Banco Central: Chile no está en quiebra pero vamos a crecer menos y la inflación será más alta

¡Buenas y feliz jueves! Venían bien, pero pasaron cosas. Me refiero a las dos primeras semanas de José Antonio Kast en La Moneda. El polémico ajuste al Mepco y la campaña comunicacional que lo acompañó en redes –apuntando no solo a un shock externo sino que también a un “Estado en quiebra”– le pasaron la cuenta y le regalaron un gol sin arquero a la oposición.

La Moneda se vio obligada a borrar el posteo, Hacienda e Interior se desligaron, la presidenta del Banco Central dijo que no es la forma de llevar el debate respecto a cuál es la situación fiscal, en el mercado varios pusieron el grito en el cielo y Contraloría entró a investigar.

La crítica más punzante fue la de la exministra del Interior de Boric y excandidata a la Presidencia, Carolina Tohá. Su tuit fue un hit:

Para no asumir responsabilidades “declararon en quiebra” al Estado contra evidencia empírica de inversores y economistas, creando su propia realidad irresponsable.

Hay bastante consenso en que un ajuste era inevitable, pero también hay críticas transversales sobre las formas, además de advertencias sobre el costo político de traspasar de golpe el alza al consumidor al mismo tiempo que se empuja una rebaja de impuestos a empresas. Dos altos exfuncionarios de Hacienda de Piñera II dicen que la decisión es “muy arriesgada” e “innecesaria”.

Fuego amigo. Las grandes mineras golpean la mesa y critican el hecho de que asumirán 74% del costo de la medida.

Con ese telón de fondo, Enap confirmó la histórica alza en los precios de bencina y diésel. Y efectivamente la subida en los precios del petróleo es la mayor en 40 años y en tan solo 3 semanas.

Como bien lo dijo Héctor Cossio en su newsletter Juego Limpio en El Mostrador, “la suspensión del subsidio a los combustibles en Chile dejó al descubierto algo más profundo que el alza de precios: la fragilidad de un sistema que aún depende de ellos. Filas en bencineras e incertidumbre”.

También en esta edición de El Semanal Exprés: el Banco Central advierte que entramos en territorio desconocido, que vamos a crecer menos y tendremos un rebrote de inflación; la economista principal del BCI nos da una radiografía del IPoM y su lectura de cómo está preparada la economía para enfrentar este nuevo shock.

Además, dónde invirtieron las AFP en la previa de que estallara la guerra en el Medio Oriente; remezón en el SII; IA y la desigualdad; y el giro ambiental de Kast en Chile pone en riesgo su financiamiento barato y metas de deuda verde.

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BANCO CENTRAL: ESTAMOS ANTE UN ESCENARIO INESTABLE

“No podemos entregar certezas frente a un escenario incierto, tampoco adoptar decisiones que eventualmente podrían revertirse al poco andar”.

Es como definió ante el Senado el complejo nuevo escenario que enfrenta la economía chilena Rosanna Costa, presidenta del Banco Central, en su presentación del Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo.

“Hemos sido testigos de cómo la dimensión geopolítica ha incidido en decisiones y políticas económicas, chocando con acuerdos institucionales que suponíamos bien asentados. Así, pasamos de una política comercial de integración global al nearshoring, y desde ahí a una política comercial de Estados Unidos que ha adoptado una dinámica arancelaria volátil y agresiva”.

“Podemos sumar tensiones constantes, como lo ocurrido con las declaraciones sobre Groenlandia, el Canal de Panamá y Taiwán, o lo sucedido en Venezuela. La Invasión rusa a Ucrania originó una guerra que ya lleva cuatro años. La actual guerra en Medio Oriente no tiene un horizonte claro de término. Definitivamente, enfrentamos un escenario más complejo e inestable”.

Más inflación hoy, menos crecimiento mañana. Es lo que advierte el IPoM de marzo y el comunicado del Consejo del Banco Central luego de su Reunión de Política Monetaria (RPM).

Vamos a los detalles. El BC mantuvo la TPM en 4,5% y dejó una señal incómoda para el mercado y para La Moneda: el shock de combustibles por la guerra en Irán y el polémico ajuste al Mepco mete más ruido inflacionario en el corto plazo. El IPoM estima que la inflación cerrará este año en 4%, lejos de la meta, y recién bajará a 2,9% hacia fines de 2027.

