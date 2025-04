Ley de Plásticos de un solo uso: cuando las apariencias engañan

Que “las apariencias engañan” debe ser de aquellos dichos populares que más comúnmente se repiten en distintos rincones del mundo. Y, además, pareciera que desde siempre, puesto que es un dicho que se remonta a la filosofía clásica de los autores griegos como Esopo, quien en sus fábulas reparaba en que no siempre lo que se ve en la superficie refleja la verdad.

Del primer tema de esta edición de Juego Limpio podría decir que se relaciona muy bien con esto. Te hago una síntesis. En el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, en un acuerdo transversal, en el Congreso, se celebró la aprobación por unanimidad de la ley que prohibía los plásticos de un solo uso, distribuidos en restaurantes y locales de comida rápida. Era una acción clara para proteger los océanos. La ley se promulgó el 2021. ¿Qué ha pasado desde entonces? Nada y mucho. Nada para aplicar la ley y mucho para que no se aplique.

El segundo tema también se relaciona con el océano, pero con ímpetu distinto. En la antesala de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3) que se realizará en Niza, Francia, se llevó a cabo la semana pasada una actividad llamada “Actuar por los Océanos” en la residencia del embajador francés en Chile. En el evento se reimpulsó en sociedad la candidatura de Valparaíso como sede de la Secretaría Técnica del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales. La primera oficina de la ONU en América del Sur.

En esta edición te traigo además los resultados del último informe global sobre el carbón en el mundo. Las conclusión deja bien parados a Chile y América Latina, pero no al resto del mundo. En lugar de retirar más centrales a carbón, se inauguraron nuevas.

En el campo científico, comentamos dos nuevos estudios sobre el impacto global en el clima de los ríos atmosféricos, y en ¡Todo suma! celebramos las tres toneladas de basura que se logró reciclar durante la última versión del Festival de Viña del Mar.

Y como bonus track te cuento que aún están abiertas las postulaciones para el Premio Mujer Sustentable 2025. Cualquier persona puede inscribir una postulación.

Listo, ya están avisados de lo que viene. Si más spoiler, a la cuenta de tres partimos con Juego Limpio.

1, 2, 3, ¡arrancamos!

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Juego Limpio, así nuestra comunidad crecerá más cada día.

1

Bancada por el plástico pone nuevamente trabas a la ley

Algo huele mal en la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso. La narrativa de los parlamentarios que la impulsaron ha ido cambiando en la medida que se acerca el plazo para que entre en vigencia dicha normativa, que entre otros aspectos prohíbe la utilización de envases desechables en restaurantes y locales de comida rápida.

Sin eufemismos ni ambages, Manuel Rojo, de la Alianza Basura Cero Chile, despacha una categórica afirmación: “El lobby por parte de la industria de alimentos y comida rápida ha sido feroz”. ¿Lobby con quién? Con la bancada del plástico, que agrupa a senadores desde la UDI al PS.

Para mayor claridad, hagamos un ejercicio de memoria, que fuera de cualquier consideración, cada día es menos frecuente.

El 31 de agosto de 2021 se publicó la Ley N° 21.368 que regula la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas plásticas. Esta ley nos puso a la vanguardia del mundo. Fuimos de las primeras naciones que legislaron para evitar el deterioro del mar causado por las millones de toneladas de plásticos que llegan anualmente a las costas de Chile y el mundo.

El objetivo de la ley es claro: combatir la contaminación plástica, responsable de cerca del 70% de la basura en las playas chilenas y del mundo. Su aplicación plena podría evitar más de 23 mil toneladas anuales de residuos plásticos en el país.

Aunque la ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso y se celebró como un gran triunfo ambiental, dejó una letra chica. Las disposiciones entrarían en vigor tres años después de su publicación, vale decir, el 13 de agosto de 2024.

Habiendo transcurrido los tres años y cuando ya faltaban solo algunos días para su entrada en vigencia, la bancada del plástico representada por los senadores UDI Sergio Gahona (en la foto principal), Gustavo Sanhueza y José Miguel Durana, sumados a Matías Walker (Demócratas) y Rafael Prohens (RN), patrocinaron un proyecto para posponer la entrada en vigor de la ley.

El argumento fue que el Ministerio del Medio Ambiente no tenía elaborado el reglamento, por lo que la entrada en vigencia quedó para febrero de 2026.

