Coletazos del lobo terrible: los dilemas bioéticos de la “resurreción” de animales extintos

¡Hola! ¿Les suena la empresa International Genetic Technologies, Inc. (InGen)? A los seguidores de la saga Jurassic Park, seguro que sí. Hoy, en la vida real, tenemos su homólogo y se llama Colossal Biosciences.

Hace algunos días, la noticia de la llamada “desextinción” del lobo terrible, especie que vivió en el Pleistoceno y se declaró extinta hace unos 10 mil años, recorrió el mundo en cosa de minutos. En esta edición de Juego Limpio dedicaremos unas líneas a revisar una síntesis de esta proeza de la ingeniería genética, así como de sus principales cuestionamientos ecológicos y éticos. De entrada, les aclaro que no resucitó el Aenocyon dirus, pues los ejemplares que nacieron son híbridos modificados genéticamente.

En otro de los temas, les traigo una invitación imperdible. Durante la segunda semana de mayo se llevará a cabo en Concepción el Festival Internacional de Cine del Mar. El único festival de documentales del océano que dirige el reconocido realizador científico Pablo Rosenblatt, en conjunto con el oceanógrafo Osvaldo Ulloa, conocido mundialmente como uno de los tripulantes que bajó a las profundidades de la fosa de Atacama.

Además, en esta edición les traigo otra gran noticia: hace pocos días se concretó tal vez el avance más importante de la multilateralidad climática, con el acuerdo vinculante para disminuir los gases de efecto invernadero del transporte marítimo mundial. Estados Unidos se opuso drásticamente y amenazó con “sanciones recíprocas”. Pero el acuerdo no se frenó y, por el contrario, se aprobó por amplia mayoría.

Finalmente, en la sección de breves climáticas y eventos ambientales, les sugiero una columna sobre mercados de carbono de un alto ejecutivo de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe; les dejo el link para un evento global online sobre soluciones innovadoras para el clima; y una síntesis del proyecto aprobado en la Cámara que protege a los defensores ambientales.

Ya están todos avisados. Abróchense los cinturones que a la cuenta de tres partimos.

1,2,3… ¡Arrancamos Juego Limpio!

1

La implicancias bioéticas en la revolución de Colossal Biosciences

Seguramente la gran mayoría de ustedes –si no todos– leyó la noticia de la “desextinción” de los lobos terribles, aquella especie blanca y enorme que se extinguió hace 10 mil años y que se hizo popular en la saga Game of Thrones. Desde el mismo momento en que se dio a conocer la proeza de la ingeniería genética, la noticia recorrió “en vivo” el mundo entero.

Debo confesar que apenas escuché el nombre del laboratorio Colossal Biosciences me fue imposible no pensar en International Genetic Technologies, Inc. (InGen), la ficticia empresa que dio vida a los dinosaurios en la franquicia Jurassic Park. Básicamente la tecnología genética es la misma, con la diferencia en que InGen habita en el mundo de la ficción, y Colossal, en el mundo real.

¿Por qué es imposible eludir en Juego Limpiorevisar este tema? Porque, más allá del asombro que despierta este “colosal” avance genético, esta tecnología supone repensar un futuro en el que las fronteras de la biología y la ética se redefinan constantemente.

Vamos por parte. ¿Se trata realmente de una desextinción del Aenocyon dirus, la especie que habitó gran parte de América, incluido Chile, hace más de 10 mil años? La comunidad científica rápidamente aclaró que no. Siendo un avance revolucionario dentro del campo de la biotecnología, lo que hizo Colossal Biosciences no fue resucitar el lobo terrible sino crear híbridos modificados genéticamente con características similares a las de la especie extinta, utilizando técnicas de edición genética de última generación.

El proceso de creación de estos ejemplares, al que se puede acceder ampliamente –así como hacer un seguimiento del desarrollo de los tres cachorros– AQUÍ, sin duda representa un hito sorprendente.

En síntesis, el proceso se basó en una combinación de ADN antiguo , CRISPR-Cas9 y clonación de células somáticas . Como se trata de una especie que desapareció en el Pleistoceno, el ADN que se recuperó de los fósiles estaba en mal estado, por lo que el primer desafío fue secuenciar este ADN para reconstruir el genoma del lobo terrible. Con esta secuenciación se hizo la comparación con los lobos grises y se determinó la diferencia.

