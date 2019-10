Humedales de Atacama, asombrosos santuarios de la naturaleza

A propósito de la reciente certificación del humedal de Carrizal Bajo como Santuario de la Naturaleza, quisimos hacer un repaso por los principales humedales de la región: qué ver, qué cosas no hacer en caso de visitarlos y el papel que juegan estas especiales porciones de agua en el ecosistema.

Hace unos días, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad confirmó la decisión de declarar como Santuario de la Naturaleza al humedal de Carrizal Bajo, en la comuna de Huasco, lo que le valdrá protección a este ecosistema altamente vulnerable. Además, existen otros dos humedales de la región que están postulando a esta certificación.

Es por eso que quisimos mostrar los principales humedales de la región, ideales para el turismo de avistamiento, cómo cuidarlos, qué especies de aves se pueden ver, qué reglas seguir para no dañarlos y cuál es el rol que juegan en el ecosistema local, tomando en cuenta que se encuentran en el desierto más árido del mundo.

Los humedales son zonas de tierra que se inundan de manera permanente o intermitente. Normalmente se forman en las desembocaduras de los ríos o bien aguas subterráneas que emergen a la superficie. Sirven de lugar de descanso para las aves migratorias que han sobrevolado todo el desierto. Su vegetación filtra el agua y además producen un aire húmedo que enfría de manera natural el aire de los alrededores.

En algunos humedales de la región se pueden encontrar hasta 100 especies distintas de aves, por lo que cuidarlos es muy importante: no botar basura, no tirarles piedras, no llevar mascotas sueltas, no hacer mucho ruido, no llegar en vehículo y ser responsables.

Si se recorre la ruta costera, ya sea desde Caldera al sur o al revés, se podrán apreciar en toda su dimensión, además de poder ver lo extenso de las playas de la región o también visitar el Parque Nacional Llanos de Challe.

A continuación, los tres humedales costeros que tienes que visitar si buscas turismo de avistamiento en la Región de Atacama.

Humedal de Carrizal Bajo, comuna de Huasco

Se le considera un “hotspot” de importancia mundial por su diversidad. Cuenta con 57 hectáreas. Se trata de aguas subterráneas que emergen hacia la superficie y que proporcionan un lugar ideal para aves de todo tipo. Yecos, distintos tipos de patos, cisnes e incluso un flamenco que fue visto el año pasado, cosa que no se veía en décadas. Además, el humedal se encuentra muy cercano al Parque Nacional Llanos de Challe, a solo 3.5 kilómetros, lo que constituye una posibilidad de potenciar ambos espacios naturales y complementar acciones de conservación. Se puede acceder caminando.

Humedal de la desembocadura del Río Huasco, comuna de Huasco

Este humedal es la desembocadura del Río Huasco al mar, por lo que se forma un sector grande de aguas semisaladas, lo que permite que coexistan aves de agua dulce, aves marinas y aves de agua salada. Acá se pueden encontrar hasta 100 especies de aves diferentes. Es uno de los pocos humedales marinos y tiene 451 hectáreas a las que solo se puede acceder caminando por la playa durante una hora. Se podrá encontrar con cisnes, taguas, garzas, además de reptiles, mamíferos y roedores. No tiene infraestructura, por lo que es muy importante la responsabilidad de quienes lo visitan.

Humedal de Totoral, comuna de Copiapó

Se trata de un humedal costero de cinco hectáreas, al suroeste de la comuna de Copiapó. Un conteo de especies por parte del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), arrojó especies llamativas, como un cisne coscoroba y sus crías, lo que constituye el registro más al norte de avistamientos y nidificaciones de esta especie. Además, hay patos reales, colorados, tagüitas del norte, huairavos y más. Este humedal también se encuentra en el proceso de declararse Santuario de la Naturaleza.