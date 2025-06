Avalancha en los Alpes pone en alerta a Chile: glaciares del Cajón del Maipo penden de un hilo

¡Hola! Hace unos días, un nuevo fenómeno extremo fue grabado en tiempo real, dando la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Con asombro vimos cómo el desprendimiento de un glaciar provocó una gigantesca avalancha de nieve y rocas en los Alpes suizos, que sepultó un pueblo completo.

El desprendimiento masivo pudo haber causado una gran catástrofe, de no ser por la ciencia climática y atmosférica que pudo prevenir dichas consecuencias, logrando una evacuación oportuna del pueblo de Blatten.

En esta edición de Juego Limpio he querido traerles dos artículos que, en mayor o menor medida, se relacionan con la avalancha de los Alpes. Uno de estos contiene una advertencia local a la que habría que prestarle mucha atención.

El primero de estos temas es una noticia de justicia ambiental, que también dio vuelta al mundo días antes de que se produjera la avalancha en Suiza. Un ciudadano peruano, residente en un sector montañoso de Alemania, logró que un tribunal civil de ese país confirmara que los emisores de gases de efecto invernadero, como las termoeléctricas, pueden ser responsables de los efectos del cambio climático.

El otro se produjo a miles de kilómetros de distancia, cuando dos geólogos chilenos detectaron una “alta susceptibilidad” a remociones en masa en al menos 10 glaciares de la zona cordillerana del Cajón del Maipo, similares a lo ocurrido en Suiza. El estudio fue publicado en Journal of South American Earth Sciences.

Siguiendo con los temas de la presente edición de Juego Limpio, nos detendremos en las dudas y críticas que despertó, tanto en las empresas generadoras de energía como en las organizaciones ambientales, el anuncio presidencial de la descarbonización acelerada, realizado en la última Cuenta Pública del Presidente Boric.

Además, comparto con ustedes una entrevista a la científica climática Laura Gallardo, quien nos comparte sus reflexiones sobre lo difícil que es hacer actualmente ciencia en EE.UU. con las políticas regresivas de Donald Trump.

Y, por supuesto, no se pierdan de leer nuestras breves medioambientales que importan, en donde publicamos la última imagen de las conocidas Franjas de Calentamiento global.

Bien, asegúrense los cinturones, que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1…. ¡Arrancamos!

Peruano logra en Alemania justicia ambiental de alcance global

Una de las noticias más importantes en términos climáticos a nivel global provino de Alemania y la protagonizó un peruano. No se trata de un caso a lamentar por efectos de algún fenómeno extremo, sino de uno a considerar en el mundo entero por sus efectos legales.

Diez años después de que el guía de montaña peruano Saúl Luciano Lliuya demandara al gigante energético alemán RWE, los jueces del Tribunal Regional Superior de Hamm en Alemania han confirmado que los grandes emisores pueden ser considerados responsables, en virtud del derecho civil alemán, de las consecuencias del cambio climático.

Aunque el tribunal desestimó la demanda específica, al considerar que el riesgo de inundación de la vivienda de Lliuya no era suficientemente alto, el fallo constituye un precedente jurídico con implicaciones de gran alcance.

¿Por qué es tan relevante el fallo? Porque, a pesar de que el tribunal no siguió las evaluaciones científicas presentadas por el demandante y que sostenían que su casa podría verse afectada gravemente por el deshielo de glaciares, la decisión supuso un punto de inflexión para los litigios climáticos y los derechos de las personas afectadas por la crisis climática. En más de 60 casos a nivel global, los empresas de combustibles fósiles están siendo demandadas por su papel en dicha crisis.

La noticia dio la vuelta al mundo y está siendo estudiada por las principales compañías generadoras de energía mediante combustión a carbón, diésel y gas, pero también por la comunidad científica.

Friederike Otto, profesora titular de Ciencias Climáticas en el Instituto Grantham para el Cambio Climático y el Medio Ambiente, sostuvo que desde que se presentó la demanda, hace diez años, “los científicos han recopilado un amplio conjunto de pruebas que demuestran en qué medida las empresas y los Estados pueden ser considerados responsables de las catástrofes climáticas. Por lo tanto, se trata de un hito para la justicia climática, que garantiza que las comunidades que viven en peligro constante puedan exigir responsabilidades a las grandes empresas emisoras de carbono”.

El caso provocó además un doble impacto a escala global, porque precedió al colapso de una masa glaciar en los Alpes suizos que sepultó un pueblo entero y que pudo haber tenido consecuencias catastróficas en vidas humanas, de no haber sido por la alerta científica que permitió una evacuación oportuna.