El informe confirma que el problema no es una economía sobrecalentada, sino un combo más complejo: deterioro externo, combustibles al alza, menor impulso fiscal y una demanda interna que pierde algo de fuerza. El Banco Central recortó su mirada de crecimiento y ahora ve un PIB entre 1,5% y 2,5% este año, por debajo de lo que proyectaba en diciembre (entre 2% y 3%). Es una economía que sigue caminando, pero con menos tracción.

Eso sí, elevó su estimación del PIB tendencial a 1,9% (el Santander lo eleva a 2,5%).

El diagnóstico de actividad. El Central corrige levemente a la baja las perspectivas para el gasto de hogares y empresas. Detrás de eso están el empeoramiento del escenario externo y el ajuste fiscal anunciado por el Gobierno.

El documento advierte que ese recorte de US$ 3.800 millones enfría consumo público e inversión estatal, restando impulso al crecimiento, aunque al mismo tiempo ayuda a quitar presión inflacionaria a mediano plazo.

La decisión de no mover la tasa refleja prudencia. El Banco Central no ve espacio para relajarse rápido, mientras la inflación vuelve a tensionarse por combustibles, pero tampoco enfrenta una economía lo suficientemente fuerte como para endurecer el tono.

El mensaje final es claro: el ajuste seguirá siendo más largo, el crecimiento será más modesto y el primer gran test económico del Gobierno de Kast ya quedó incorporado en el escenario central del ente emisor.

Eso sí, Costa fue clara en que el punto de partida de la economía chilena, “con una brecha prácticamente cerrada, una inflación baja y expectativas de inflación en torno a la meta, permite enfrentar de mejor manera los desafíos del incierto escenario y reaccionar de manera efectiva a los cambios”.

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LA MESA: CHILE NO ESTÁ EN QUIEBRA

Francisca Pérez: “El Estado claramente no está en quiebra, no estamos en default… pero está un poco más frágil de lo normal”.

En una semana marcada por el IPoM de marzo, el ajuste al Mepco y el primer gran test económico para el Gobierno de José Antonio Kast, la economista principal del Bci dejó varias definiciones que ayudan a ordenar el ruido. Su diagnóstico: Chile no está en crisis, pero sí más frágil, con inflación nuevamente tensionada y menor crecimiento.

Su punto de partida fue claro: el Banco Central ya internalizó que el cambio aplicado por Hacienda acelera el traspaso inflacionario y complica el panorama para este año.

Una de sus definiciones más directas fue sobre el mensaje de fondo del banco: vamos a crecer menos, la inflación será más alta y mucho dependerá de cuánto dure la guerra.

El golpe viene por partida doble: consolidación fiscal por un lado y shock externo por el otro. Pérez también aterrizó el impacto macro con números. Recordó que en Bci partieron el año viendo un crecimiento de 2,4%, pero que el ajuste fiscal y luego el conflicto en Medio Oriente fueron recortando ese escenario.

“Cuando vino el tema fiscal de los casi US$ 4.000 millones en estos 18 meses, dijimos: estamos en torno a un 2,2; y la guerra podría tener un impacto con los precios del petróleo en torno a un 0,1, entonces estamos en torno a un 2,1”, explicó.

Sobre el estado de la economía chilena, su mirada fue menos apocalíptica que la de varios en el debate público. “La economía, más que en crisis, está viendo crecimientos muy disímiles entre sectores”, dijo.

Quizás su frase más política fue la que da título a esta nota: “El Estado claramente no está en quiebra, no estamos en default… pero está un poco más frágil de lo normal”.

Con eso matiza la narrativa más extrema que circuló esta semana desde La Moneda y redes, pero al mismo tiempo reconoce que Chile llega con menos holgura fiscal, menos colchón y más sensibilidad a un shock como el actual.

Respecto del Mepco, su crítica no fue tanto al fondo como a la forma: “Uno podría haber sido más gradual para que este impacto sobre especialmente la UF no fuera tan rápido”.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en el video de portada.

