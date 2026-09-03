¡Buen viernes! Javier Milei y el Presidente José Antonio Kast participaron de la primera jornada del Foro Madrid en Chile. Mensajes muy distintos y reacciones igual de diferentes. Vamos a los recomendados que ahí hay análisis sobre esto.

El primer recomendado es un nuevo capítulo de Punto por Punto de Paulina de Allende-Salazar. La pregunta que hoy responde es si el plan contra el crimen organizado en las cárceles es ¿Pirotecnia para justificar reformas?

El segundo es un análisis de Carlos Saldivia y Andrés Cárdenas sobre los ejes del discurso de Kast para sostener el poder: ampliar la base sin diluir el proyecto.