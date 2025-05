Juan Fernández, la isla que busca ser ejemplo mundial de protección oceánica

Presentado por:

¡Hola! Recuerdo que en mi infancia, cuando se celebraba mayo como el Mes del Mar, se hacía referencia hegemónica a la gesta heroica de Arturo Prat. Aunque en algunos rincones de Chile sigue siendo así, ahora es mucho más que eso. La batalla que se plantea no es la del combate naval de Iquique, sino la batalla por salvar los océanos.

Sin ser un especial dedicado solo al océano, en esta edición de Juego Limpio he querido darle al mar una atención especial.

Así que parte mi boletín con el evento Blue Week Los Lagos 2025, patrocinado entre otros por CAF- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Durante una semana en Puerto Montt, expertos de Unesco, científicos, empresas privadas y organismos públicos como Corfo debatirán sobre cómo desarrollar integralmente la llamada economía azul.

En otro tema, les cuento que en la comunidad de Juan Fernández se hallan tan comprometidos con la maravillosa biodiversidad que tienen, producto del trabajo comunitario de protección del mar que circunda la isla, que solicitaron la expansión de hasta un 54% de las zonas protegidas. Un lujo para Chile y el mundo entero.

También, veremos la innovadora plataforma de participación ciudadana “Así va la Energía”, a través de la cual podemos hacer un seguimiento de la transición energética, con un enfoque en la justicia. Y respecto de La Araucanía, les traigo los detalles de una apuesta rupturista para Temuco, donde una mesa técnico-científica pretende generar hidrógeno verde para consumo local y estimular la economía circular.

Y en las breves medioambientales, hago un adelanto sobre el evento regional en Valparaíso “Conservar el mar, más allá de las fronteras” y la Semana del Reciclaje.

Hecha ya la sinopsis, vamos a lo nuestro en 4, 3, 2, 1…

¡Arrancamos!

Antes de comenzar,quiero invitarte a que compartas Juego Limpio, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del tema climático.

Inscríbete gratis

1

Blue Week Los Lagos 2025: la semana de la economía azul

Como mencionaba al comenzar el boletín, distribuir las reuniones de alto nivel y las acciones climáticas a lo largo y ancho del país resulta clave no solo para asegurar el éxito de las gestiones sino también para empujar el carro desde diferentes posiciones hacia un punto común.

Esta semana, una de esas posiciones que empujan el carro de la protección de los océanos está en la Región de Los Lagos, donde se lleva a cabo desde este lunes 12 y hasta el viernes 16 de mayo la Blue Week Los Lagos 2025. Un encuentro clave para la economía azul y la ciencia oceánica, que reunirá en Puerto Montt a destacados actores del sector público, privado, académico y científico, para debatir sobre los desafíos y oportunidades del océano.

Pongámosle atención a este último punto: oportunidades del océano. A diferencia de otros eventos en donde en acento está puesto fundamentalmente en la conservación, el de la semana azul de Los Lagos 2025 está puesto en la economía. ¿Y por qué es importante –se preguntarán algunos–, si la economía está ligada a la extracción de los recursos y no a la preservación? No necesariamente, no en la economía azul.

Antes de proseguir, despejemos la idea: la economía azules un concepto que hace referencia al uso sostenible de los océanos, mares y recursos marinos para fomentar el desarrollo económico y social. A diferencia de los modelos tradicionales de explotación de los océanos, la economía azul busca equilibrar la generación de beneficios económicos con la protección ambiental, promoviendo la sostenibilidad a largo plazo.

Durante la inauguración del evento, las palabras de la directora de la oficina regional de la Unesco para América Latina y el Caribe, Esther Kuisch Laroche, dieron en el clavo:

“El océano está en peligro. El cambio climático está pasando la factura. Las aguas se calientan y se vuelven más ácidas. Los ecosistemas se resienten y la biodiversidad marina sufre por la contaminación y el plástico. En este contexto, la protección del océano como sustento de la vida es un área fundamental que nos apremia a todos y todas”, sostuvo Kuisch, a nombre de una de las organizaciones pioneras en ciencias oceánicas con la creación, en 1960, de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), organismo que ha liderado la coordinación internacional en investigación marina, convirtiéndose en una referencia para la comunidad científica a nivel mundial.

Es más, Blue Week Los Lagos 2025 está enmarcada en las acciones de la Década de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030) liderada por la Unesco.

