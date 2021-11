Boric presenta programa a 20 días de la elección: "Algunos decían que lo escondíamos (...) Todo lo contrario, decidimos tomar un camino más largo"

Se acabó el suspenso. Con un documento de 227 páginas, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad dio a conocer sus principales propuestas, de cara al 21 de noviembre. Gabriel Boric presentó su programa de gobierno, luego de varios emplazamientos de parte de sus contrincantes en la carrera por La Moneda —quienes criticaron la fecha de presentación—e incluso tras verse involucrado en una controversia con su propia coalición.

"Es cierto que nosotros vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes. La Constituyente es la primera de ellas. Esa inestabilidad tiene que ser acotada y para que así sea, los cambios tienen que ocurrir", dijo Sebastián Depolo, secretario general de RD, al ser consultado por El Mercurio sobre un eventual gobierno de Boric.

El abanderado del Frente Amplio tuvo que salir a dar declaraciones ante los dichos de Depolo —quien luego salió a dar explicaciones por Twitter—y afirmó que "la inestabilidad es seguir igual como estamos. Este Gobierno era el que aseguraba estabilidad y nadie en su sano juicio puede decir que lo logró". Boric agregó que "el no avanzar en cambios es justamente la inestabilidad. Tengo la convicción que nuestro programa garantiza a Chile estabilidad".

Depolo señaló en paralelo: "Lamento no haber podido transmitir bien que la inestabilidad es no hacer los cambios que el 80% de la población reclama. No es un titular que se condiga para nada con la entrevista. Pero vamos a eso. Hablemos de cómo no hacer cambios nos llevó a una crisis sin precedentes".

El candidato Boric también abordó las críticas que recibió desde el carril de los presidenciables, como Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) y Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista), quienes fustigaron la demora del programa (a 20 días de las elecciones presidenciales).

"Algunos que decían que lo escondíamos (...) Todo lo contrario, nosotros decidimos tomar un camino más largo, que sabemos que era riesgoso por las críticas a la que nos enfrentábamos, pero creemos que es el correcto, que es abrir nuestro programa a la participación ciudadana", señaló Boric. E indicó que Chile está demandando no solo respuestas de "liderazgos que se las sepan todas", porque "ya tenemos un presidente que creía que se las sabía todas y miren donde estamos".

Consultado por las propuestas del Partido Comunista que se materializaron en el plan de gobierno del bloque Apruebo Dignidad, otro blanco de críticas de parte de las huestes de los demás presidenciables, Boric aclaró que "este programa incluye las propuestas de Apruebo Dignidad socializadas con el pueblo de Chile. Algunas propuestas específica y una cuestión que aprendimos con Daniel (Jadue) es la importancia que tienen las municipalidades en el proceso de acercar el Estado a la ciudadanía". También, la "inmobiliaria popular, el extender las farmacias populares al resto del país son propuestas que aquí se recogen".

En los primeros 100 días de gobierno, en caso de salir electo, el candidato Boric manifestó: "Primero hacernos cargo de la pandemia, no ha terminado y en ese sentido la decisión que ha tomado el mal Gobierno de Sebastián Piñera de desarmar las, por ejemplo, camas críticas e infraestructura hospitalaria es una muy mala idea".

El programa: "53 medidas concretas para un nuevo Chile"

En la Casa de la Cultura de Ñuñoa Gabriel Boric presentó sus propuestas programáticas, las que se dividen primero en cuatro focos: feminismo, transición ecológica justa, descentralización y trabajo decente. La carta de Apruebo Dignidad aseguró que "las propuestas que le estamos presentando a Chile son para avanzar a una sociedad más justa y digna para todos y todas".

Según Boric, la propuesta tiene cuatro reformas fundamentales en salud, pensiones, educación y tributo. "Para mí es un orgullo presentar este documento para que lo puedan estudiar, cuestionar, para que pueda ser un elemento de debate para todos los tiempos que siguen", añadió.

El documento comienza con un relato de cómo fue el proceso que se llevó a cabo para su elaboración, destacando que se convocó a más de 33 mil personas y recibieron 13 mil propuestas. Y contiene un ranking de los temas más mencionados en las mesas ciudadanas (pensiones, salud pública, educación pública y cambio climático) y un mapa de Chile con propuestas específicas de cada región.

Todo comienza con "53 medidas concretas para un nuevo Chile" y entre ellas se encuentra desde una reforma tributaria a un "Modelo Chileno de Administración del Fútbol Profesional" para igualar la cancha para el fútbol femenino y masculino.

