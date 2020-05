Capacitan a servicios gastronómicos para activar ventas y hacer frente a la pandemia por Covid-19

El confinamiento para prevenir la propagación del Covid-19 en nuestro país derivó en un necesario cierre de negocios con alta afluencia de público, entre ellos los restaurantes, que como sabemos son -quizás- el lugar preferido para celebraciones, reuniones de negocios o, simplemente, para ir a disfrutar de sus preparaciones.

Por eso el Centro Tecnológico del Turismo de la Universidad Andrés Bello (CETUR-UNAB) con el apoyo de Corfo, ha dado continuidad a su trabajo junto a MiPymes de turismo, a través de capacitación y asistencia online. En ese contexto, se impartió el webinar “Ingeniería de Menú”, dirigido a servicios gastronómicos- uno de los sectores más golpeado por esta crisis- donde se presentaron modelos de gestión, herramientas digitales y alternativas tecnológicas para incorporarse a plataformas de delivery.

El curso impartido por el extensionista tecnológico, Sebastián Ansaldo, fue desarrollado en colaboración con la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) y abordó elaboración de fichas técnicas, rentabilidad de platos, stocks de materias primas y gestión de cartas; una extensión de tiempos y contenidos que fueron valoradas por los asistentes. “El curso tuvo una duración adecuada, abarcando aspectos determinantes para direccionar bien las líneas de control y desarrollo de la empresa en sus ámbitos técnicos, de control de costos e inventario que permiten cuidar los recursos y hacerlos más eficientes”, planteó el gerente del Openbox, Mauricio Salazar.

Diversos empresarios y emprendedores han podido acceder así a capacitación sobre temáticas que pueden ayudarlo a enfrentar de mejor forma la reapertura. “Como Centro Tecnológico estamos poniendo a disposición de nuestras empresas beneficiarias cursos para apoyarlos en su gestión digital de promoción y ventas”, sostuvo la gerente de CETUR UNAB, Patricia Miralles,

“Este curso me ha servido mucho porque mi restaurante (Mondo Lounge) está cerrado desde octubre de 2019 y hoy tengo claridad sobre la opción del delivery. Hasta ahora consideraba que era un negocio muy ajustado en sus márgenes por los costos de las aplicaciones, pero me he dado cuenta de que es una opción para estar presente con mis clientes, de estar activo y me gustó la opción de diseñar ‘packaging’ y desarrollar esta área de negocios”, planteó Bernardo Sauvalle, empresario y también presidente de la Cámara de Comercio de Providencia.

En palabras de Jorge Soto Lenke, restaurante “El Taringuita”, la toma de datos duros para la administración y gestión es de gran relevancia para el éxito administrativo del del restaurante. “Fue un espacio ideal para el momento que vivimos, poder intercambiar ideas y proyectos y ver cómo vamos a enfrentar lo que nos viene”, sostuvo.

Próximamente se iniciarán nuevos cursos, entre ellos “Reputación Online para Servicios Turísticos” en alianza con el Centro de Cualificación Turística de Murcia, los webinars “Entendiendo al cliente en tiempo real”, “Aprovechando la potencialidad de Instagram” y “Uso de Google Analytics para entender al cliente”.