Avalancha en los Alpes suizos pone la lupa en los glaciares del Cajón del Maipo

El reciente colapso de la masa glaciar en los Alpes suizos, que arrasó con el pueblo de Blatten, no solo estremeció a Europa. En Chile, el fenómeno encendió una señal de alerta que ya venía gestándose en los círculos científicos: nuestros glaciares también están cambiando y algunos podrían representar una amenaza latente.

Un estudio encabezado por los geólogos Felipe Ugalde y Sergio Sepúlveda, ambos de la Universidad de Chile, detectó una “alta susceptibilidad” a remociones en masa en al menos 10 glaciares de la zona cordillerana del Cajón del Maipo. La investigación –publicada recientemente en el Journal of South American Earth Sciences– no habla de un colapso inminente, pero sí de condiciones que podrían generar eventos peligrosos si no se actúa con visión preventiva.

Las imágenes del dron suizo que mostraron una extensión de barro, hielo y rocas cubriendo parte del pueblo alpino, dejaron dos ejemplos claros para los científicos en Chile. Primero, que en Suiza la evacuación temprana salvó vidas. Y, segundo, que en Chile, donde la cordillera convive estrechamente con centros poblados y turísticos, la planificación es incipiente.

¿Cuál es la situación en el Cajón del Maipo? Compleja. Cuatro glaciares (El Morado, Loma Larga, Muñiri y Mesoncito) fueron identificados como particularmente inestables por el equipo chileno. Todos se ubican en la cuenca del río Volcán, cerca de localidades como Baños Morales y Lo Valdés, y del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.

El glaciar El Morado ha perdido una cascada de hielo que funcionaba como un anclaje natural. Esta pérdida aumenta el riesgo de que colapse la laguna glaciar que se encuentra justo bajo la masa de hielo. Cualquier desborde repentino podría transformarse en un aluvión destructivo.

En Loma Larga el peligro radica en el avance súbito de la lengua glaciar, que podría bloquear un río y formar una represa natural. El posterior rompimiento de esta represa por acumulación de agua –un fenómeno documentado en el país desde hace décadas– podría provocar una crecida violenta de aguas abajo.

En Muñiri los geólogos observaron el vaciamiento completo de una laguna en apenas tres días, lo que revela una descarga rápida y potente.

los geólogos observaron el vaciamiento completo de una laguna en apenas tres días, lo que revela una descarga rápida y potente. En el glaciar Mesoncito, cuerpos de agua sobre la superficie podrían escurrirse bruscamente si el hielo que los contiene se derrite, cayendo más de 1.000 metros hasta el fondo del valle.

Para Ugalde y Sepúlveda, no se trata de una predicción alarmista, sino de una herramienta de planificación. “Este trabajo tiene un enfoque preventivo”, aclaró Ugalde, quien actualmente cursa su doctorado en Geología. Sepúlveda refuerza la idea: “El reciente caso suizo mostró que una reacción oportuna puede marcar la diferencia entre una catástrofe y una historia de éxito en gestión de riesgo”.

Plan de Descarbonización Acelerada: de las buenas intenciones a la desconfianza general

“Quiero anunciar que en el segundo semestre ingresaremos el proyecto de ley de descarbonización acelerada, para facilitar los proyectos de inversión que permitan terminar con las termoeléctricas a carbón”, señaló el Presidente Gabriel Boric en su última Cuenta Pública, el pasado domingo.

La intención, según anunció el Mandatario, tiene como uno de sus propósitos centrales adelantar en cinco años el cierre de las termoeléctricas, cuyo plazo comprometido inicialmente en el plan (voluntario) de descarbonización fue fijado para 2040.

Más allá de lo valorable del anuncio, el proyecto de descarbonización acelerada ha despertado ansiedad en las empresas generadoras, que apuntan a que, primero, deben existir condiciones habilitantes; incredulidad en círculos científicos; y desconfianza en organismos ambientales.

Vamos por partes. El anuncio no consiste en el mero hecho de cerrar las termoeléctricas, sino en facilitar los proyectos de inversión que permitan terminar con dichas empresas. El ministro de Energía, Diego Pardow, ha dicho en las últimas horas que, en el tiempo que le queda a la actual administración, su foco estará en priorizar las líneas de transmisión; como segunda prioridad, el almacenamiento de energía de larga duración; y, finalmente, la reconversión de centrales.

