El contrabando de pieles de animales salvajes en Chile y el costo inverosímil en CO2 del apagón

¡Hola! Este newsletter, que realizamos con sentido de urgencia para motivar y valorar la acción climática, está cruzado por un pilar fundamental: la transición energética. ¿Y por qué es tan importante? Porque permite la sobrevivencia humana futura, ni más ni menos, y porque transitar hacia energías limpias asegura también la estabilidad mundial, en constante tensión geopolítica por la propiedad de los yacimientos de combustibles fósiles. ¿Quién es dueño de la radiación solar, del viento o del hidrógeno?

Por estas razones es que en Juego Limpio estamos atentos a las contingencias de esta transición, ya que –tal y como me dijo una autoridad en la materia hace pocos días– “la transición energética en Chile siempre está en peligro”.

En esta edición profundizaré en uno de los impactos desconocidos del apagón nacional que afectó el país el pasado 25 de febrero. Como medida de protección, mientras se investiga, se limitó la transferencia energética de una de las líneas del Norte Chico donde se produjo el apagón. Esta decisión, sin embargo, conlleva un impacto negativo para las generadoras de energías limpias, que ven cómo más de la mitad de su producción, literalmente, se bota.

Pero además del desperdicio energético, del costo económico de cerca de US$ 1 millón diario, las emisiones de gases de efecto invernadero que se han liberado a la atmósfera estos últimos 14 días están llegando a cifras inverosímiles.

En esta edición te traemos, también, el reciente descubrimiento de parte de Aduanas de un contrabando de pieles de animales salvajes y que constituye una grave infracción a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

En el contenedor de un ciudadano chileno que regresaba al país después de un tiempo en Europa Aduanas se encontró con evidencias brutales de caza furtiva de animales salvajes. Los fiscalizadores hallaron al menos 15 pieles, con cabeza y extremidades, de leones, linces y cebras , entre otras especies protegidas.

La identidad y la trayectoria de dueño de la mercancía serán dadas a conocer próximamente en un reportaje del área de investigación de El Mostrador.

En este número de Juego Limpio te cuento, además, de la respuesta que ha tenido la comunidad científica ante las políticas anticlimáticas de Trump.

Tanto en Estados Unidos como en Europa se está levantando un movimiento que pretende ser global y para el cual los científicos están dejando los laboratorios para protestar en las calles.

Y para finalizar, conoceremos un poco más del programa #MejorEscuela, para la eficiencia energética en colegios públicos, que encabezan el Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética.

¿Estamos listos? Bien, como ya es costumbre, sujétense del pasamanos, que está edición de Juego Limpio marcha rápido.

1

Restricción para energías limpias desde el apagón implica 32.538 toneladas más en la atmósfera

Hace algunos días, respecto de una de las tantas consecuencias que ha traído el apagón nacional del 25F, dije en una nota de El Mostrador que la transición energética estaba en peligro. El tono era severo. ¿Por qué? Porque el tránsito hacia una matriz energética libre de combustibles fósiles es un imperativo ético, de lo cual depende nada menos que la estabilidad mundial y la supervivencia humana. Por eso la severidad.

Las razones medioambientales, sin embargo, no son las únicas. La transición hacia las energías limpias es también un asunto de eficiencia y de costos. La tecnología que acompaña a las energías renovables no convencionales, como la solar y la eólica, está en constante evolución y también es más barata.

Pero esto último no se nota, las cuentas del consumo eléctrico domiciliario no han hecho más que subir, debido a un “sangramiento económico” de las empresas eléctricas, del que se supone deberíamos salir o ponernos al día en pocos años.

Si a la fecha de hoy las energías renovables representan más del 40% de toda la energía que se produce en Chile y su generación es más barata, ¿cuándo debería verse reflejado esto en las cuentas de la luz? Dependiendo de inversiones en curso, para el 2026, según cálculos oficiales auspiciosos.

¿Pero por qué la transición está en peligro y qué tiene que ver con el apagón? Si bien existe total claridad respecto a que el problema original que derivó en el blackout tuvo su origen en el Norte Chico, en el tramo de la línea de transmisión Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar, de propiedad de la empresa colombiana ISA Interchile, aún no se sabe por qué pasó lo que pasó, o la entrega de la información se está dilatando.

Esta situación empujó a que el director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), con el respaldo del Consejo Directivo, decidiera limitar a la mitad la energía que pasa por esas líneas de transmisión, que es una de las carreteras eléctricas más importantes de Chile.

Tal decisión ha puesto, literalmente, la soga al cuello a las energías renovables. Si por falta de líneas o de almacenamiento hoy las empresas de generación de energía solar están experimentado el “vertimiento”, o sea, botando cerca del 30 por ciento de toda la energía que producen, con esta limitación en las transferencias de energía que impuso el CEN, se podría llegar incluso al 60%.

De mantenerse esta situación, las empresas renovables podrían quebrar. Por eso es que la transición energética está en peligro y, por ello, es importante para Juego Limpio detenernos en esto, porque una situación como la descrita afecta a cada uno de nosotros, aun cuando no se tenga nada que ver con el negocio del mercado eléctrico.

