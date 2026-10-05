Messi se retirará del fútbol internacional ante Benín en cuestionada fecha FIFA

En el marco de una fecha FIFA ante rivales de segundo orden, Lionel Messi se retirará del deber internacional con la camiseta de Argentina.

Luego de ser campeón de prácticamente todos los torneos a nivel de selecciones, uno de los mejores jugadores de la historia del deporte rey dejará paso a las nuevas generaciones de su país. Eso sí, el cierre de su exitoso periplo no está exento de polémicas.

Tras vencer a Bolivia por 4-0, se enfrentaron en criticado encuentro ante Burkina Faso. El duelo se saldó con una victoria por 7-0 contra un combinado que llegó unas horas antes del partido, sin prácticamente ninguno de sus grandes jugadores y, en definitiva, siendo un equipo amateur. La prensa tildó este espectáculo como un “papelón”.

En el cierre de la fecha FIFA XL, el último rival albiceleste será Benín, y con similares complejidades. La selección de África Occidental tuvo que viajar por prácticamente un día entero para llegar a Buenos Aires, trasladándose en vuelos comerciales y no en un vuelo directo, como se acostumbra.

El extenso viaje generó efectos en la salud de los benineses, incluyendo el desmayo de un integrante del cuerpo técnico. Cuando llegaron al hotel, la situación no mejoró: una parte del edificio no tenía agua caliente, el sauna no funcionaba y el gimnasio apenas tenía dos caminadoras y dos bicicletas para un grupo de más de 20 personas. Asimismo, el material para entrenar tampoco estaba disponible en su totalidad.

El periodista francés especializado en la cobertura del fútbol africano, Romain Molina, planteó que la Asociación Argentina de Fútbol se quedaría con lo recaudado y Benín se va con las manos vacías; solo se devolverán a Porto Novo con el “honor” de haber enfrentado a Messi en su último partido internacional.

¿Quién se hace cargo de las condiciones materiales de los visitantes? Esto, considerando que Argentina se quedará con el dinero en este partido de gran expectativa comercial e histórica. Al parecer nadie.