Para las empresas generadoras, el objetivo de la descarbonización acelerada no debe estar puesto tanto en la variable tiempo, sino en la seguridad del sistema eléctrico, que debe ser –a juicio de estas– el timón que regule la iniciativa legislativa con rigor técnico.

En cualquier caso, el proyecto anunciado tiene un impacto directo en los plazos de tramitación para asegurar las “condiciones habilitantes”, por lo que la discusión inevitablemente estará centrada más en cómo se agilizarán los permisos para los proyectos de inversión que en la fecha de salida de las termoeléctricas.

En ese sentido, Pardow sostuvo que los proyectos pueden estar en cualquier etapa de tramitación ambiental y que los tiempos de los permisos sectoriales se verán reducidos, porque algunos de estos proyectos solo requerirán declaraciones juradas.

Y es en este último punto donde las organizaciones ambientales fundamentan su desconfianza, debido a lo que señalan como el carácter regresivo de las recientes propuestas legislativas del Ejecutivo.

A juicio de Sara Larraín, de Chile Sustentable, las principales preocupaciones del mundo ambiental estarían en:

La simplificación de permisos o la sustitución de estos por figuras como avisos o declaraciones juradas, sin control técnico ambiental ni trazabilidad.

La posibilidad de eximir a proyectos de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Permitir modificaciones sustantivas a proyectos de generación, transmisión o almacenamiento sin evaluación ambiental, bajo la excusa de “descarbonizar”.

El uso irresponsable del silencio administrativo, lo que podría permitir la aprobación automática de proyectos sin pronunciamiento técnico.

Calificar proyectos como “estratégicos” para eximirlos de evaluación ambiental.

Permitir instalaciones en áreas protegidas sin requerir informes del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Científica Laura Gallardo y las medidas anticlimáticas de Trump: “El miedo se pega”

Desde hace unos meses, la Dra. Laura Gallardo Klenner, experta en meteorología química, académica de la Universidad de Chile e investigadora adjunta en el Center for Climate and Resilience Research (CR2), es miembro de la American Association for the Advancement of Science (AAAS).

Dada su calidad de científica climática, en Juego Limpio quisimos saber cuáles son las consecuencias de las políticas ambientales regresivas que está impulsando el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Nos interesaba conocer desde el impacto por la reducción de fondos a agencias clave como NASA, NOAA y EPA, hasta los intentos por silenciar datos científicos y desmantelar regulaciones ambientales.

-Tras los reiterados anuncios de Trump de desmantelar regulaciones ambientales clave, ¿cómo proyecta usted el impacto de estas decisiones en la investigación y monitoreo del cambio climático?

-Lamentablemente, la administración del Sr. Trump ha tomado medidas sistemáticas que pueden resultar en impactos adversos para la salud de las personas y el ambiente en general. Además, ocurren a contrapié respecto de la necesidad de acelerar y no ralentizar la acción climática, particularmente en un país que es un gran emisor y que por sí solo representa alrededor de un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

En tiempo de enorme incertidumbre, es difícil proyectar las consecuencias de largo aliento. Por un lado, hay que ponderar las acciones en contra de dichas medidas a través de las distintas jurisdicciones y, por otro lado, las acciones que emprenda la ciudadanía estadounidense. Independientemente de ello, me temo que todo esto redundará en un debilitamiento del aparato de EE.UU. en ciencia, tecnología, conocimiento e información. Y eso, en un momento cuando más necesitamos la intelligentia para combatir los enormes desafíos de la humanidad.

-¿Qué consecuencias tiene para la comunidad científica la intención de Trump de seguir recortando fondos a agencias como la NASA, NOAA o EPA, que lideran el estudio del clima?

-Como decía, todas estas acciones están debilitando la capacidad de entendimiento y prevención para enfrentar enormes crisis como el cambio climático en los Estados Unidos. NASA, NOAA y EPA han jugado un rol clave en nuestro entendimiento del cambio climático y de una serie de impactos humanos sobre el sistema climático. Posiblemente, los cortes presupuestarios y el éxodo de su personal retrasarán investigaciones y evaluaciones clave para EE.UU. y el mundo y, peor aún, desincentivarán la formación de gente joven. Esto último es quizás lo más grave de todo, pues, de nuevo, esto significa pérdida de talentos y de intelligentia que se necesita.

–Con Trump prometiendo eliminar “la burocracia verde”, ¿existe un riesgo real de que se restrinja el acceso público a datos climáticos o se silencien informes científicos?