En términos económicos, fuentes muy confiables estimaron que la pérdida económica para las energías limpias es de US$ 1 millón diario.

Hay otros datos o consecuencias que para Juego Limpio son aun más graves. Como las empresas renovables tienen que de todas maneras cumplir con los compromisos de suministro de electricidad, la energía que no pueden transmitir deben comprarla. ¿A quién? A las generadoras de combustibles fósiles. ¡Flor de paradoja! Las renovables, que por definición no emiten gases de efecto invernadero, por el hecho de comprarles la energía a las generadoras de fósiles están emitiendo CO2 en cantidades inverosímiles a la atmósfera.

Atentos al siguiente cálculo del factor de emisiones, que se puede encontrar aquí.

Si por cada MWh se emiten a la atmósfera 0,2021 toneladas de CO2, la restricción adicional a las energías renovables, que impulsó el Coordinador, corresponde a 11.500 MWh de vertimiento, donde la simple multiplicación entre 0,2021 Ton CO2/MWh x 11.500 MWh, nos da un total de 2324,15 toneladas de CO2 al día.

Y si a la fecha se cuentan 14 días de restricción, esto nos da un acumulado total, hasta hoy martes 11 de marzo, de 32.538 toneladas de dióxido de carbono más en la atmósfera.

2

Descubren en Chile contrabando de pieles de león, lince y cebra

Advertencia: esta información puede herir la sensibilidad de muchos. Todos los días en Aduanas se descubren mercancías sin declarar, siendo una buena parte de ellas ilegales. Pero lo descubierto hace pocos días por fiscalizadores de la Dirección Regional de Aduanas de San Antonio va mucho más allá de una importación no tradicional.

Dentro de un contenedor de un importante ciudadano chileno que venía regresando a Chile tras unos años en Europa y en el que supuestamente llevaba solamente artículos personales, de casa y menaje, los fiscalizadores descubrieron brutales evidencias de caza furtiva de animales salvajes. Los fiscalizadores hallaron pieles de animales en condición vulnerable, con cabeza y extremidades, de leones, linces, cebra, oryx gazella y zorros.

y en el que supuestamente llevaba solamente artículos personales, de casa y menaje, los fiscalizadores descubrieron brutales evidencias de caza furtiva de animales salvajes. Los fiscalizadores hallaron pieles de animales en condición vulnerable, con cabeza y extremidades, La mayoría de estos animales están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Ademas de las pieles de cuerpo completo, usadas como alfombras, se incautaron 6 gorros de piel de zorro, 4 cantimploras recubiertas de piel y un abrigo de piel.

**La identidad del ciudadano chileno será dada a conocer próximamente en un reportaje del área de investigación de El Mostrador**

El contrabando, por el cual se inició una investigación penal en la Fiscalía de San Antonio, es una infracción flagrante a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que es un acuerdo entre gobiernos para proteger a las especies amenazadas de la explotación comercial. Esta legislación ofrece diversos grados de protección a más de 37 mil especies de animales y plantas, bien se comercialicen como especímenes vivos, como abrigos de piel o hierbas disecadas.

Para calcular el impacto de este reciente hallazgo, tomé contacto con el Dr. Juan Carlos Ortiz, del Departamento de Zoología de la Universidad de Concepción y autoridad científica para el CITES.

Junto con valorar la función fiscalizadora del Servicio de Aduanas, el Dr. Ortiz agregó que “el comercio de animales en peligro, así como el comercio de pieles, es una de las actividades ilegales más lucrativas junto con el comercio de armas, la droga y el tráfico de personas. Por esta situación las partes (los países) velan para proteger las especies con problemas de conservación e impedir el comercio ilegal”.

Uno de los grandes problemas del tráfico de pieles de especies silvestres es su magnitud, ya que pese a los esfuerzos internacionales el negocio sigue expandiéndose. Pero, afortunadamente, también se han asestado duros golpes.

A mediados de febrero de este año, casi 20 mil animales vivos –todos ellos de especies amenazadas o protegidas– fueron incautados en una operación mundial contra las redes de tráfico de vida silvestre y productos forestales, coordinada de forma conjunta por Interpol y la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

En la Operación Thunder 2024 –la mayor investigación desde 2017– las autoridades arrestaron a 365 sospechosos e identificaron seis redes delictivas transnacionales sospechosas de tráfico de animales y plantas protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Esas especies son objeto de tráfico ilegal para satisfacer la demanda de mercados específicos, ya sea de alimentos, productos con supuestas propiedades medicinales, artículos de “lujo” y de colección, o como animales de compañía y de concursos.

Entre los animales incautados se encontraron grandes felinos, aves, pangolines, primates y reptiles, los que fueron rescatados en el marco de 2.213 incautaciones realizadas en todo el mundo.