En una edición pasada de Juego Limpio comenté que detrás de ese retraso había estado el intenso lobby de parte de Achiga (Asociación Chilena de Gastronomía) y, particularmente, de Arcos Dorados, la compañía que opera para América Latina a McDonald’s. Esta cadena global de comida rápida, que se oponía a la regulación de los envases desechables, venía de levantar una tremenda campaña en Europa para evitar que se legislara en la materia. Y para ello usaron un argumento “green”: que los utensilios reutilizables tenían una huella de carbono mayor que los desechables.

La comunidad científica desmintió ese argumento, pero el lobby continuó.

¿Por qué es importante hacer ese recuento? Porque la historia pareciera volver a repetirse. Ahora que empezaron los descuentos para la entrada en vigencia, el mismo senador Gahona, más Francisco Chahuán, presentaron la semana pasada una modificación sustancial a la ley, a una ley que aún no ha entrado en vigencia.

En lo concreto, la ley establece que están prohibidos todos los envases desechables que se utilicen al interior de los locales de comida, cualquiera sea el material con que estén hechos. Así fue planteada la ley y así fue aprobada por amplia mayoría.

A ese artículo, en el actual proyecto se agregó la siguiente frase: “Sin perjuicio de lo anterior, estará permitida la entrega de productos de materiales biodegradables y/o valorizables que se puedan recuperar, reciclar o reutilizar”.

Más allá de si se trata de plásticos o no, la prohibición de todo envase desechable descansa en que Chile enfrenta tasas de reciclaje muy bajas, con apenas un 7,8%, mientras que en América Latina el promedio es aun peor: 4,5%. Estos números dejan en evidencia la fragilidad de las alternativas al modelo de reutilización que impulsa la ley.

Consultado por Juego Limpio, Cristóbal Correa, director de las campañas de contaminación de Oceana, señaló que “lo que busca el proyecto de ley, en la práctica, es dejar las cosas tal cual están, ya que permitiría la entrega de plásticos”.

“Una de las principales razones que llevaron a que se aprobara la Ley de Plásticos de un solo uso en 2021, es que los plásticos ligados a la venta de alimentos no se reciclan, por ser pequeños, livianos y haber estado en contacto, o contaminados, por materia orgánica. Estas características hacen que su reciclaje sea complejo por los altos costos de recolección, clasificación y limpieza, y terminan contaminando ciudades, ríos, playas y océanos. Esperamos que este nuevo intento por cambiar la ley no avance en ningún aspecto, y se entienda que no es posible un retroceso de estas características, abriendo el camino a los desechos plásticos que en la actualidad todas las regulaciones en el mundo están buscando eliminar”.

2

“Actuar por el océano”: la actividad que reimpulsó la candidatura de Valparaíso como sede de la ONU

El jueves de la semana pasada, en la residencia del embajador de Francia en Chile, Cyrille Rogeau, se le dio impulso a una de las dos agendas globales más intensas de este 2025: la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), que se suma a la COP30, que se llevará a cabo en noviembre en Brasil.

Había autoridades diplomáticas, políticas, académicas y científicas. Junto con resaltar la necesidad de proteger los océanos, en concordancia con el número 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas destinado a conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos, la actividad fue la instancia elegida para reimpulsar la candidatura de Valparaíso como sede de la Secretaría Técnica del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés).

¿Y esto es importante? Claro, porque fuera de que es un tratado internacional clave para la protección de las aguas internacionales, significa poner a Chile en el mapa de Naciones Unidas, siendo la primera vez que una oficina de esta naturaleza recae en un país de América del Sur.

Dentro de los discursos que se dieron durante la actividad en la embajada, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, fue explícita en la postulación de Chile. “Nos anima el deseo de contribuir, desde el sur global, a una secretaría inclusiva, transparente, eficiente y con rendición de cuentas, dirigida por los países, que nos permita construir una gobernanza oceánica global robusta”.

El papel que puede jugar Chile es a su vez también un tema geopolítico, dado que postular como sede de una oficina de la ONU destinada a proteger los mares, ubica al país dentro de las naciones que se oponen a los vientos que soplan al norte de este continente, en EE.UU., en donde la consigna es acabar con la ciencia, debilitar las relaciones multilaterales y desfinanciar las iniciativas ambientales.

Conforme a las metas de la conferencia de Niza, el embajador Rogeau invitó al cuerpo diplomático presente a acelerar los procesos de ratificación del Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), destacando a su vez el rol protagónico de Chile que fue el segundo país en ratificar el tratado:

“Frente a las múltiples presiones y mutaciones que afectan al océano es necesario actuar por este bien común de la humanidad. En un mundo cada vez más fragmentado, estamos profundamente convencidos de que la preservación del océano puede y debe ser un vector de unión entre los Estados y las sociedades”.

