Al Pan Pan: nuevos antecedentes en caso Rabat fortalecen tesis de un cambio de gabinete en La Moneda

Mientras el presidente José Antonio Kast descartó un cambio de gabinete pese a los rumores, siguen apareciendo antecedentes que complican aún más la situación del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Ahora, se conoció que un narcotraficante venezolano que logró una rebaja en su condena nuevamente está preso por el mismo delito. Adicionalmente, según publicó Radio Bío Bío, hay un asesino cuya rebaja de condena también fue avalada por el ministerio hace poco, decreto que lleva la firma de la nueva subsecretaria Josefina Soto, quien reemplazó a Luis Silva.

El favorecido es Peter Rojas, quien asesinó a un adulto mayor de 83 años por medio de golpes y asfixia. Según explicaron desde el Ejecutivo, el ministerio estaba obligado a conceder la reducción, ya que la suspensión anunciada por Rabat aplicaba solo a delitos sexuales contra menores.

Hoy, en Al Pan Pan con Mirna Schindler: analizamos esta situación junto a la diputada de RN por la Región Metropolitana, Ximena Ossandón.

Siguiendo con la contigencia, la permanencia en el gabinete del ministro de Justicia, Fernando Rabat, sigue generándole complicaciones al Gobierno.

Esto porque el fin de semana se conocieron dos casos de beneficiados con reducciones en sus penas que asoman difíciles de defender: el de un narcotraficante venezolano que está nuevamente preso por ese delito, y el de un asesino de un adulto mayor en Valparaíso.

El tema ha afectado al presidente José Antonio Kast en las encuestas. En Criteria, la aprobación al jefe de Estado llegó al 24%, mientras que la desaprobación llegó al 67%. Ambos son sus peores registros en el sondeo. Además, quienes lo ven como “el líder que Chile necesita” pasaron de 42% a 26%.

En paralelo, Cadem detectó que las rebajas de penas (43%), el bajo crecimiento y desempleo (42%) son los aspectos que explican la caída en popularidad del mandatario.

Conversamos de este tema junto a la analista política Marta Lagos.