El primero es un artículo de Claudio Pizarro, en el que exponemos la opacidad de La Cofradía, el programa digital de los nacional-libertarios, donde la denigración, la burla y la misoginia forman parte de contenidos que sus integrantes celebran entre risas. Lo que seguramente no les provocará gracia es la exposición de sus finanzas, marcadas por una gran opacidad respecto de su financiamiento.