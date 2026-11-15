Pauta 16112026

¡Buen lunes! Comienza una semana que promete estar movida en materia política, con las negociaciones por el Presupuesto 2027 en el Senado, la discusión de las medidas para enfrentar el alza de los combustibles y la gira del Presidente Kast por Asia. Mientras tanto, la contingencia nacional sigue marcada por las tensiones entre el Gobierno y distintos sectores. Vamos a los recomendados:

En el primero, Carlos Saldivia cuenta cómo un buque chileno se prepara para zarpar rumbo a las islas Malvinas/Falkland , en medio de la expectación por el fallo que emitirá el Tribunal Internacional del Derecho del Mar el próximo 28 de noviembre. El Danstar, que ya ingresó al estrecho de Magallanes, podría emprender su travesía durante la segunda semana de diciembre, con diez tripulantes a bordo.

, en medio de la expectación por el fallo que emitirá el Tribunal Internacional del Derecho del Mar el próximo 28 de noviembre. El Danstar, que ya ingresó al estrecho de Magallanes, podría emprender su travesía durante la segunda semana de diciembre, con diez tripulantes a bordo. En el segundo, Carlos Basso revela dos nuevos procesamientos por el robo de niños durante la dictadura. Entre los encausados figura un colaborador de una exjueza de menores de San Fernando y una asistente social del Hospital Sótero del Río, acusada de arrebatar a una recién nacida de los brazos de su madre para entregarla a ciudadanos estadounidenses. Un nuevo capítulo de los llamados archivos del terror.