Shield of The Americas” en el Trump Doral, a cuatro días de que se instale en La Moneda. Con Beijing acusando hegemonía y Washington hablando de seguridad hemisférica, el Presidente electo entra en escena en medio de una disputa que ya es global. Kast viajará acompañado por quien asumirá como canciller, Francisco Pérez Mackenna.

También en la agenda local esta semana: datos de empleo y sectoriales de enero. Veremos cómo arrancó el año la economía.

En la agenda global tendremos la reacción del mercado al fallo que reordena el tablero comercial en Estados Unidos. La Corte Suprema de ese país, en una decisión 6-3, determinó que Donald Trump excedió su autoridad al imponer aranceles, invalidando entre US$ 130.000 millones y US$ 160.000 millones en ingresos. La decisión resonó en el mercado de bonos estadounidense de 30 billones de dólares, amenazando con aumentar el déficit presupuestario del Gobierno.

El mensaje político fue inmediato: la Casa Blanca redobló la apuesta con un arancel global del 10%, elevado al 15% el sábado, usando otro mecanismo legal.

Otro factor de preocupación en los mercados: el episodio de liquidez del fondo Blue Owl generó ruido en crédito privado. Se dice que el fondo de vio obligado a vender cerca de US$ 1.400 millones de su cartera de créditos privados a importantes fondos de pensiones y a su propia aseguradora, para ayudar a cubrir los pagos a los inversores, lo que pone de relieve los riesgos que enfrentan los inversores minoristas atraídos por el floreciente mercado del crédito privado.

La semana que comienza estará marcada por el discurso del estado de la Unión de Trump, datos clave de inflación y resultados corporativos de alto impacto como Nvidia y Salesforce.

También en esta edición de El Semanal: el ruido que hace en Sanhattan el nombre que suena más fuerte para llegar a la CMF; el otro problema de Kast: encontrar mandos medios para el área económica; y Mario Marcel sale a defenderse.

Además, desigualdad financiera y la privatización de la data; los 19 billonarios que lideran la nueva plutocracia; y el misterio detrás de un nuevo medio.

Bueno, hasta aquí los dejo, pero ya que estamos terminando el período veraniego, te quiero invitar a que te sumes a El Semanal, con una oferta especial para que este febrero sea aún más relajado.

1

SANHATTAN SE PREOCUPA POR LOS MANDOS MEDIOS DE KAST

El ruido que hacen en el mercado los nombres que decidió Kast para puestos clave en Hacienda y el que suena para la CMF. Fuentes del sector financiero dicen que son economistas de “poca calle” y con pocas redes. Sobre el que sería el próximo regulador de Sanhattan son incluso más duros: “No tiene la capacidad técnica ni la personalidad” para el puesto, dicen.

Fuego amigo. El cuestionamiento a los nombres viene de la banca, el empresariado y de exmiembros de equipos económicos de Piñera I y II. Y sentencian que es un reflejo del problema que están teniendo Kast y su equipo económico para encontrar mandos medios –o de segunda línea– con experiencia y capacidad.

“Han tenido problemas de cargos medios y altos. Ha costado mucho y son clave en el andamiaje de la gestión del Estado”, aseguran. Y agregan que esto podría convertirse en un flanco de vulnerabilidad para el Gobierno entrante.

El sheriff de Sanhattan. En las últimas semanas, el equipo económico de José Antonio Kast ha intensificado las conversaciones reservadas para definir una de las piezas clave de su Gobierno: el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Cristián Carmona es el nombre que suena con fuerza, pero el mercado cuestiona su carácter. El abogado fue director jurídico de la extinta Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), organismo que en 2019 fue integrado a la CMF. Ahí trabajó con Mario Farren, el ex de Citi que lideró la SBIF durante Piñera II y que el año pasado se sumó al equipo de Kast. Es él quien empuja a Carmona.

