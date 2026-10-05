Con mayor intensidad desde el martes: Sistema frontal traerá lluvias y nieve en gran parte del país

Un sistema frontal asociado a un río atmosférico comenzará a afectar gran parte del país desde este lunes 5, principalmente dejando lluvias y nieve en sectores cordilleranos de varias regiones.

Las precipitaciones partirán esta jornada de lunes en las zonas sur y centro-sur de Chile, con proyecciones menores a 10 milímetros de agua caída entre Los Lagos y Biobío. Más al norte, una garúa fina dejará, como mucho, 3 milímetros en Santiago, O’Higgins y el Maule; para Valparaíso y Coquimbo existe la posibilidad de que ni siquiera llueva.

Para el martes 6 de octubre es cuando se proyectan las mayores cantidades de precipitaciones en la zona central y centro-sur. Los montos de agua podrían fluctuar entre los 20 y 40 milímetros en Santiago y Valparaíso, respectivamente. Cantidades similares caerían en el Biobío y La Araucanía. Además, La Serena podría recibir apenas 2 milímetros, mismo caso que en Puerto Montt.

El miércoles 7 las lluvias decaerán en su intensidad, con cifras de entre 10 y 15 milímetros en las principales ciudades del centro y centro-sur del país. Para el jueves 8, el foco del temporal será la región de Coquimbo, donde se esperan precipitaciones variables y nevadas con baja isoterma cero.

Asimismo, la isoterma cero disminuirá en la cordillera de Los Andes desde Coquimbo hasta La Araucanía. Es decir, caerá nieve en zonas donde habitualmente debiera llover, desde los dos mil metros sobre el nivel del mar en Biobío y Ñuble hasta dos mil 500 en O’Higgins y el Maule.

Para el viernes 9, las precipitaciones darán paso a un clima post-frontal, al menos en la zona central. Eso sí, el resto del mes podría seguir con lluvias primaverales.