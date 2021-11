Presidente Piñera tras resultados en primera vuelta: "Pedirles a Boric y Kast que busquen los caminos de la responsabilidad y no del populismo"

Gabriel Boric y José Antonio Kast se posicionaron como los ganadores de la primera vuelta presidencial, ahora de cara a la segunda vuelta del 19 de diciembre.

Con 37.578 mesas escrutadas de un total de 46.639, correspondiente al 80,57%, según el Servel, el líder del Partido Republicano suma el 28,20% de las preferencias 1.556.691, en tanto el abanderado de Apruebo dignidad obtuvo 25, 18% de los votos (1.390.210).

Mientras los comandos de ambos candidatos celebran, el Presidente Sebastián Piñera se dirigió a la ciudadanía, desde La Moneda, para agradecer la realización de unas elecciones "limpias, pacificas y transparentes" con casi 7 millones de votantes.

"El 11 de marzo del próximo año las nuevas autoridades deberán asumir sus funciones, asumir responsabilidades, y cumplir sus compromisos con chilenas y chilenas", recordó el Mandatario.

En ese sentido señaló que el próximo 19 de diciembre "los ciudadanos elegiremos al futuro Presidente de Chile". Y emplazó a los ganadores de la primera vuelta.

"Felicito a José Antonio Kast y a Gabriel Boric por haber triunfado en esta primera vuelta, lo que significa que en menos de un mes deberán enfrentar la elección definitiva", destacó.

Y pidió a Boric y Kast "desde el fondo del alma y con mi experiencia como jefe de Estado, que busquen los caminos de la paz y no de la violencia, de la unidad y no de la división, del dialogo y no de la descalificación, de la responsabilidad y no del populismo, de la verdad y no de los engaños, de la moderación y no de la polarización".

"El futuro Presidente deberá enfrentar enormes y exigentes desafíos, algunos mundiales y otros nacionales, como la lucha contra el cambio climático, la pandemia, la vacunación, la seguridad de los ciudadanos, crear empleos, y atender las necesidades de las familias chilenas", añadió Sebastián Piñera desde Palacio.

"Para lograrlo —cerró— el futuro Presidente va a necesitar el aporte y colaboración de todos los chilenos. Sabemos que Chile necesita cambio pero cambios con libertad, en paz y con justicia, con responsabilidad y en orden, con voluntad de dialogo y colaboración, porque a pesar de todas nuestras diferencias, nunca debemos olvidar que nos une nuestro amor por Chile".