Organizado por Patagonia Ocean Hub, Këtrawa y Fundación Chile España, y financiado en parte por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, durante el evento se desarrollarán mesas de trabajo público-privadas y congresos de alto nivel, como el programado para este el miércoles 14 de mayo y que es considerado el corazón de la actividad, titulado “Océano, Ciencia e Innovación”.

Durante este congreso, científicos, investigadores, académicos, emprendedores y autoridades discutirán sobre la salud oceánica y su relación con el desarrollo sostenible.

Para quienes sean de Los Lagos o tengan intención de participar, los detalles de cada jornada los pueden encontrar AQUÍ.

Para simplificar el itinerario, les dejo en Juego Limpio algunas recomendaciones:

La charla de Iñigo Doria , CEO de MBG y presidente de la Fundación Blue Point. Doria es un experto en la realidad ambiental de las costas vascas y compartirá su experiencia sobre cómo la economía azul ha generado nuevas oportunidades de empleo y desarrollo en su región.

, CEO de MBG y presidente de la Fundación Blue Point. Doria es un experto en la realidad ambiental de las costas vascas y compartirá su experiencia sobre cómo la economía azul ha generado nuevas oportunidades de empleo y desarrollo en su región. El panel “Potencial de las Algas en Chile ”, que contará con la moderación de Leonardo Valenzuela , director de Alianzas Internacionales de Ocean Vision . En este panel se analizará el potencial de las algas como recurso natural.

”, que contará con la moderación de , director de Alianzas Internacionales de . En este panel se analizará el potencial de las algas como recurso natural. “Financiamiento para la Ciencia” , panel moderado por Esteban Ramírez , gerente general de Intesal de SalmonChile , donde se abordará el apoyo financiero necesario para impulsar la investigación científica en el ámbito marino. En este panel participarán representantes de Corfo , INIA y el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) de España.

, panel moderado por , gerente general de , donde se abordará el apoyo financiero necesario para impulsar la investigación científica en el ámbito marino. En este panel participarán representantes de , y el (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) de España. “De la Ciencia al Mercado ”, panel moderado por Florencia Mesa , directora ejecutiva de Climatech Chile , que contará con la participación de representantes de empresas y entidades como CIEP , Armasur , Multi X , VeHiCe y Know Hub Chile , quienes compartirán sus experiencias acerca de cómo llevar los avances científicos al mercado.

”, panel moderado por , directora ejecutiva de , que contará con la participación de representantes de empresas y entidades como , , , y , quienes compartirán sus experiencias acerca de cómo llevar los avances científicos al mercado. El panel “Puerto Montt Superior – Brechas en el Océano”, que reunirá a vicerrectores de la Región de Los Lagos para analizar las brechas existentes en el conocimiento científico sobre el océano y las oportunidades que se pueden aprovechar desde una perspectiva académica.

2

Comunidad de Juan Fernández se la juega por ser líder mundial en la conservación oceánica

La semana pasada, en el archipiélago de Juan Fernández –uno de los lugares de mayor biodiversidad de Chile y el mundo– dieron un gran paso. Fue Max Bello, de Mission Blue, quien me alertó de aquello.

Durante esos días el alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, junto con los Consejeros del Mar de Juan Fernández e Islas Desventuradas, enviaron un oficio al Presidente Boric y a varios ministros para solicitar la ampliación de las áreas protegidas alrededor de los archipiélagos de Juan Fernández y las Islas Desventuradas.

¿Y esto por qué es importante? ¿A quién beneficia? La importancia de esta propuesta radica no solo en la magnitud de la protección, sino también en su impacto a nivel global, ya que Chile se consolidaría como uno de los países más avanzados en la protección de sus mares y ecosistemas marinos, fortaleciendo su liderazgo en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

La propuesta tiene como objetivo elevar la protección de las aguas jurisdiccionales de la zona del 44% al 54%,consolidando al país como líder global en la conservación marina.

La propuesta de ampliación de las áreas protegidas será, además, uno de los temas destacados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos que se celebrará en Niza, Francia, en junio.

Para entender bien la dimensión de lo que se busca conservar, creo indispensable enmarcarlo en su contexto histórico. Los archipiélagos de Juan Fernández y las Islas Desventuradas, descubiertos en el siglo XVI por el piloto español Juan Fernández, son considerados entre las ecorregiones de mayor valor biológico en el mundo, con un alto grado de endemismo en su flora y fauna.

Una de las claves para ello está en las acciones de la propia comunidad fernandeciana, que ha vivido históricamente de la pesca artesanal y se ha opuesto al ingreso de la pesca industrial. Esto le ha permitido transformar este territorio en un modelo de gestión marina, siendo hoy un referente tanto nacional como internacional.