Un mensaje de Fintual

Hablemos de la implementación de la reforma de pensiones

Fintual AGF y Pacifico Research quieren invitarlos a un conversatorio sobre las implicancias del nuevo régimen de inversión y la transición hacia fondos generacionales para el mercado de capitales chileno. Una conversación entre dos expertos de primer nivel, moderada por Enrico Vicentini, CEO de Pacífico Research, con espacio para preguntas.

Joo Hee Lee, PhD, CFA, especialista internacional en diseño de fondos generacionales (target date funds) con experiencia directa en el Reino Unido.

Arturo Cifuentes, Ph.D, con amplia experiencia en finanzas, renta fija y gestión de activos y en sistemas de pensiones. Actualmente es investigador principal en Clapes-UC.

El evento se llevará a cabo el lunes 30 de marzo a las 9:00 AM en las oficinas de Fintual (Providencia 229, esq. Obispo Pérez). Dado el número acotado de participantes, sse ruega confirmar asistencia aquí

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DÓNDE INVERTÍAN LAS AFP PREVIO AL SHOCK IRANÍ

AFP: llegaron al shock con casco puesto. Un informe de HMC Capital –administradora de activos alternativos– muestra que, antes de la guerra en Irán, las administradoras ya venían girando hacia renta fija, deuda emergente y apuestas más defensivas.

La lectura es simple: antes del shock, ya estaban comprando carry trade, diversificación y flexibilidad. En febrero los fondos de pensiones siguieron privilegiando la renta fija internacional, con flujos netos por US$ 1,3 billones, especialmente en deuda emergente, multiestrategia y convertibles.

El contexto importa. Febrero todavía no tenía guerra abierta, pero sí un mercado global cada vez más condicionado por la incertidumbre geopolítica que venía inyectando Trump.

En renta variable hubo una leve recuperación, con entradas netas por US$ 164 millones, pero con una selección muy marcada apostando a los emergentes y Asia, más que a Estados Unidos y Europa. Latinoamérica lideró con casi US$ 197 millones, Asia sumó US$184 millones y Estados Unidos mostró entradas por US$ 139 millones. Europa, en cambio, sufrió salidas por más de US$ 400 millones.

En renta fija, la apuesta fue aún más elocuente. HMC muestra que las AFP cargaron fuerte en deuda emergente –fue el activo más demandado– y redujeron exposición a bonos más especulativos (high yield) en Estados Unidos.

En total los bonos emergentes registraron US$ 815 millones en compras netas, seguido esto por multiestrategia, que captó US$ 482 millones, y convertibles, con US$ 103 millones.

El fondo con mayores flujos fue Man Dynamic Income, un vehículo multiestrategia de renta fija, que –según HMC– refuerza esa idea de flexibilidad como activo en sí mismo. Las AFP compraron más de US$ 300 millones de ese fondo.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Un expresidente del Banco Central entra al ring de la pelea entre Australis e Isidoro Quiroga y apunta a los árbitros. Fue anoche en el Club de Polo en un cóctel por los 30 años del estudio de abogados Molina Ríos.

Hubo cientos de invitados, incluyendo destacados personeros, como el expresidente Eduardo Frei, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, y el expresidente del ente emisor, José De Gregorio.

De Gregorio, al presentar un libro escrito por los socios del estudio que celebraba su aniversario, realizó una fuerte crítica al fallo arbitral del caso Australis.

No dio nombres, pero todos los presentes (incluyendo a Pedro Pablo Vergara, autor del fallo, y el presidente del CAM, Ricardo Riesco) entendieron a quién se refería el economista, señalando que era un caso “bastante deficiente” y que el fallo “no lo entiendo”.

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– Del jueves de los cuchillos largos en la CMF al remezón en el SII. El Gobierno sigue con su vorágine para imponer su agenda. Este miércoles se supo de la salida de tres subdirectores clave en el Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que vendría a confirmar que el ajuste de poder en los organismos técnicos no fue un episodio aislado.

La llegada de Jorge Trujillo al SII –otra de las 12 balas de plata que está usando Kast y que le permite saltarse el concurso por sistema de ADP en ciertos cargos estratégicos durante el arranque del Gobierno– partió con un golpe de autoridad. Según contó el DF, en su primer día pidió la renuncia de tres subdirectores clave: Jurídica, Asistencia al Contribuyente y Contraloría Interna.