-Sí, existe un peligro. Por ejemplo, la administración actual ha reducido los fondos para la mantención de las mediciones sistemáticas de dióxido de carbono más antiguas con las que contamos (ver AQUÍ ). Pero la gente está haciendo esfuerzos por contrarrestar estas fuerzas y busca maneras de salvaguardar datos (ver AQUÍ).

En cuanto a la autocensura, ese es un fenómeno cuando la gente es atemorizada. Sin embargo, la persistencia (no la porfía irracional) es una característica de los investigadores y las investigadoras. En Chile vivimos esos silencios forzados durante la dictadura, pero la actividad académica se mantuvo muchas veces desafiante, encontrando nuevas formas, lugares, etc. Cosas así estoy segura de que pasan en los EE.UU. Y así como el miedo se pega, las actitudes desafiantes al poder desbordado también dejan huellas y animan a quienes están atemorizados.

-¿Siente que la presión política ha limitado la libertad científica o ha generado autocensura en la comunidad climática que trabaja o desarrolla investigaciones en Estados Unidos?

-La gente con la que colaboro en Estados Unidos está inquieta, enrabiada y preocupada de saber si mantendrán sus trabajos, especialmente aquellos que están en las agencias NASA, NOAA, EPA, pero siguen haciendo su trabajo sin autocensura. Como dije antes, la perseverancia es una cosa necesaria para hacer investigación… y para vivir.

Breves medioambientales que importan

En esta edición de las breves medioambientales que importan te traemos un actualización de las famosas Franjas de Calentamiento, el compromiso por la educación ambiental de la Universidad Católica de Valparaíso y el apoyo de Chile al llamado global del PNUMA para el Día Mundial del Medio Ambiente de este 5 de junio.

Actualización de las Franjas de Calentamiento global

El calentamiento global avanza a ritmo alarmante: 2024 fue el año más cálido registrado, superando por primera vez los 1,5 °C sobre los niveles preindustriales, según la Organización Meteorológica Mundial. Este hito, que probablemente marca el periodo más cálido de la historia humana, plantea desafíos urgentes de comunicación para científicos, educadores y responsables políticos. Una herramienta clave en esta misión han sido las Franjas de Calentamiento, visualizaciones creadas a partir de más de mil millones de datos que, a través de una escala que va de azules a rojos, representan la temperatura media global desde 1850.

Su simplicidad y el impacto visual han facilitado la comprensión pública del fenómeno climático a nivel global y local. Desde su creación por el climatólogo Ed Hawkins en 2018, estas franjas se han convertido en ícono del activismo climático, apareciendo en espacios tan diversos como Times Square, productos de consumo, pasarelas de moda y hasta en una bufanda usada por el papa Francisco. Su inclusión en la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York confirma su valor como objeto de diseño y herramienta de concientización.

Más allá de su estética, estas franjas empoderan a las personas, al mostrarles los cambios en sus propias regiones, haciendo del cambio climático una experiencia tangible y personal.

Educación ambiental en la PUCV

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso consolidó su compromiso con la educación ambiental y la formación docente continua, mediante la implementación del proyecto “MICA 3.0: Formación y recursos para la enseñanza del cambio climático”. Desarrollado por el CIDSTEM y Costadigital en colaboración con la PUC sede Villarrica, el proyecto ofrece una trayectoria formativa para docentes, apoyada por materiales didácticos innovadores, como mapas físicos, aplicaciones móviles y estaciones de monitoreo.

Reconocido por el Ministerio de Educación como una propuesta pionera en formación docente, MICA busca integrarse a políticas públicas y ampliar su alcance a nivel nacional, con el respaldo de alianzas estratégicas y el interés de autoridades regionales y escolares que ven en esta iniciativa una herramienta clave para enfrentar la crisis climática desde las aulas.

El llamado global a vencer la contaminación por plásticos

Chile se posiciona como uno de los países más avanzados en normativas contra los plásticos de un solo uso, pero enfrenta una dura realidad: con 990 mil toneladas de plástico consumidas anualmente y una tasa de reciclaje menor al 8%, el modelo de consumo sigue siendo lineal. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente 2025, el país se suma al llamado global del PNUMA para vencer la contaminación plástica, una amenaza que impacta ecosistemas, salud y calidad de vida.

El “llamado global” del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) refiere a la acción conjunta de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, sector privado y sociedad civil para abordar los desafíos ambientales, a través de la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y otras iniciativas globales. El PNUMA fomenta esta colaboración para construir un futuro sostenible.

Hemos llegado al final de Juego Limpio, no olviden que, si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a juegolimpio@elmostrador.cl.