La ampliación abarcaría hábitats vulnerables y rutas migratorias cruciales para especies como los tiburones mako, atunes, larvas de langostas y el lobo marino de dos pelos, una especie endémica de la región.

atunes, larvas de langostas y el lobo marino de dos pelos, una especie endémica de la región.

Como el mismo alcalde Manríquez lo dijo en su momento, este tipo de preservación solo es posible con el concurso de la comunidad y, en el caso de Juan Fernández, el respaldo de la comunidad insular viene por parte del Consejo Local del Mar, cuyos miembros han trabajado arduamente en la propuesta para proteger áreas aún desprotegidas dentro de la zona económica exclusiva (ZEE) del país. “Chile tiene todo para mostrarle al mundo que es una potencia en la protección de sus océanos”, afirmó el alcalde. “Este puede ser un legado ambiental tremendo para este Gobierno”, agregó.

La gobernanza participativa en la creación y gestión de las áreas marinas protegidas, aparte de ser un modelo pionero en Chile, permitió la creación de dos parques marinos de gran extensión: el Parque Marino Nazca-Desventuradas (300,035 km²) y el Parque Marino Mar de Juan Fernández (262,000 km²), que son los más grandes del país. Ambos parques fueron impulsados por la comunidad local, la que, mediante un proceso participativo, integró conocimiento ancestral, ciencia y gestión territorial en su creación.

3

“Así va la Energía”: la plataforma digital para fortalecer la participación ciudadana en la transición energética

En un contexto global marcado por la urgencia de mitigar el cambio climático, “Así va la Energía” toma la iniciativa y se presenta como la primera herramienta digital innovadora para fortalecer la participación ciudadana y la incidencia política en la transición energética de América Latina.

¿De qué se trata? La plataforma se centra en proporcionar una radiografía regional sobre el avance de la transición energética en América Latina. A través de un sitio web interactivo, los usuarios pueden acceder a información clave sobre las políticas energéticas de Chile, México, Brasil y Colombia, con planes de expansión a Argentina y Perú.

Desarrollada por Transforma de Colombia, en colaboración con Chile Sustentable, el Instituto Talanoa de Brasil y el Instituto de Desarrollo, Energía y Ambiente (IDEA) de México, la plataforma permite por primera vez compartir información, analizar indicadores comparativos y fomentar la cooperación regional en el camino hacia energías limpias y renovables.

En concreto, lo que hace esta plataforma es que toma los desafíos de cada país en su ruta hacia el abandono de los combustibles fósiles, facilitando la articulación entre actores sociales, académicos y territoriales para una transición energética más justa, transparente y colaborativa.

Es una herramienta que permite, por ejemplo, comparar indicadores cruciales como la capacidad instalada en energías renovables, los avances legislativos, la eficiencia energética y las metas de descarbonización.

Brasil, lidera en la región con 27 GWde energías renovables instalados y un plan de expansión de 217 GW adicionales hacia 2030. Por su parte, Uruguay ha alcanzado el 98% de su matriz eléctrica con fuentes renovables, y Chile sigue mostrando avances significativos, especialmente en el retiro de las centrales a carbón, una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en el país.

Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, menciona para Juego Limpio que el pilar fundamental de la plataforma es la justicia energética, asegurando el acceso equitativo a la energía limpia, el respeto a los derechos de las comunidades y la distribución justa de los beneficios.

Po ello es que la plataforma busca incorporar indicadores relacionados con la participación ciudadana y los impactos sociales de las políticas energéticas.

Uno de los aspectos más destacados de la plataforma es su capacidad para mostrar cómo los avances legislativos han sido decisivos en varios países para avanzar hacia una transición energética más efectiva.

Chile, por ejemplo, ha logrado grandes avances en la cuantificación de sus metas energéticas gracias a la implementación de leyes como la Ley de Energías Renovables No Convencionales y la Ley de Descarbonización, que han permitido establecer metas claras para el cierre de las centrales a carbón y la promoción de fuentes renovables. Estos avances legislativos han sido fundamentales para dar certeza y dirección a la transición energética del país, y la plataforma busca destacar estos logros y compartirlos con otros países de la región como ejemplos a seguir.

“Así va la Energía” se presenta como una plataforma dinámica y abierta a sumar nuevas voces y países en un momento en el que la urgencia climática requiere pasar del discurso a la acción. La plataforma no solo facilita el acceso a información clave, sino que también proporciona un espacio para que la sociedad civil participe activamente en el proceso de transición energética.

