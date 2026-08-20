Hantavirus: científicas chilenas reconstruyen por primera vez la historia genética del virus Andes

Una investigación liderada por científicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile logró reconstruir por primera vez la historia genética del virus Andes (ANDV), agente causante del síndrome cardiopulmonar por hantavirus, enfermedad de alta letalidad transmitida principalmente desde roedores silvestres al ser humano, que circula en Chile y el sur de Argentina, informó la PUC.

Publicado en The Lancet Microbe, el estudio constituye el análisis genómico más completo realizado hasta la fecha sobre este virus en Chile y aporta nuevas herramientas para comprender su evolución, fortalecer la vigilancia epidemiológica y responder a futuros brotes, según Visión Universitaria.

La investigación fue liderada por Jenniffer Angulo, directora del Laboratorio de Virología Molecular e Interacción Hospedero–Patógeno (ViroHost) y académica de la Escuela de Medicina y de la Facultad de Ciencias Biológicas UC, y contó con la colaboración del grupo de investigación de Marcela Ferrés, también académica de la Escuela de Medicina UC.

El equipo analizó muestras clínicas derivadas de pacientes infectados con el virus obtenidas entre 2011 y 2024 desde distintas regiones del país, generando el conjunto más amplio de genomas humanos completos del virus Andes disponible hasta la fecha en Chile.

Uno de los principales aportes de la publicación fue demostrar que la diversidad genética del virus Andes está fuertemente determinada por la geografía. El análisis permitió identificar dos grandes grupos genéticos que circulan en el país y describir una nueva variante del virus chileno, denominado ANDV Chi-North, cuya distribución se concentra principalmente en la zona central del país.

“Por primera vez contamos con un mapa de la diversidad genética del virus Andes en Chile. Esta información nos permite comprender mejor cómo ha evolucionado el virus, cómo se distribuyen sus distintos linajes en el territorio nacional y disponer de una base científica para interpretar futuros casos y brotes”, explicó Angulo.

“Su identificación amplía el conocimiento sobre la diversidad genética y la distribución de los linajes de ANDV en Chile”, complementó Hade Ramos, estudiante del Doctorado en Ciencias Biológicas con mención en Genética Molecular y Microbiología, quien participó en este estudio.

Por otro lado, los resultados no identificaron variantes genéticas asociadas de manera consistente con estos fenómenos, lo que sugiere que tanto la evolución clínica como la transmisión dependen de una interacción compleja entre factores virales, del hospedero y ambientales.