Leído en frío, Trujillo llega con un mandato político reforzado y con margen para redibujar el segundo piso técnico del servicio.

Lo del SII ocurre apenas días después del llamado jueves de los cuchillos largos en la CMF, cuando la nueva presidenta, Catherine Tornel, removió a tres directores generales y el propio regulador confirmó oficialmente “ajustes en el liderazgo de algunas de sus Direcciones Generales”.

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– Giro ambiental de Kast en Chile pone en riesgo su financiamiento barato y metas de deuda verde. La administración de José Antonio Kast retiró decenas de decretos medioambientales y suspendió la designación de nuevas zonas de biodiversidad, prometiendo una revisión.

Un reportaje de Bloomberg advierte que el Presidente abre un flanco inesperado: el costo financiero del giro ambiental. El cambio de rumbo amenaza con golpear uno de los activos más valiosos de Chile en los mercados: su reputación como emisor líder de deuda verde y sostenible.

Por qué importa. El país ha logrado financiarse más barato que buena parte de la región no solo por su marco macro, sino también por su liderazgo en bonos ESG. Bloomberg recuerda que cerca del 40% de la deuda de Chile está ligada a objetivos ambientales, sociales y de gobernanza, una proporción muy superior a la de otros soberanos latinoamericanos.

Dónde está el riesgo. En enero, Chile emitió US$1.500 millones en bonos atados a metas de biodiversidad, incluyendo proteger al menos 30% del territorio al 2030 y asegurar gestión efectiva sobre parte de esas áreas. Si no cumple, deberá pagar un adicional de 25 puntos base a partir de 2032. El problema es que con las medidas de Kast se hace más cuesta arriba llegar a esas metas.

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– SalfaCorp sube de liga: Feller mejora su nota y ve negocio más sólido. En otra señal de que lo peor ya pasó para las inmobiliarias y constructoras, la clasificadora elevó la solvencia de la empresa desde BBB+ a A-, destacando mejor perfil de negocio, más foco en minería y márgenes más robustos.

El pero. Feller advierte que SalfaCorp sigue cargando con una deuda estructural importante, asociada al banco de terrenos y al financiamiento que exige el negocio inmobiliario. La deuda financiera subió a $596.526 millones al cierre de 2025, aunque el endeudamiento se ha mantenido relativamente controlado y la mayor generación operacional ha permitido sostener métricas crediticias más sanas.

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– La advertencia de Larry Fink: la IA puede hacer más ricos a los ricos. El CEO de BlackRock –el gestor de fondos más grande del mundo y administrador de parte de los activos de las AFP en el exterior– pone el dedo en la llaga: la inteligencia artificial promete crear una ola de valor gigantesca, pero también amenaza con concentrar todavía más la riqueza, agrandando la distancia entre las empresas que dominan la tecnología y el resto de la economía.

El CEO de BlackRock advierte que las grandes ganancias quedarían capturadas por un puñado de empresas con datos, infraestructura y capital, y por los inversionistas que ya están dentro.

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– Los ejecutivos y socios de Blumar respiran con alivio. El Juzgado de Garantía de Coronel descartó, por ahora, la responsabilidad penal de la empresa y rechazó imponerle medidas cautelares, en el caso “Bruma”.

La clave del fallo, según abogados que siguen el caso: el tribunal dijo que no basta con cuestionar el modelo de prevención de delitos de la compañía. Hay que probar que era gravemente insuficiente y que esa falla incidió en la comisión del delito. Según el juez, eso no fue acreditado por la Fiscalía.

Cabe mencionar que en el mundo empresarial, y particularmente de compliance, estaban muy atentos a este caso. Era el primer gran test en cancha de la nueva Ley de Delitos Económicos en materia de responsabilidad penal de las empresas.

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El Semanal: estás viendo una parte

Cambió el poder en Chile. Y cuando cambia el poder, también cambian algunas reglas y los jugadores clave.

La pregunta no es si habrá impacto, sino quién lo va a entender primero.

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