En materia económica la primera medida es terminar con el sistema de AFP y asegurar una pensión mínima de $250.000 para todas y todos los mayores de 65 años, incluyendo a las y los 2,2 millones de actuales jubilados. Le siguen el aumento del salario mínimo a 500 mil, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, condonación de la deuda educativa, reparación de la deuda histórica de los profesores y la generación de un sistema de salud único. También propone transporte público gratuito.

Otras propuestas tienen que ver con anular la actual ley de pesca, crear una empresa nacional del litio e instalar 500MW en sistemas de autogeneración de energías renovables no convencionales.

El programa de Boric también se indexa en tres grandes capítulos. El primero aborda cómo enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria y la recuperación económica. El segundo propone avanzar hacia una sociedad que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, el cuidado de las personas y las comunidades. Y el tercero contempla profundizar y cuidar el proceso de cambios.

También está el polémico punto de revisión de tratados internacionales: "Bajo nuestro gobierno Chile no alterará ningún acuerdo comercial de forma unilateral, pero buscaremos actualizar aspectos relativos a los capítulos de inversiones, específicamente los que dicen relación con los requisitos de desempeño, para garantizar que las nuevas inversiones extranjeras generen encadenamientos con el tejido productivo local", reza el documento.

Respecto al costo del programa, el mismo Boric declaró que "estamos en un cambio de ciclo político en Chile y eso requiere de esfuerzos extraordinarios. Lo que buscamos es garantizar derechos sociales para toda la población, independiente del lugar en donde nacieron. El costo de nuestro programa es de 8,5 puntos del PIB y la reforma que estamos proponiendo en materia tributaria busca alcanzar esa recaudación".

"Nos hemos puesto un horizonte de dos períodos, estimulando el crecimiento, la inversión y protegiendo las Pymes, que son quienes mueven nuestro país", agregó.

El régimen de impuesto a la renta del programa de Gabriel Boric implicará una mayor contribución para aquellas personas que obtienen rentas mensuales de más de $4.500.000. En ese sentido propone "simplificar el sistema a través de la desintegración del impuesto a la renta para las grandes empresas y sociedades de inversión, separando el impuesto que paga una empresa del que les corresponde pagar a sus accionistas al retirar utilidades". Además, apunta a modificar tramos y tasas de los impuestos personales, aumentando la carga tributaria de quienes ganen más de $4.500.000 mensuales.

Eso sí, en un futuro gobierno de Boric, las pymes mantendrían su régimen integrado y beneficios actuales y no se aumentará el Impuesto de Primera Categoría. Tampoco se modificará el régimen para inversionistas extranjeros ni se revisarán los convenios para evitar la doble tributación internacional.

Lo que sí se establecerán son mecanismos para que, en el sistema desintegrado, la carga tributaria máxima sobre utilidades distribuidas, considerando impuestos corporativos y personales conjuntamente, se ubique en torno a la mediana de la OCDE.

Cabe mencionar que los lineamientos de Boric estiman una recaudación adicional de en torno a 1% del PIB en régimen por el conjunto de medidas en este ítem.

La reducción de exenciones incluye la eliminación del régimen de renta presunta, pasando estos contribuyentes al régimen Pyme y el fin de la exención a las ganancias de capital en instrumentos bursátiles. También la limitación o eliminación de los beneficios para inmuebles DFL-2, la reducción del monto exento en las ganancias de capital por venta de inmuebles, y eliminación del impuesto sustitutivo del 10%, pasando a tributar según el régimen general. A esto se añade, el fin de beneficios para inmuebles adquiridos antes de enero de 2004 y la eliminación de la exención de 10 UTA en la enajenación de acciones, entre otras, como la eliminación de exención del impuesto a la herencia respecto de los seguros de vida.

Sobre este último punto se incluye la revisión de la deducción por pago de intereses derivados de créditos hipotecarios para enfocar el beneficio en la clase media. Además, se prioriza el término del crédito especial IVA para empresas constructoras, la limitación de la utilización de pérdidas tributarias de arrastre y la eliminación de la exención del impuesto de primera categoría a los fondos de inversión privados (FIP).

Impuestos verdes y a los Superricos

Tal como lo ha reiterado el candidato desde el inicio de su campaña, en un futuro gobierno suyo se aplicarán impuestos a la riqueza. Apruebo Dignidad propone un impuesto al patrimonio neto de aquellas personas naturales de alto patrimonio que tengan domicilio o residencia en Chile.

"Considerando los desafíos que supone implementar un impuesto de este tipo, se establecerán obligaciones de entrega de información tanto a contribuyentes como a terceros (notarios, conservadores, corredores de bolsa, bancos, instituciones financieras, etc.)".