La pregunta clave aquí es: ¿tiene Chile los méritos para ser sede de la ONU? Los tiene y aquí te enumero un par:

Con más de 4 mil kilómetros de costa y el 43% de sus aguas jurisdiccionales bajo mecanismos de protección, Chile ha consolidado su liderazgo global en conservación marina.

La elección de Valparaíso no es casual. La ciudad portuaria, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ofrece una combinación estratégica de infraestructura, conectividad y desarrollo académico.

La relación de Chile con Francia, en la antesala de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), ha sido esencial. Cabe recordar que durante su visita a Chile en noviembre del año pasado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su apoyo a la propuesta, reforzando la cooperación entre ambos países en materia de conservación oceánica.

Este apoyo es sustancial, porque la elección de Valparaíso ayuda a descentralizar las agencias de Naciones Unidas y porque –como ya lo anunciamos– la candidatura se da en el marco de la ONUC3, que se llevará a cabo en Niza entre 9 y el 13 de junio de 2025. En esa semana, dicha ciudad francesa será el epicentro mundial de la acción oceánica.

Coorganizada por Francia y Costa Rica, la cumbre reunirá a líderes, científicos, organizaciones y representantes de comunidades costeras bajo un lema claro: “Acelerar la acción y movilizar a todos los actores para conservar y utilizar de forma sostenible los océanos“.

La conferencia no solo es importante desde la perspectiva multilateral, sino que también es urgente, porque llega en un momento crítico para el planeta, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 –“Vida submarina”– lejos de alcanzarse. Esta urgencia se resume en las palabras de los organizadores: “Salvar nuestros océanos no es solo una cuestión ambiental, es una cuestión de supervivencia para las generaciones futuras”.

Con este panorama, los organizadores han fijado tres prioridades: culminar procesos multilaterales que aumenten la protección marina, movilizar recursos financieros para fortalecer la economía azul y potenciar el conocimiento científico para una mejor toma de decisiones.

Previo al evento principal, Niza será también sede de encuentros clave:

Congreso One Ocean Science (4-6 de junio): más de 2 mil científicos internacionales debatirán sobre indicadores e innovaciones para la salud de los océanos.

más de 2 mil científicos internacionales debatirán sobre indicadores e innovaciones para la salud de los océanos. Cumbre sobre la Subida del Nivel del Mar y la Resiliencia Costera (7 de junio): organizada junto a la Plataforma Océano y Clima, pondrá el foco en cómo fortalecer la colaboración frente al cambio climático.

organizada junto a la Plataforma Océano y Clima, pondrá el foco en cómo fortalecer la colaboración frente al cambio climático. Foro sobre Economía y Finanzas Azules (7-8 de junio, en Mónaco): reunirá a líderes políticos, empresarios e inversores para movilizar capital hacia el desarrollo sostenible del océano.

Dentro de esa semana, el 8 de junio, para el Día Mundial de los Océanos, Niza celebrará un evento especial centrado en las comunidades marítimas.

3

Auge y caída del carbón 2025: el informe que deja bien parada a América Latina

El miércoles de la semana pasada se dio a conocer un estudio de alcance global, en el que Chile ha alcanzado un papel central. Se trata del informe “Auge y caída del carbón 2025” de Global Energy Monitor, un reporte que analiza el estado global de la generación eléctrica sobre la base de carbón.

En el informe –en el que colaboró la Fundación Chile Sustentable– se confirma que la generación de energía a carbón disminuye por décimo año consecutivo. Sin embargo, el documento también advierte que la construcción de nuevas centrales en China e India provocó un aumento neto de la capacidad instalada global.

En concreto, se señala que en 2024 se sumaron 44 GW de nueva generación a carbón en el mundo, mientras que se retiraron 25,2 GW.

El saldo es negativo, puesto que implica un incremento neto de 18,8 GW, en circunstancias que, para cumplir los compromisos climáticos, los retiros de centrales deberían haberse triplicado, pasando de una reducción de 19 GW anuales actuales a 70 GW hasta 2030.

De este balance negativo, el reporte destaca, sin embargo, que América Latina no registra nuevos proyectos de generación a carbón. Aunque Brasil y Honduras mantienen propuestas sobre la mesa.

En el caso de Chile, podríamos decir que el informe muestra luces y sombras:

En 2024, se cerraron dos unidades más en Tocopilla (Norgener 1 y 2), totalizando 11 unidades clausuradas desde 2018, cuando operaban 28 plantas en el país.