, y . Como se trata de una especie que desapareció en el Pleistoceno, el ADN que se recuperó de los fósiles estaba en mal estado, por lo que el primer desafío fue para reconstruir el genoma del lobo terrible. Con esta secuenciación se hizo la comparación con los lobos grises y se determinó la diferencia. El segundo paso fue utilizar la herramienta de edición genética CRISPR-Cas9 para modificar genéticamente el genoma del lobo gris, insertándole secuencias genéticas del lobo terrible para cambiar su aspecto por características físicas y genéticas que imiten las del lobo terrible.

para modificar genéticamente el genoma del lobo gris, insertándole secuencias genéticas del lobo terrible para cambiar su aspecto por características físicas y genéticas que imiten las del lobo terrible. Para materializar estos cambios genéticos, se empleó la técnica de clonación de células somáticas. Este proceso comienza con la toma de células de un lobo gris moderno. A estas células se les introduce el ADN modificado y, luego, se procede a realizar una transferencia nuclear. En este procedimiento, el núcleo de una célula somática (como una célula de la piel) se extrae y se inserta en un óvulo previamente modificado, el que se estimula para que se divida y forme un embrión.

Una vez nacidos los híbridos, Colossal Biosciences continúa con el proceso de reproducción selectiva para perpetuar y mejorar las características del lobo terrible en generaciones sucesivas.

El desarrollo de esta impresionante tecnología despierta –o debería despertar– una multitud de consideraciones éticas. Desde el punto de vista de la conservación, estos híbridos carecen de las adaptaciones y comportamientos del lobo extinto, del mismo modo que los dinosaurios de Jurassic Park.

Al desarrollarse en un entorno controlado, este no refleja las condiciones naturales del lobo terrible, por lo tanto, su ecología y comportamiento no podrían ser replicados.

Crear híbridos con características de especies extintas plantea entonces un sinfín de interrogantes. ¿Deberíamos “resucitar” especies extintas cuando aún existen muchas especies actuales que necesitan conservación? ¿Qué impacto tendría la introducción de estos híbridos en los ecosistemas actuales?

La preguntas son muchas. Aunque esta tecnología abre nuevas posibilidades para la conservación de la biodiversidad, también exige una reflexión profunda sobre los límites de la ciencia y la sostenibilidad ecológica.

Este proyecto no solo subraya los avances científicos, sino también la necesidad de un debate global sobre cómo, cuándo y por qué utilizar tales tecnologías para intervenir en la naturaleza.

Si quieres mas información sobre el impacto mundial de este avance en biotecnología, revisa este video en YouTube.

2

¡Imperdible! Festival de Cine del Mar entra en la cuenta regresiva

Concepción será nuevamente epicentro del único festival de cine de ciencias del mar de Chile. Conversando con Pablo Rosenblatt, director del festival, y con Osvaldo Ulloa, el científico que bajó a las profundidades de la fosa de Atacama –convirtiendo esta hazaña en un hito para la ciencia en Chile–, es muy difícil no contagiarse con el entusiasmo de ambos.

Organizado originalmente por el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), el Festival Internacional de Cine del Mar se presenta por primera vez como un evento independiente, tras sus exitosas versiones anteriores en 2022 y 2023.

Para estimular a nuestros lectores de Juego Limpio, me permitiré hacer sinopsis de algunas de las películas en competencia, pero antes la información clave:

El festival se realizará del 8 al 10 de mayo de 2025 .

. Todas las funciones y actividades serán completamente gratuitas , sin necesidad de inscripción previa y abiertas a todo público.

, sin necesidad de inscripción previa y abiertas a todo público. Las proyecciones se realizarán en el Auditorio del Colegio Médico de Concepción; el Auditorio Universidad de Concepción, ubicado en la Facultad de Humanidades y Arte de la UdeC; y el Auditorio Claudio Gayde la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas UdeC.

La convocatoria de esta edición independiente atrajo un interés global masivo, con 615 postulaciones de documentales provenientes de 77 países. De esta vasta selección, se escogieron 18 producciones que competirán en dos categorías: “Mejor Largometraje” (más de 40 minutos) y ”Mejor Cortometraje” (hasta 40 minutos). Todas las películas comparten un hilo conductor centrado en los mares y océanos, explorados desde perspectivas científicas, artísticas y culturales.

Como botón de muestra, les dejó las siguientes sinopsis de largometrajes:

AUSTRAL: al final del mundo, día tras día, tres hombres enfrentan el océano austral y sus leyendas. Dejan atrás a sus familias y desafían el frío y las tormentas para encontrarse con los pescadores aislados en las infames islas del Cabo de Hornos (mira aquí el tráiler).

OCEAN WATCH: a bordo del vanguardista buque de investigación R/V Falkor (too), un referente en la exploración oceanográfica moderna, este documental recorre los rincones inexplorados del océano, maravillándonos con la belleza de los ecosistemas submarinos y la aparición de nuevas especies (mira aquí el tráiler).

PALAWAN: nuevo documental sobre conservación marina de los cineastas galardonados de The Blue Quest. Clément y Jérôme viajan por el mundo con el propósito de conocer proyectos de conservación marina y destacar su impacto, así como a las personas extraordinarias detrás de ellos. Esta vez, su destino es Palawan, una Reserva de la Biosfera de la Unesco en el Triángulo de Coral (mira aquí el tráiler).