El programa considera "perfeccionar" la sobretasa de impuesto territorial, aumentando su tasa y estableciendo nuevas reglas de valoración de activos. En este punto se apunta a modificar el impuesto a la herencias y donaciones, acercando los valores por los cuales se paga dicho impuesto a un valor más cercano al comercial.

Habría un aumento gradual del impuesto al CO2 desde 5 a 40 USD/tCO2, ampliaría su alcance abarcando distintas fuentes de emisión y también incrementaría gradualmente el impuesto específico a los combustibles a 7 UTM/m3 en promedio a nivel nacional. Aquí se plantea un enunciado sobre eliminar las exenciones para industrias y transporte.

Igualmente se propone aumentar y ampliar la cobertura del impuesto a la primera venta de automóviles e introducir un impuesto ad valorem al plástico de envases y embalajes y el plástico contenido en los principales productos de plásticos desechados comercializados.

Otro de sus caballitos de batalla es el royalty a la gran minería del cobre. "El mecanismo será progresivo en precios: mientras mayor sea el precio del cobre, y por lo tanto mayores las rentas económicas, mayor será la carga efectiva. Tomando en cuenta su simplicidad y la reducción de espacios de evasión y elusión, el royalty tendrá un componente ad valorem o tasa sobre las ventas", detalla el documento que adelanta que habrá otro componente sobre la rentabilidad operacional o financiera, que "nos permitirá extraer rentas adicionales de aquellos yacimientos con menores costos".

Consulta el programa del candidato Gabriel Boric a continuación.

Plan de Gobierno Gabriel Boric Apruebo Dignidad by El Mostrador on Scribd

Algunos de los candidatos presidenciales reaccionaron al programa de Boric, tras las declaraciones del secretario general de Revolución Democrática, Sebastián Depolo.

Sebastián Sichel escribió en su cuenta de Twitter que "Depolo sincera lo evidente, que Gabriel Boric no está preparado para gobernar un país".

"Chile necesita cambios, pero en paz, en orden y con justicia. Chile también necesita defender la libertad, pero ojo, todas las libertades y no solo algunas", agregó el ex ministro de Desarrollo Social.

En tanto la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste señaló que "Chile no necesita otro gobierno que genere inestabilidad" y "tampoco autoritarismos del pasado".

A juicio de la senadora DC, el país necesita cambios en tranquilidad, recuperar la paz social, con justicia y seguridad en los barrios. "Las familias aspiran a un país que se reencuentra, no extremismos", añadió en la red social.

El candidato a La Moneda del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast tuiteó que Gabriel Boric "promete inestabilidad para Chile, aumentar el tamaño del Estado y frenar el progreso económico". Además, criticó, "indultar a delincuentes" y "no descarta a Daniel Jadue como ministro del Interior y va a confiscar los futuro ahorros de pensiones de los chilenos (...) Suave".

"No les basta con haber destruido el país. No les basta con haber destruido los ahorros de los chilenos. No les basta con el alza del costo de la vida. No les basta con ahuyentar la inversión. Gabriel Boric va por más inestabilidad e incertidumbre", acotó el líder del Partido Republicano.

El presidenciable de Unión Patriótica, Eduardo Artés, aseguró que la inestabilidad es absoluta hoy día en el país y lo va a ser mañana. Por lo mismo señaló que "tenemos que tener un gobierno patriótico popular de emergencia que permita luego entrar en consonancia con una nueva institucionalidad y no continuar más de lo mismo".

"Entonces decir que con Boric va a haber inestabilidad y ¿Qué va a haber con Kast, Sichel y con Provoste? Meo no, porque hizo otra cosa, él está para promover su figura, pero lo demás qué. Solamente los trabajadores, el pueblo en el poder pueden dar estabilidad, con una perspectiva, plan de país, el resto es más de lo mismo, Boric es más de lo mismo como son todos los demás incluida la Provoste", precisó el profesor.

Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista) también criticó: "Creo que Gabriel Boric llegó tarde con su programa de gobierno para enfrentar a Kast y creo que sus equipos son a ratos una liga de 'metepatas' (...) Y ¿sabe por qué no me gustan los metepatas? porque te piden disculpas después. Boric ha pedido perdón como diez veces, basta de pedir perdón".

ME-O finalmente dijo que la lógica del Frente Amplio es "cantinflesca". "Intento y si no me va bien, pido disculpas, entonces Depolo, al minuto de meter la pata una vez publicada la entrevista, dice en Twitter que 'no es lo que quise decir'. Bueno, así van a gobernar, así le van a decir a Chile: 'Ups perdón, metimos la pata'".