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Messi se retirará del fútbol internacional ante Benín en cuestionada fecha FIFA DEPORTES CAF Online

Messi se retirará del fútbol internacional ante Benín en cuestionada fecha FIFA

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Por : Equipo El Mostrador Deportes
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En el cierre de la fecha FIFA XL, el último rival será Benín, país de África Occidental de segundo orden en su continente. En su haber, los “Guepardos” nunca han clasificado a la Copa del Mundo y su mejor resultado en su federación han sido los cuartos de final de la CAF en 2019.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Messi se prepara para cerrar su ciclo con la selección argentina en una fecha FIFA marcada por polémicas. Tras el criticado 7-0 ante Burkina Faso, Argentina enfrentará a Benín, cuya delegación sufrió un extenso viaje, problemas de salud y deficientes condiciones en el hotel y lugar de entrenamiento. El periodista Romain Molina cuestionó que la AFA se quede con la recaudación, mientras Benín asumiría los costos sin compensación, pese a ser parte del histórico último partido internacional de Messi.
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En el marco de una fecha FIFA ante rivales de segundo orden, Lionel Messi se retirará del deber internacional con la camiseta de Argentina.

Luego de ser campeón de prácticamente todos los torneos a nivel de selecciones, uno de los mejores jugadores de la historia del deporte rey dejará paso a las nuevas generaciones de su país. Eso sí, el cierre de su exitoso periplo no está exento de polémicas.

Tras vencer a Bolivia por 4-0, se enfrentaron en criticado encuentro ante Burkina Faso. El duelo se saldó con una victoria por 7-0 contra un combinado que llegó unas horas antes del partido, sin prácticamente ninguno de sus grandes jugadores y, en definitiva, siendo un equipo amateur. La prensa tildó este espectáculo como un “papelón”.

En el cierre de la fecha FIFA XL, el último rival albiceleste será Benín, y con similares complejidades. La selección de África Occidental tuvo que viajar por prácticamente un día entero para llegar a Buenos Aires, trasladándose en vuelos comerciales y no en un vuelo directo, como se acostumbra.

El extenso viaje generó efectos en la salud de los benineses, incluyendo el desmayo de un integrante del cuerpo técnico. Cuando llegaron al hotel, la situación no mejoró: una parte del edificio no tenía agua caliente, el sauna no funcionaba y el gimnasio apenas tenía dos caminadoras y dos bicicletas para un grupo de más de 20 personas. Asimismo, el material para entrenar tampoco estaba disponible en su totalidad.

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El periodista francés especializado en la cobertura del fútbol africano, Romain Molina, planteó que la Asociación Argentina de Fútbol se quedaría con lo recaudado y Benín se va con las manos vacías; solo se devolverán a Porto Novo con el “honor” de haber enfrentado a Messi en su último partido internacional.

¿Quién se hace cargo de las condiciones materiales de los visitantes? Esto, considerando que Argentina se quedará con el dinero en este partido de gran expectativa comercial e histórica. Al parecer nadie.

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