3

El mundo aprueba histórico acuerdo climático sin EE.UU.

Se veía difícil, muy difícil. En pasadas ediciones de Juego Limpio me he detenido en lo crucial de las negociaciones que se estaban realizando en el seno de la Organización Marítima Internacional (OMI), la agencia de la ONU encargada de regular el transporte marítimo global, una de las industrias más contaminantes y menos reguladas del mundo.

Lo que estaba definiendo marcaba un antes y un después en la incansable lucha por reducir la emisión de gases de efecto invernadero y sus consecuentes efectos sobre el clima.

Y el 11 de abril de 2025 se logró lo impensable: 63 países aprobaron un acuerdo climático global legalmente vinculante, sin el respaldo de Estados Unidos. Mientras Washington se retiraba de las negociaciones advirtiendo sobre represalias, el resto del mundo avanzó. Lejos de ser una derrota diplomática, este momento marcó un hito en la cooperación internacional.

En otras palabras, la gobernanza global no solo resiste, sino que está funcionando.

¿Qué se logró? Por primera vez, se estableció un compromiso firme: cero emisiones netas en el transporte marítimo para 2050, respaldado por sanciones financieras y un sistema estructurado de cumplimiento.

La medida incluye un precio de 380 dólares por tonelada de CO ₂ equivalente para los armadores que no cumplan con los objetivos.

para los armadores que no cumplan con los objetivos. Lo recaudado alimentará un Fondo Net-Zero, destinado a facilitar la transición ecológica en el sector y garantizar la justicia climática para los países con menos recursos.

Lo más importante de esto es que no se trata de una promesa simbólica. Es un mecanismo obligatorio, con consecuencias reales.

Como viene siendo habitual desde que Trump tomó el poder, Estados Unidos –uno de los mayores actores en el transporte marítimo mundial– se retiró justo antes de la votación final. En una nota diplomática, tachó la propuesta de “manifiestamente injusta” y amenazó con “medidas recíprocas”, alegando impactos negativos sobre la soberanía y la competitividad. También intentó persuadir a otros países para que abandonaran el acuerdo.

No funcionó. Cuando Arabia Saudita y una coalición de países procombustibles fósiles trataron de bloquear la decisión, el presidente de la OMI descartó la necesidad de consenso y convocó a una votación nominal, país por país. Resultado: 63 votos a favor, 16 en contra.

¿Por qué este acuerdo es clave? Como la mitad de los buques comerciales del mundo transportan petróleo, carbón y gas, el acuerdo no solo encarece su transporte, sino que también acelera el abandono de los combustibles fósilesutilizados por los propios barcos. El impacto económico –evalúan diversos analistas– es evidente. Pero la resistencia de los países dependientes de estos recursos, también.

El sistema funcionó porque permitió diferencias sin permitir bloqueos. Las reglas del juego cambiaron.

La nueva normativa es una señal de que la comunidad internacional puede avanzar incluso sin el consenso de las grandes potencias.

¿Y por qué es inédito este acuerdo?Porque la OMI evitó el estancamiento que suele paralizar las cumbres climáticas (COP) y demostró que hay caminos alternativos para lograr acción global.

El acuerdo es mucho más que un éxito climático. Es una prueba de que la gobernanza global sigue siendo posible.

4

Gigantes tecnológicos expanden data centers a regiones con escasez de agua

La alerta la dio SourceMaterial y la difundió The Guardian. En concreto, se dio a conocer hace algunos días que Amazon, Google y Microsoft están construyendo centros de datos en algunas de las regiones más secas del planeta.

Como se prevé, la expansión está impulsada por la creciente demanda de inteligencia artificial (IA) y servicios en la nube. Y para que estas infraestructuras críticas para la economía digital puedan funcionar, requieren enormes cantidades de agua para enfriar sus servidores.

El análisis de SourceMaterial detectó al menos 38 centros operativos en zonas con escasez de agua, además de 24 en construcción.

Uno de los casos más polémicos está en Aragón, España. Amazon planea construir tres nuevos centros de datos junto a instalaciones ya existentes, con permisos para consumir más de 755 mil metros cúbicos de agua al año.

Según el artículo de The Guardian, la compañía solicitó aumentar en un 48% el consumo de agua en sus centros actuales, generando críticas de grupos locales como “Tu Nube Seca Mi Río”.

Aunque Amazon y Google afirman tener en cuenta la escasez hídrica en sus proyectos, Microsoft ha evitado hacer comentarios. Las cifras públicas, sin embargo, dejan poco espacio para el optimismo: en 2023, Microsoft reconoció que el 42% de su agua provino de zonas con estrés hídrico, mientras que Google situó su cifra en el 15%. Amazon, por su parte, no ha publicado datos.