Para 2025, varias unidades tienen fecha de cierre o reconversión, pero 8 centrales no han comprometido su salida, entre ellas, Cochrane 1 y 2 (AES Andes) en Mejillones , las 5 de Guacolda en Huasco y Santa María (Colbún) en Coronel.

, las 5 de Guacolda en Huasco y Santa María (Colbún) en Coronel. El “Nuevo Plan de Descarbonización” ha sido criticado por apostar a la co-combustión de carbón y amoníaco en las plantas de Guacolda, estrategia que extendería la vida útil del carbón hasta 2040.

Este último punto es controvertido y esta en el centro de las críticas al Plan de Descarbonización.

En palabras simples, la co-combustión de carbón con amoníaco (NH₃) es una tecnología que se ha propuesto para reducir las emisiones de carbono en plantas de carbón tradicionales. La idea es mezclar amoníaco con carbón para quemarlo y, así, disminuir las emisiones de dióxido de carbono (CO₂). ¿Y cómo logra dicha disminución? Porque el amoníaco no contiene carbono.

El peligro que se prevé y al que apunta la fundación Chile Sustentable, es que la mencionada co-combustión podría implicar una nueva forma para perpetuar los impactos del carbón sobre la salud y el medio ambiente.

4

¡Todo suma!: Festival de Viña del Mar 2025 recicla casi 3 toneladas de residuos

Más allá de la música, el espectáculo y la polémica –siempre vigente– en el humor, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025 dejó una marca positiva.

Durante los siete días del evento, fue posible recuperar 2.808 kilos de materiales reciclables, gracias a un plan de gestión de residuos que involucró a organizadores, recicladores de base y asistentes.

El operativo, liderado por ReSimple, instaló puntos de reciclaje en lugares estratégicos de la Quinta Vergara y sectores aledaños. Plásticos, metales, vidrios y cartón fueron clasificados de manera efectiva, con el plástico liderando en volumen recuperado (1.035 kilos), seguido de metales (521 kilos), vidrios (461 kilos) y cartón (398 kilos). Además, se rescataron 243 kilos de otros materiales reciclables y 4 kilos de residuos multimaterial.

El sector de foodtrucks fue el área que más residuos reciclados concentró, sumando 2.013 kilos. El viernes 28 de febrero se registró la mayor recolección diaria, con 596 kilos, seguido del sábado 1 de marzo, con 565 kilos.

A nuestro parecer, Javier Fuentes, gerente general de ReSimple, dio en el clavo: “Recuperar casi 3 toneladas en un evento de esta magnitud demuestra que la gestión de residuos puede integrarse efectivamente en encuentros masivos. Más allá de la cantidad, lo importante es el proceso: separación, trazabilidad y valorización”.

La recolección incluyó la instalación de estaciones de reciclaje para botellas plásticas, latas y otros envases; un equipo de más de 20 monitores ambientales para orientar al público; la colaboración con la Cooperativa de Recicladores de Base de Viña del Mar; y un proceso diario de caracterización de residuos. Todo el material recuperado fue tratado para reintegrarlo en la economía circular.

Esta iniciativa, junto con dejar un balance positivo, agregó un verdadero desafío a la hora de jugar limpio: el fortalecimiento de una cultura de reciclaje que no dependa de acciones puntuales, ya que, como dijimos en el desarrollo del primer tema de esta edición de Juego Limpio, la tasa de reciclaje de Chile llega apenas a un 7,3%.

5

Ríos atmosféricos: el fenómeno que redefine el riesgo climático

Pienso que hace unos cuatro o cinco años no era habitual hablar en Chile de los ríos atmosféricos (RA). Hasta ese momento eran fenómenos que se registraban de manera frecuente en Brasil, dada la comparación de que estos corredores de vapor de agua traían más agua que el caudal del Amazonas.

Eso era hasta hace unos años. Ahora con el cambio climático el fenómeno es parte cotidiana de nuestra realidad y de la preocupación de la ciencia climática. ¿Por qué? Porque la humedad que se traslada desde los trópicos hacia los polos se convierte en un factor determinante, tanto para la acumulación de agua que deriva en desastres naturales como de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Para profundizar en esto, te comento que recientemente fueron publicados dos estudios internacionales, teniendo ambos como coautor a Deniz Bozkurt, investigador del Centro COPAS Coastal de la Universidad de Concepción y académico de la Universidad de Valparaíso.