Cuando se filtró su nombre en los medios hace unos días, se encendieron las alarmas en Sanhattan. Altas fuentes de la banca que conocen de cerca a los personajes dicen que, cuando Joaquín Cortez reemplaza a Farren y toma las riendas de la CMF, rápidamente se da cuenta de que “Carmona no tenía los dedos para el piano”. Decide entonces hacer un concurso para un nuevo fiscal y el propio Carmona comprende que ahí no tiene futuro.

Argumentos a favor. Uno de los diagnósticos más repetidos fue que el Consejo del regulador requiere al menos un abogado especialista en regulación financiera –hoy predominan economistas–, algo que también han planteado públicamente exreguladores y expertos.

Sin embargo, en el mercado financiero surgen dudas. Más allá de su currículum, algunos actores cuestionan si tiene el carácter y la fortaleza necesarios para liderar un regulador que enfrenta decisiones complejas en capital bancario, supervisión prudencial y conflictos con actores relevantes del sistema. “Se necesita alguien con pantalones para tomar decisiones difíciles”, resume un ejecutivo del sector.

Un economista con llegada a los grandes bancos especula que quizás lo quieren ahí para hacer de contrapeso a José Antonio Gaspar, el actual jefe jurídico de la CMF, pero coincide en que Carmona no sería el indicado. “Necesitas una persona que tenga pantalones y la personalidad para tomar decisiones difíciles”.

En el mercado ya le han deslizado informalmente al equipo de Kast sus dudas sobre Carmona. En el sector advierten que en la CMF no solo importa el conocimiento técnico, sino también la capacidad política y el liderazgo interno. El actual socio del estudio Puga Ortiz ya habría comenzado a pedir reuniones con actores de la industria, dando por hecho su llegada a liderar la CMF, algo que genera molestia en algunos miembros del equipo de Jorge Quiroz.

En Sanhattan también hay cuestionamientos a los nombres que eligió Quiroz para dos puestos clave en Hacienda: Coordinador Macroeconómico y el que estará a cargo del área mercado de capitales.

El nuevo coordinador macro será el economista de LarrainVial Alejandro Guin-Po. Eugenio Symon, actual socio de Econsult, encabezará el área de mercado de capitales. Las críticas apuntan a que a ambos les faltan redes y experiencia política.

Quieres tener la versión completa de El Semanal. Entonces SUSCRÍBETE y súmate a nuestra comunidad, aprovechando esta oferta veraniega.

2

POLÉMICA FISCAL: MARCEL SALE A DEFENDERSE

Marcel contraataca y el déficit se convierte en campo de batalla político. En una columna en El Mercurio y en una conversación por WhatsApp con un periodista de La Tercera, el exministro de Hacienda rechaza acusaciones de “irresponsabilidad fiscal” y vuelve a insistir en que el deterioro de 2025 se debe a la caída de ingresos, mientras la oposición instala el relato de descontrol y eleva la presión sobre la credibilidad económica del Gobierno de Boric.

En su columna, Marcel sostiene que el deterioro fiscal de 2025 no obedeció a un descontrol del gasto, sino a una fuerte y sorpresiva caída de los ingresos tributarios. Subraya que el déficit efectivo (-2,8% del PIB) y el estructural (-3,5%) superaron lo previsto, pero recalca que “el mayor déficit fiscal de 2025 no fue producto de un descontrol del gasto, sino de una debilidad de los ingresos”.

Cabe mencionar que 2025 cerró con el mayor déficit fiscal estructural desde el año 2001 para periodos sin crisis, pero La Moneda y Hacienda insisten en que como porcentaje del PIB la deuda cayó y que el crecimiento de la deuda fue el menor en más de una década.

Entre 2023 y 2025, el gasto primario creció en promedio 2% real anual, muy por debajo del promedio histórico, afirma Marcel. Explica que el gasto público se mantuvo dentro de lo presupuestado tras los recortes acordados con el Congreso, y que su crecimiento respondió principalmente a salud y pensiones. Así, descarta la tesis de irresponsabilidad fiscal y apunta a factores externos e imprevistos.