3

Científicos inician protestas masivas por políticas anticlimáticas de Trump

Era solo cuestión de tiempo. La decisión de la administración de Donald Trump de boicotear la reunión del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que se llevó a cabo hace unas semanas en China, prohibiendo la participación de prestigiosos e influyentes científicos estadounidenses, derivó la semana pasada en una gran manifestación llamada Stand Up for Science, que se llevó a cabo en Estados Unidos y en varias ciudades de Europa.

Desde su lanzamiento a mediados de febrero, Stand Up for Science ha crecido rápidamente hasta convertirse en un movimiento nacional con apoyo internacional. Su misión es clara: defender la ciencia como un bien público y un pilar fundamental del progreso social.

El pasado 7 de marzo marcó un momento clave para este movimiento, con la organización de eventos en Washington DC, Nueva York, Chicago, San Francisco y otras 28 ciudades de Estados Unidos.

Los científicos se congregaron en grandes cantidades en ciudades y campus de todo el país y Europa para protestar contra lo que llaman el ataque “sin precedentes” de la administración Trump a las agencias científicas federales y para ayudar al público a comprender el papel crucial de la ciencia en la protección de las personas y el planeta.

Según reportó Inside Climate News, los científicos vinieron a dar testimonio de los beneficios de la investigación médica y a explicar cómo los descubrimientos científicos evitan desastres y mantienen en pie a los rascacielos durante los terremotos. También, a protestar contra los inminentes daños humanos, sociales y ambientales que resultarán de los recortes en el financiamiento científico y del despido de decenas de miles de empleados federales en EE.UU. con conocimientos científicos especializados.

La masiva protesta se llevó a cabo en rechazo a una serie de órdenes rápidas impulsadas por Trump para congelar las subvenciones de la ciencia básica del país, pausar la financiación federal y los pagos de investigación, eliminar de los sitios web las referencias al clima, bloquear el acceso público a conjuntos de datos y herramientas de análisis críticos sobre salud, medio ambiente y clima.

Científicos de todos los orígenes y campos se congregaron en la Plaza del Centro Cívico de San Francisco para expresar sus preocupaciones sobre las iniciativas anticientíficas de la administración Trump. Entre los numerosos carteles que había entre la multitud se podía leer: “Arriba y átomo. Defendamos la ciencia”, “Es hora de reaccionar”, ”Queremos datos científicos, no hechos alternativos”.

Como cada día se conocen más y más atentados contra la ciencia, en específico contra la ciencia del clima, es altamente probable que las protestas se extiendan a nuevas fechas.

Entre los objetivos políticos de la iniciativa se incluyen la restauración de la financiación federal para la ciencia, la reincorporación de empleados despedidos injustamente en agencias gubernamentales, el fin de la censura y la interferencia en la investigación científica, y un compromiso firme con la diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad en la comunidad científica.

Además, el movimiento busca empoderar a científicos y a cualquier persona que haya sido beneficiada por los avances científicos para que participen en una defensa sostenida de la ciencia en los próximos años.

En síntesis, Stand Up for Science no solo representa una protesta, sino también un llamado a la acción continua en la lucha por la integridad y el futuro de la investigación científica.

4

#MejorEscuela: un programa para la eficiencia energética en colegios públicos

El Gobierno se desplegará esta semana en distintos puntos del país para mostrar los avances de su administración durante el último año que le queda. Se trata de una actividad frecuente y que hacen todos los gobiernos.

En Juego Limpio queremos destacar una actividad que ha tenido un profundo impacto y de la cual se sabe poco. Se trata del programa #MejorEscuela, que ha impulsado la cartera de Energía y que busca mejorar la infraestructura energética de más de 100 escuelas y liceos a lo largo del país, asegurando mejores condiciones térmicas y eléctricas en estos establecimientos educativos.

Concretamente esta iniciativa contempló dos líneas de acción. Primero, el mejoramiento integral con enfoque en acondicionamiento térmico, que incluye la instalación de ventanas con termopanel, nuevas fachadas y sistemas de calefacción eficientes.

Y segundo, la normalización eléctrica e instalación de sistemas solares térmicos, con el objetivo de optimizar los sistemas de agua caliente.

Fuentes del Ministerio de Energía explicaron a Juego Limpio que estas mejoras no solo impactan en el bienestar de los alumnos y su proceso de aprendizaje, sino que también permiten un uso más eficiente de la energía, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental.

Este viernes, en el marco de la celebración del tercer aniversario del actual Gobierno, el ministro de Energía, Diego Pardow, visitará el Liceo Domingo Ortiz de Rozas en la comuna de Illapel.

Este establecimiento ha sido beneficiado con una serie de mejoras en el acondicionamiento térmico, incluyendo la intervención en muros y techumbre, el recambio de ventanales por sistemas de termopanel, y la modernización de puertas exteriores y mamparas. La inversión en estas obras ascendió a $525 millones, beneficiando directamente a más de 600 estudiantes.

La iniciativa fue lanzada por el Gobierno en 2020, se inauguró en 2022, y está a cargo del Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética. Busca entregar una mejor instalación energética para 53 mil usuarios de la educación pública en diferentes comunas del país.

¡Bien ahí!