El primero, publicado en Nature Reviews Earth & Environment, muestra cómo los ríos atmosféricos están afectando a la Antártica, transportando calor y humedad que aceleran tanto las nevadas como el derretimiento del hielo, con potenciales impactos en la subida del nivel del mar.

El segundo, aparecido en Nature Communications Earth & Environment, revela cómo un río atmosférico intensificó los efectos del terremoto de Turquía-Siria en 2023, provocando deslizamientos e inundaciones posteriores que agravaron el desastre.

En síntesis, estas investigaciones destacan tres implicaciones clave: los ríos atmosféricos deben ser considerados en la gestión del riesgo postsismos; es necesario integrar modelos de riesgo que contemplen fenómenos encadenados; y el cambio climático está aumentando tanto la frecuencia como la intensidad de estos eventos.

En el ámbito local, el Centro COPAS también avanza en investigaciones pioneras sobre la interacción de los ríos atmosféricos con el océano. Un estudio liderado por Yosvany García Santos y Diego Narváez, aceptado en el Journal of Geophysical Research, identificó dos tipos principales de ríos atmosféricos en la región:

Los inclinados (TARs), que provocan un calentamiento costero del mar .

(TARs), que . Los zonales (ZARs), que pueden favorecer el afloramiento de aguas frías. El análisis sugiere que en los últimos años ha aumentado la frecuencia de los RA zonales, lo que podría alterar significativamente la dinámica marina costera.

A medida que el cambio climático incrementa la intensidad de estos fenómenos, los ríos atmosféricos dejan de ser un fenómeno aislado para convertirse en piezas clave de la dinámica climática global.

Los RA son un recordatorio de cómo la atmósfera, el océano y la criósfera están interconectados. A medida que el cambio climático los hace más frecuentes y extremos, su impacto en el océano, la criósfera y los ecosistemas terrestres y marinos se intensifica.

Estudios como los mencionados tienen un doble propósito, ya que entender su comportamiento no solo es útil para aumentar el conocimiento científico, sino que también es indispensable para el diseño de políticas públicas que busquen enfrentar de manera efectiva los desafíos climáticos y de gestión de desastres en las próximas décadas.

6

BONUS TRACK: siguen abiertas las postulaciones al Premio Mujer Sustentable 2025

Hasta el 15 de abril estarán abiertas las postulaciones al Premio Mujer Sustentable 2025, un reconocimiento que celebra a mujeres que lideran acciones en sostenibilidad y regeneración ambiental y humana.

La iniciativa, impulsada por la plataforma Mujer Sustentable y la consultora B Emprediem, contempla cuatro categorías y dos menciones:

Medioambiental: mujeres que lideran acciones concretas de protección del planeta, biodiversidad y recursos naturales.

Social: mujeres que impactan positivamente en comunidades, territorios y procesos de inclusión, equidad y desarrollo humano.

Corporativo: mujeres que promueven la sostenibilidad desde dentro de sus empresas u organizaciones, incorporando buenas prácticas y visión de largo plazo.

Emprendimiento: mujeres fundadoras de negocios sostenibles, circulares o con foco en innovación regenerativa.

mujeres fundadoras de negocios sostenibles, circulares o con foco en innovación regenerativa. Mención Joven Sostenible: mujeres menores de 25 años que impulsan acciones concretas hacia un futuro más verde y justo.

mujeres menores de 25 años que impulsan acciones concretas hacia un futuro más verde y justo. Mención Desarrollo Humano: mujeres que promueven el bienestar, la conciencia, la espiritualidad y una visión holística del ser humano y del planeta.

¿Quién puede presentar postulaciones? Cualquier persona puede postular o nominar a una mujer inspiradora, a través del formulario en línea al que puedes acceder pinchando aquí.

Creado hace seis años, el premio busca no solo destacar logros individuales, sino también impulsar el liderazgo consciente y comprometido con el medio ambiente.

La ceremonia de premiación se realizará el 30 de abril en el Hotel Sheraton y contará con la participación de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. Además de entregar los reconocimientos, el evento incluirá un panel de conversación para reflexionar sobre el rol transformador de las mujeres en la construcción de un futuro sostenible.

Mujer Sustentable, la organización detrás de este premio, reúne a más de 500 mil mujeres en América Latina comprometidas con el desarrollo ético y regenerativo del planeta.

Con el llamado a la postulación de este premio, cerramos la edición de esta segunda semana de abril y lo hacemos llamando a cumplir el propósito que le da nombre a este boletín: a jugar limpio. ¡Nos vemos!

juegolimpio@elmostrador.cl