4

La Araucanía apuesta por el hidrógeno verde para impulsar su desarrollo sostenible

La Región de La Araucanía quiere cambiar su cara. Hace algunos días, en un almuerzo con representantes del mundo académico y científico asentados en Temuco, tomé conocimiento de un inédito proyecto que busca expandir el desarrollo sostenible de la región, a través de la economía circular que puede traer a la zona la incorporación de modelos de desarrollo de hidrógeno verde.

Hasta ese momento, el H2V era un asunto a desarrollar en el norte del país, debido a la energía solar, y en el extremo austral, por los vientos, que son las características naturales que permiten la electrólisis a través de energía renovable.

¿Pero en Temuco cómo lo harían? Ahí está la clave: con biomasa, que no es otra cosa que los desechos orgánicos de la madera, a través de un proceso termoquímico de gasificación.

Para Juego Limpio, el académico Ernesto Santibáñez me explicó que utilizar biomasa para producir hidrógeno verde sería muy ventajoso, porque la biomasa es una fuente de energía renovable disponible de manera local, especialmente en áreas rurales o en regiones con grandes cantidades de residuos orgánicos. Además, este proceso ayuda a reducir la dependencia de combustibles fósiles y contribuye a la economía circular.

El proyecto, denominado Bien Público Hidrógeno Verde, es cofinanciado por Corfo, ejecutado por la Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural (Codesser) y coejecutado por la Universidad de Talca.

En el lanzamiento de este proyecto, realizado en Temuco, se expusieron los grandes beneficios que puede traer el hidrógeno verde para la región. Eduardo Figueroa, director de Corfo Araucanía, destacó que es el resultado de un trabajo conjunto en una mesa de hidrógeno verde a nivel regional, que involucra a actores públicos, académicos y privados.

A través de esta mesa –una de las pocas en Chile que no está en el norte ni en el extremo austral– se busca avanzar hacia una hoja de ruta para la transición energética, con un enfoque en el fomento productivo y la integración de tecnologías limpias en el territorio. De obtener capital para el desarrollo de esta tecnología, la región será capaz de incorporar hidrógeno verde de manera sistemática y beneficiosa para los sectores productivos, principalmente agroforestales, industriales y otros.

La iniciativa tiene, además, un fuerte componente de justicia energética, ya que el objetivo no es tanto la exportación de hidrógeno verde, sino el uso local para descarbonizar los sectores productivos de La Araucanía.

El proyecto cuenta con la colaboración de destacados expertos internacionales, como el PhD René Bañares-Alcántara de la Universidad de Oxford, quien presentó su perspectiva sobre los retos en la producción y uso de hidrógeno y amoníaco verdes.

Bañares-Alcántara me explicó que el hidrógeno y el amoníaco verde tienen un enorme potencial en la región, no solo como fuentes de energía, sino también como fertilizantes, lo que sería especialmente beneficioso para el sector agrícola. Esta aplicación del hidrógeno verde para la producción de fertilizantes podría reducir la dependencia de fertilizantes importados, generando un ahorro significativo y contribuyendo a la autonomía energética y alimentaria de la región. El uso de hidrógeno y amoníaco verde podría, además, aprovechar las energías renovables locales, como el sol, el viento y el agua.

Otro de los puntos interesantes es que el proyecto se presenta como un modelo replicable para otras regiones de Chile y América Latina.

Al centrarse en las necesidades específicas de La Araucanía, se busca ofrecer una solución energética sostenible que no solo promueva la transición energética, sino que también impulse el desarrollo socioeconómico, con especial énfasis en el empleo local y la inclusión social.

La iniciativa no solo aspira a transformar la manera en que la región produce y consume energía, sino que también pretende posicionar a La Araucanía como un líder en el uso de tecnologías limpias, además de contribuir a los objetivos nacionales de descarbonización.

5

Festival de Cine del Mar consagra el documental oceánico como puente entre ciencia, arte y conciencia ambiental

Luego de tres días de funciones en distintos puntos de Concepción, concluyó exitosamente la tercera edición del Festival Internacional de Cine del Mar, con una excelente recepción por parte del público. Fui testigo. Las salas se llenaron.

En esta edición, el jurado, compuesto por expertos en cine y ciencias oceánicas, tuvo la ardua tarea de seleccionar a los ganadores entre las 17 películas que participaron en la competencia, las cuales abarcaban desde largometrajes hasta cortometrajes.

