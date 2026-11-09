Gobierno llama al diálogo por protestas de camioneros: principal gremio descarta paralización

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast llamó al diálogo ante las movilizaciones de camioneros que comenzaron este lunes en distintos puntos de la zona centro-sur del país, en protesta por el alza de los combustibles. En paralelo, la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) descartó haber convocado a una paralización, aunque reconoció las dificultades económicas que enfrenta el sector.

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis De Grange, atribuyó el incremento de los precios a una crisis internacional y aseguró que el Ejecutivo mantiene conversaciones con representantes de los gremios para abordar sus demandas.

La autoridad explicó que los contactos se desarrollan a nivel local, debido a que las necesidades de los transportistas varían según la zona.

“A veces los requerimientos, las inquietudes son diferentes; no obstante, el problema de fondo es la crisis internacional del precio de los combustibles y, junto con Economía, con Hacienda, estamos monitoreando tanto los precios internacionales del petróleo como el impacto en la economía”, afirmó.

De Grange insistió en la disposición del Ejecutivo a buscar soluciones mediante conversaciones con los representantes del sector.

“Mantenemos siempre las puertas abiertas para el diálogo, que es la forma en que se resuelven estas situaciones”, agregó.

Las declaraciones se producen mientras camioneros se manifiestan en Los Ángeles, Osorno y Curicó, exigiendo respuestas ante el encarecimiento del diésel y las dificultades económicas que, según denuncian, amenazan especialmente a las pequeñas y medianas empresas de transporte.

En medio de este escenario, la CNTC emitió un comunicado para desmentir que haya convocado a una paralización durante esta jornada.

“La CNTC no ha convocado a ninguna movilización ni paralización para este lunes 9 de noviembre. Desmentimos cualquier llamado que se esté difundiendo en nombre de nuestra Confederación para esa fecha”, señaló la organización.

El gremio precisó que cualquier decisión de movilizarse debe ser consultada previamente con sus asociados, marcando distancia de las protestas que se desarrollan en distintas rutas del país.

Sin embargo, la Confederación reconoció su preocupación por los efectos del aumento del precio del diésel.

Según explicó, desde marzo trabaja para conseguir que el incremento de los costos de los combustibles se refleje en las tarifas que reciben los transportistas por sus servicios.

Asimismo, indicó que ha insistido ante el Gobierno en avanzar en una propuesta de ley de pesaje, para que la responsabilidad por el peso de la carga recaiga en sus propietarios y no en los dueños o conductores de los camiones.

La CNTC también llamó a sus asociados a informarse mediante sus canales oficiales y compartir la aclaración sobre la ausencia de una convocatoria gremial.

Las diferencias entre las organizaciones se producen en vísperas de una marcha nacional anunciada para este martes por Fuerza Norte, que cuenta con el respaldo de agrupaciones de transportistas del centro y sur del país.

Los convocantes denuncian que el encarecimiento del diésel, sumado a la falta de reajustes en las tarifas de los fletes, pone en riesgo la continuidad de las empresas más pequeñas.

Su petitorio incluye modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), la eliminación del impuesto específico y una revisión de los cobros de TAG y peajes.

La convocatoria contempla manifestaciones en rutas, aunque todavía no está claro cuál será su alcance.

Por su parte, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones también rechazó sumarse y advirtió que una paralización podría agravar los problemas del sector.