El núcleo del problema –vuelve a insistir– está en la recaudación tributaria. “El tema más preocupante es el comportamiento de la recaudación tributaria no minera”, señala, detallando que en el último trimestre cayó 1,5%, pese a que el PIB no minero crecía a casi el doble.

También revela una tendencia estructural: entre 2018 y 2025 la recaudación del impuesto a la renta anual se redujo en el equivalente a US$ 2.000 millones.

El factor salida de capitales y El Teniente. Marcel atribuye este fenómeno a tres factores: recomposición de la actividad hacia sectores menos gravados, efectos de la reforma tributaria de 2014 (como arbitrajes y diferimientos de impuestos) y cambios derivados de la integración con Estados Unidos para evitar la doble tributación. A ello se suman ingresos extraordinarios menores por la caída en la producción de cobre tras el accidente en El Teniente y la baja del dólar.

“No todo se resuelve con recortes de gastos”. Sostiene que, aun con gasto cero en 2025, no se habría compensado la magnitud de la caída de ingresos ni eliminado el déficit estructural.

No todos compran sus argumentos. Varios de sus críticos apuntan a que, previo a su sorpresiva renuncia, Marcel y su equipo en la Dipres sabían que no podrían cumplir con sus propias metas de déficit. “Luego de la Operación Renta los ingresos debían crecer sobre el 20% para cumplir la meta anual y a esa altura Marcel ya sabía que era imposible, y decidió incumplir la meta”, citan en La Tercera a un experto en finanzas públicas.

Quieres tener la versión completa de El Semanal. Entonces SUSCRÍBETE y súmate a nuestra comunidad, aprovechando esta oferta veraniega

3

¿SE PRIVATIZA LA DATA?

Qué está pasando. Herramientas de datos del sector privado están ganando credibilidad como alternativas a las estadísticas oficiales del Gobierno.

Grandes fondos de inversión, bancos y gigantes de data financiera como Bloomberg y Reuters –usando herramientas de inteligencia artificial– están operando y ofreciendo a sus clientes su propia data, que permite a los clientes y usuarios tomar decisiones que poseen el potencial de tener un impacto en los mercados, que afectan fondos de pensiones y bonos soberanos, y a la cual el inversor minorista no tiene acceso, por lo que queda en desventaja.

Los críticos apuntan a que es lo opuesto de democratizar el mercado financiero.

Dos ejemplos que cita The New York Times esta semana –Truflation y Kalshi– están siendo destacados como indicadores más rápidos y, en algunos casos, más precisos para anticipar la inflación y las decisiones de la Fed que las métricas tradicionales del Gobierno o de Wall Street.

Hablé con un alto ejecutivo de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo y me cuenta que ellos llevan más de un año con un proyecto interno de data y cifras que es más preciso con los datos y adelanta decisiones de bancos centrales.

El panorama general. La discusión ya no es solo sobre mejores pronósticos, sino también sobre confianza. La tesis que gana fuerza es que los mercados privados están compitiendo directamente con los proveedores de datos gubernamentales, ofreciendo señales más rápidas y potencialmente más precisas. Si los grandes fondos de capital comienzan a priorizar estas herramientas por sobre las cifras oficiales, podría cambiar la manera en que los mercados interpretan la realidad económica.

Ejemplos. Truflation –un medidor de inflación en tiempo real– muestra una correlación del 97% con el IPC (CPI) con un rezago de un mes, lo que en la práctica lo convierte en un indicador adelantado de hacia dónde se dirigirán los datos oficiales. Las proyecciones actuales basadas en Truflation sugieren que el IPC estadounidense podría caer a aproximadamente 0,9%-1,3% en marzo de 2026, muy por debajo de las estimaciones de consenso y potencialmente bajo el objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Quieres tener la versión completa de El Semanal. Entonces SUSCRÍBETE y súmate a nuestra comunidad, aprovechando esta oferta veraniega.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: LA PLUTOCRACIA DE IA

El ritmo al que aumenta la concentración de la riqueza en Estados Unidos es sencillamente asombroso. La concentración de la riqueza de la IA en manos de unos pocos barones tecnológicos + captura plutocrática ==> territorio inexplorado.

