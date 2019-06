El lamentable fallecimiento de turistas extranjeros durante las últimas semanas en tres episodios distintos –el más reciente fue la muerte de un ciudadano canadiense el viernes pasado tras ser asaltado en Valparaiso-, ha vuelto a poner en la agenda pública el tema de la seguridad turística.



En este contexto, la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC) realizaron la segunda sesión de la mesa privada de seguridad turística que reactivaron el 14 de mayo pasado junto a diversos actores de la industria.



Este segundo encuentro estuvo marcado por los casos de turistas extranjeros que han resultado fallecidos en las últimas semanas en el país, en distintas circunstancias, y que ha provocado inquietud en la industria por el impacto que puede tener para el sector.



El objetivo de esta instancia, según han expresado sus organizadores, es poder delinear un plan de acción, desde el mundo privado, con medidas concretas que contribuyan a reforzar la seguridad de los turistas que recorren Chile, por ejemplo, abordando problemas como los taxis piratas en el aeropuerto de Santiago y las estafas que afectan a los turistas, pero que no está relacionado solamente a la seguridad pública, sino que también a otros temas, como la oferta informal, protocolos en situaciones de emergencia, fomento del turismo interno, la calidad del servicio turístico, mejoramiento de la conectividad en el territorio nacional, entre otros.



“Uno de los principales activos que tiene Chile como país, es la imagen de país seguro. Al punto de que es un factor que incide en la decisión de los turistas extranjeros de visitar Chile. Activo que debemos cuidar y fortalecer de forma permanente, porque una vez que se pierde, resulta difícil recuperar. Y esto no sólo se refiere a la dimensión de la seguridad pública, sino que también a la prevención y buen manejo en casos de emergencia y desastres naturales, informando y acompañando adecuadamente a los turistas en situaciones de este tipo”, señaló Helen Kouyoumdjian, Vicepresidenta Ejecutiva de Fedetur.



“La Mesa que impulsamos como Cámara, busca apoyar al gobierno en la adopción demedidas necesarias para potenciar esta industria, en la que Chile debiera ser líder, no sólo por sus atractivos naturales, sino que también por la incidencia que la actividad turística tiene en la economía”, explicó Manuel Melero, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile.



Un tema aparte es la informalidad que está afectando a este sector de la economía, por ejemplo, en materia de alojamiento, lo que constituye una competencia desleal para los operadores formales de la industria, cuestión que no ha sido resuelta por las autoridades.



Además de la CNC y Fedetur, esta instancia es conformada por representantes la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Hoteleros de Chile, Asociación de Periodistas de Turismo de Chile (Aptur), Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila) y Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet).



También han sido invitados a participar el Cuerpo Consular de Chile y la Asociación Chilena de Municipalidades, quedando abierta la posibilidad de que se integren otros actores tanto públicos como privados.