Impulsados ​​por el respaldo político de figuras como Donald Trump, los gigantes tecnológicos planean centros en los cinco continentes, lo que implicaría un aumento del 78% en el número global de centros de datos. Esta ola de expansión podría tener consecuencias profundas para regiones vulnerables frente al cambio climático y al agotamiento de los recursos.

¿Y cómo estamos en Chile?

Para partir, cabe destacar que Santiago cuenta con 22 data centers y 30 proyectos anunciados, un aumento de casi 5 veces en los últimos 10 años.

Así como se denuncia en la investigación de SourceMaterial, en Chile se han presentado problemas de similar naturaleza.

En el norte del país, algunas instalaciones de centros de datos, como las de Interxion en la Región de Antofagasta, han sido objeto de controversia, debido a su consumo de agua.

en la Región de Antofagasta, han sido objeto de controversia, debido a su consumo de agua. Respecto del consumo energético, las mayores controversias han estado en la Región Metropolitana. El caso más notable es el de la empresa Equinix , que está ampliando su presencia en Chile. Con la creciente demanda de energía para alimentar y enfriar sus instalaciones, se temía que podrían generar problemas de sobrecarga y cortes de energía, afectando tanto a consumidores residenciales como a otras industrias.

, que está ampliando su presencia en Chile. Con la creciente demanda de energía para alimentar y enfriar sus instalaciones, se temía que podrían generar problemas de sobrecarga y cortes de energía, afectando tanto a consumidores residenciales como a otras industrias. Otros de los problemas que han enfrentado los data centersen Chile tienen relación con el marco regulatorio. En el caso de algunos proyectos, como los de Google y Microsoft, que han mostrado interés en construir centros de datos en el país, los trámites para obtener permisos han sido producto de la falta de regulación.

Para enfrentar estos problemas, el año pasado el Ministerio de Ciencia presentó del Plan Nacional de Data Centers (PDATA), con el objetivo de consolidar a Chile como un polo de atracción en Latinoamérica, asegurando la sustentabilidad en términos energéticos e hídricos.

Dentro de las medidas propuestas figura una guía de permisos críticos para la construcción de data centers, criterios de evaluación ambiental de proyectos, promoción de Acuerdos de Producción Limpia (APL) por cambio climático y un impulso al servicio compartido de multinube estatal, entre otras.

5

Eventos verdes, datos clave y recomendaciones

ChangeNOW se viene con todo

Para quienes buscan información actualizada sobre soluciones climáticas, les recomiendo el evento en línea ChangeNOW 2025, la mayor reunión mundial que está lista para impulsar la próxima ola de innovación e impacto ambiental.

Si te interesa, podrás tener toda la acción en vivo y a la carta, siguiendo las transmisiones que te puse en la dirección de más arriba y que incluirán entrevistas exclusivas, conversaciones que invitan a la reflexión y mesas redondas con líderes globales.

Avances en la regulación de defensores ambientales

Como dato clave, te cuento que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó recientemente el proyecto de ley que regula la protección de los defensores de la naturaleza y los derechos humanos en asuntos medioambientales, el cual fue despachado a Sala para su pronta discusión.

Esta iniciativa, surgida en respuesta al creciente aumento de violencia y amenazas contra activistas socioambientales en Chile, tiene como objetivo garantizar los derechos fundamentales de quienes defienden el medio ambiente, inspirada en el Acuerdo de Escazú.

La propuesta también incorpora medidas penales, responsabilizando a personas jurídicas por delitos cometidos contra defensores y aumentando las penas en casos que involucren a activistas ambientales.

Mercados de carbono: la opinión de la CAF

Para entender y seguir las discusiones cruciales que se realizan en torno a los mercados de carbono durante la COP30, que se realizará en la ciudad de Belém, en Brasil, te sugiero la columna de Federico Vignati, ejecutivo principal de la Vicepresidencia del Sector Privado en CAF.

Vignati subraya la relevancia de la COP30 como un punto de inflexión para la reglamentación de los mercados de carbono, fundamentales para cumplir los compromisos del Acuerdo de París. Este evento representa una oportunidad única para que Brasil afiance su liderazgo en la agenda climática global, especialmente en la Amazonía, clave en las estrategias de mitigación y adaptación.

La conferencia –sostiene– debe servir como catalizador para una mayor articulación entre los sectores público y privado, así como para asegurar la financiación internacional que permita la descarbonización de las economías en desarrollo.

Respecto a América Latina y el Caribe, Vignati señala el potencial de la región, que, aunque enfrenta desafíos estructurales y financieros, tiene la oportunidad de sobresalir mediante la integración de los mercados de carbono y el impulso de soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración ecológica y la preservación de ecosistemas clave para la mitigación del cambio climático.