El ejemplo muestra que los 19 más ricos de Estados Unidos hoy concentran más del 2% de toda la riqueza del país.

El gráfico y el comentario son de Gabriel Zucman, el influyente economista francés especializado en desigualdad, evasión fiscal y tributación internacional.

El profesor en la Universidad de California, Berkeley, se ha convertido en una de las voces más influyentes en el debate global sobre impuestos a los superricos y transparencia financiera.

Quieres tener la versión completa de El Semanal. Entonces SUSCRÍBETE y súmate a nuestra comunidad, aprovechando esta oferta veraniega.

Un mensaje de Tenpo

Los próximos pasos de Tenpo

El 19 de enero Tenpo obtuvo la licencia bancaria por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), pero eso no significa que comience a operar inmediatamente como neobanco..

Tenpo estima que esto ocurrirá en los próximos meses, ya que, entre la obtención de la licencia y la entrada en operación, debe realizar la interconexión tecnológica con el Banco Central y el Depósito Central de Valores..

En relación con los actuales clientes, próximamente comenzará la migración hacia el banco, donde uno de los pasos será la firma digital de un mandato. Esto no implicará cambios en las actuales condiciones comerciales ni tiene costos para los usuarios.

5

LA SEMANA EN REDES: EL POSTEO QUE DESATÓ LA CRISIS CON TRUMP

@AXELKAISER Como chileno, les agradezco esto. Han destruido nuestro país al aliarse con el crimen organizado.

Fue el posteo en X (ex-Twitter) de Axel Kaiser en respuesta y apoyo al anuncio de Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, que gatilló la crisis diplomática con Chile con la decisión de sancionar al ministro Muñoz y a otros dos funcionarios chilenos.

Un poco menos barra brava fue el senador Rojo Edwards @RojoEdwards, exmilitante republicano, que reconoce el dilema que representa para el Gobierno entrante, pero culpa a Boric:

“Boric, cobardemente, le plantó una bomba atómica al próximo Gobierno autorizando el cable a China. Si Kast la revoca, problemas con China. Si la mantiene, el problema es insalvable con USA”.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– La Superintendencia de Pensiones ya tiene un primer diseño de 15 fondos generacionales que reemplazarían al actual sistema de multifondos.

¿Qué cambió y por qué importa? Este nuevo esquema –pedido por la reforma previsional aprobada por el Congreso en 2025– ajusta automáticamente el nivel de riesgo de las inversiones según la edad del cotizante: los más jóvenes asumirían mayor riesgo en busca de mejores rendimientos y ese riesgo disminuiría gradualmente a medida que se acerca la jubilación.

La propuesta en detalle: son 15 fondos ordenados por grupos de edad y generacionales, desde personas menores de 35 años hasta quienes tienen 74 o más. De acuerdo con el DF, cada afiliado quedaría asignado a un fondo según su año de nacimiento, sin posibilidad de elegir entre ellos. La idea es actualizar este esquema cada tres años, ajustando los grupos de edad para mantener el número de fondos.

Quieres tener la versión completa de El Semanal. Entonces SUSCRÍBETE y súmate a nuestra comunidad, aprovechando esta oferta veraniega.

– A propósito de déficits, la Dirección de Presupuestos (Dipres) pone el foco en el cobre y reabre el debate sobre el gasto. La Dipres presentó una minuta que prevé cambios en las reglas para calcular el balance estructural, un movimiento interpretado por algunos economistas como un intento de alterar las métricas de evaluación del Gobierno saliente.