El gran ganador del festival en la categoría de Mejor Largometraje fue el documental Austral (Bélgica/Chile), una obra que captura la vida al límite en las remotas islas del Cabo de Hornos. A través de una mirada íntima, la película sigue a tres hombres que enfrentan la naturaleza indómita del océano austral mientras intentan conectar con los pescadores aislados de la zona. El jurado destacó la cinta por su estructura narrativa y el tratamiento visual de la fragilidad de las relaciones humanas en un entorno extremo, lo que la convierte en una obra de observación que mezcla arte y cine de manera virtuosa.

Por otro lado, el Mejor Cortometraje fue otorgado a Banda, una odisea en las islas olvidadas de Indonesia (Francia/Indonesia), documental que explora la prístina belleza del mar de Banda en Indonesia y sus arrecifes de coral, hogar de una de las biodiversidades más ricas del planeta. El jurado elogió la película por su montaje elocuente y su capacidad para transmitir una historia clara y respetuosa sobre el encuentro con los últimos pescadores nómadas bajau, destacando la conexión empática entre los protagonistas y la naturaleza.

Además de los galardones principales, el jurado otorgó Menciones Especiales a dos producciones que se destacaron por su originalidad y aporte al cine documental oceánico. Perseguidores de la Oscuridad (Eslovenia) fue reconocida por su creatividad, al relatar la historia de los pioneros de la fotografía submarina científica, mientras que Mar de Lobos (Uruguay) recibió su mención por la forma en que aborda el conflicto entre la supervivencia de lobos marinos y la lucha de los pescadores artesanales locales, presentando un enfoque equilibrado y cinematográficamente sólido.

El director del festival, Pablo Rosenblatt, también quiso destacar otras dos producciones que, a su juicio, aportaron de manera significativa al enfoque del festival. For the love of sharks (Francia) fue elogiada por su visión única sobre los tiburones y la fascinante vida de estas criaturas marinas, mientras que El bebé más viejo que la madre (Chile) cautivó por su intrigante narrativa sobre un hallazgo arqueológico en Tierra del Fuego y la amenaza oculta que se esconde en el fondo del océano Antártico.

6

Breves medioambientales

“Conservar el mar, más allá de las fronteras”

El próximo 14 de mayo se realizará en Valparaíso el evento regional “Conservar el mar, más allá de las fronteras”, organizado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, con el objetivo de respaldar la propuesta de Chile para albergar la Secretaría Técnica del Tratado BBNJ, enfocado en la biodiversidad marina fuera de las jurisdicciones nacionales.

En el marco de la XXIII Plenaria del Foro, el encuentro reunirá a representantes de la sociedad civil, autoridades, legisladores y académicos de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, para fortalecer la cooperación internacional en conservación marina y posicionar a Valparaíso como un centro regional de liderazgo en sostenibilidad oceánica.

Buenas noticias: actualizaron los mapas de zonas protegidas

En el marco del Mes del Mar, se concretó un avance clave para la protección del maritorio chileno: el Ministerio de Bienes Nacionales actualizó los mapas oficiales para reconocer los límites marinos de parques y reservas nacionales en la Patagonia, integrando áreas que, aunque legalmente protegidas, habían sido excluidas de la gestión y conservación, debido a su omisión cartográfica.

Esta corrección, impulsada tras años de trabajo científico liderado por la Universidad Austral de Chile, permitirá una protección más efectiva de ecosistemas marinos vulnerables, evitando intervenciones como concesiones acuícolas industriales, y será replicada por el Ministerio del Medio Ambiente como parte de una política más robusta de conservación marina.

La Semana del Reciclaje

Del 12 al 18 de mayo se celebrará en Chile la Semana del Reciclaje, campaña organizada por diversas instituciones –como ReSimple, Giro, Fundación Chile, el Pacto Chileno de los Plásticos y el Ministerio del Medio Ambiente–, que busca fomentar el reciclaje y promover una cultura de manejo sostenible de residuos. Inspirada en la Recycle Week del Reino Unido, la iniciativa invita a ciudadanos, empresas y organizaciones a participar en actividades que impulsen la economía circular, con el foco puesto en avanzar con acciones imperfectas pero constantes.

Frente a un bajo nivel de reciclaje habitual en el país y el desconocimiento general sobre el destino de los residuos, los organizadores hacen un llamado a la colaboración social para lograr un cambio real, que culminará el 17 de mayo con una jornada ciudadana en el Parquemet.

Presentado por:

Hemos llegado una vez más al final de Juego Limpio. No olviden invitar a sus amigos a que se sumen a esta comunidad. Y recuerden que si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a juegolimpio@elmostrador.cl.