En medio de la discusión sobre si el gasto público en Chile está desalineado de la realidad fiscal, la Dipres publicó un estudio que apunta a un factor técnico, pero clave: el ajuste cíclico de los ingresos por cobre bruto. Según el informe, el 60% de la brecha entre el déficit efectivo de 2025 (-2,8% del PIB) y el déficit estructural (-3,55% del PIB) se explica por este mecanismo aplicado a los traspasos de Codelco al fisco. Y el efecto podría repetirse en 2026, restando cerca de 0,5% del PIB al balance estructural.

La regla de Balance Estructural –pilar de la institucionalidad fiscal– busca aislar el gasto público de vaivenes transitorios, como el precio del cobre. Ajusta los ingresos a su nivel “de tendencia” para definir cuánto puede gastar el Estado sin comprometer sostenibilidad. El problema –reconoce Dipres– es que la metodología vigente no siempre refleja con precisión cómo y cuándo Codelco efectivamente transfiere recursos al fisco.

Quieres tener la versión completa de El Semanal. Entonces SUSCRÍBETE y súmate a nuestra comunidad, aprovechando esta oferta veraniega.

– El misterio detrás de un nuevo medio digital. Se trata de BaseNacional.cl. Apareció hace algunas semanas, pero nadie sabe de quién es, en su página no se señalan su director responsable ni dirección legal, ni siquiera para contactos. Tampoco para contratar publicidad.

La gran mayoría de las noticias que publica son genéricas, algunas son meros “copy paste” de otros medios y otras parecen haber sido escritas por IA.

En la industria se sospecha que podría ser una operación de alguna agencia de comunicaciones estratégicas o de abogados. “Podría ser que simulan ser un medio para armar operaciones mediáticas sin responsabilizarse (porque nadie es responsable frente a la ciudadanía de lo que se publica, al no tener un director responsable)”, dice un analista que ha seguido la trayectoria de este “medio” con curiosidad.

Como decimos acá, historia en desarrollo.

7

AGENDA DE LA SEMANA

– Semana clave para medir el inicio de 2026. La última semana del mes estará marcada por datos que permitirán evaluar cómo comenzó el año la economía chilena. El foco estará en el empleo y en los indicadores sectoriales de enero, claves para anticipar el pulso del primer trimestre.

Las cifras de empleo y producción de enero funcionan como una señal adelantada del ritmo con que arrancó 2026. Un repunte en industria y comercio, acompañado de mejoras en el mercado laboral, reforzaría la idea de una economía retomando tracción. Por el contrario, cifras débiles podrían instalar dudas sobre la fortaleza del crecimiento en el primer trimestre.

Lunes – Señales tempranas de actividad. A las 8:30 horas se publica en el sitio oficial del Banco Central una batería de indicadores de coyuntura que entregan una primera fotografía del dinamismo económico.

Por qué importa. Estos datos permiten monitorear consumo, financiamiento entre empresas y actividad financiera, ofreciendo pistas preliminares sobre el comportamiento de la demanda interna en enero.

– El plato fuerte se sirve el viernes con el termómetro laboral y productivo de la economía. Será la jornada más relevante de la semana, con la publicación del empleo del primer mes del año. La cifra permitirá evaluar si el mercado laboral inició 2026 con mayor dinamismo o si persisten señales de debilidad en la creación de puestos de trabajo.

Luego se conocerá además un bloque clave de indicadores sectoriales correspondientes a enero:

Índice de Producción Industrial (IPI), Índices de Ventas de Servicios (IVS) y los Índices de Actividad del Comercio (IAC).

8

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: INDUSTRY

Industry, la serie de HBO que combina Billions con Succession. Eso sí, acá los protagonistas son para los millennials y generación Z. Son analistas, operadores de mesa y banqueros de inversión recién salidos de la universidad o haciendo carrera en la City, el barrio financiero de Londres.

Hace unas semanas arrancó la cuarta temporada. La serie inglesa se mete en el corazón de la jungla de las finanzas globales y expone lo peor de nosotros.

Hay zorrones, “traders” de medio pelo y su cuota de aristócratas. También sexo, drogas y codicia. Cualquier similitud con Sanhattan es meramente casualidad. Imperdible.

Presentado por:

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.