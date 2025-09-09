Negacionismo científico, la cara más peligrosa de la desinformación

Presentado por:

¡Hola! Fue hace dos meses cuando el Departamento de Energía de Estados Unidos evacuó un sendo informe climático, difundido en todo el país, con impacto global. Como a estas alturas ya es de esperar, el documento relativizaba el cambio climático y justificaba la políticas que benefician la industria de los combustibles fósiles, subestimando la acumulación de los gases de efecto invernadero.

Si bien no constituye una sorpresa, sí sorprende que deje de sorprender. Estamos hablando de una de las principales instituciones en materia de energía de una potencia global, que opera con sesgo de confirmación para limitar el avance de las energías limpias.

¿Dónde está el problema? En que el impacto de esta desinformación busca ser global. En respuesta, afortunadamente, salieron más de 80 científicos de talla mundial a denunciar con detalles cada una de las aseveraciones contenidas en el informe y que han sido hace varios años aplastadas por abrumadora evidencia.

Y en el Mes de la Patria, quienes están volviendo a su patria son los integrantes de un grupo de pingüinos de Humboldt que fueron rescatados después de sufrir graves lesiones por el impacto de embarcaciones. Las especies fueron rehabilitadas por estudiantes veterinarios, quienes luego lograron reinsertarlos exitosamente en su hábitat en el Monumento Natural Isla Cachagua.

Y sobre conservación también te cuento que aún hay tiempo para participar del proyecto global Snapshot, que por primera vez en Chile inicia su proceso de monitoreo de mamíferos en áreas protegidas. Se necesita instalar más de 400 cámaras trampas entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025. Si tienen experiencia, ¡atrévanse!

Mientras avanzan en esta edición, les dejo también un estudio que pone en alerta el aumento de los siniestros agrícolas, debido a los eventos climáticos extremos.

Como bonus track, una imagen fascinante: la de un huillín –especie en peligro– capturando un pulpo.

¡Listo! Hecho el resumen, ahora vamos a lo nuestro. Aseguren sus cinturones, que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

1

Departamento de Energía de EE.UU. promueve fake news global

Cuando la sorpresa se convierte en hábito, deja de ser sorpresa. Es cierto. Pero si la pérdida del asombro está ligada a la normalización de malas prácticas, pienso que estamos en un problema. Y uno grave.

Esa razón está detrás de Juego Limpio en la cruzada contra el negacionismo científico, que hoy ha tomado cariz de institución en Estados Unidos, siendo una amenaza permanente para todos, querámoslo o no.

Estudio no confiable. Recientemente, un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés) fue duramente criticado por un grupo de más de 85 científicos expertos en cambio climático, quienes detectaron serias deficiencias en su contenido y proceso de elaboración, concluyendo que el informe del DOE –cuyo símil en Chile sería la Comisión Nacional de Energía (CNE)– constituye una fuente no confiable para informar políticas sobre el cambio climático, debido a su clara intención de justificar políticas que beneficien a la industria de los combustibles fósiles.

¿Qué dice el informe? El estudio del DOE intenta minimizar los riesgos asociados al cambio climático, como el aumento de las olas de calor, las lluvias intensas, los incendios forestales y el incremento del nivel del mar, así como los impactos en la salud humana.

Como respuesta, en este análisis que puedes leer AQUÍ, científicos de gran prestigio mundial denunciaron que el DOE utilizó evidencia desactualizada y desacreditada, y que la confección del documento emanó de un pequeño equipo de autores con una clara agenda política, más que de un análisis científico imparcial.

¿Qué se rechaza puntualmente? Veamos:

Selección sesgada de autores y evidencia: el informe fue elaborado por solo cinco autores, todos ellos conocidos por sus puntos de vista contrarios al consenso científico global sobre el cambio climático. Este equipo ha sido acusado de cherry-pick (selección sesgada) de evidencia que apoya sus puntos de vista, mientras ignoran estudios clave que muestran los efectos perjudiciales del cambio climático.

el informe fue elaborado por solo cinco autores, todos ellos conocidos por sus puntos de vista contrarios al consenso científico global sobre el cambio climático. Este equipo ha sido acusado de de evidencia que apoya sus puntos de vista, mientras ignoran estudios clave que muestran los efectos perjudiciales del cambio climático. Falta de revisión por pares: a diferencia de los informes climáticos de organismos internacionales como el IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático), este informe del DOE no pasó por el proceso de revisión por pares , lo que plantea serias dudas sobre su credibilidad científica.

a diferencia de los informes climáticos de organismos internacionales como el (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático), este informe del DOE no pasó por el proceso de , lo que plantea serias dudas sobre su credibilidad científica. Conclusiones predeterminadas: el informe parece haber sido escrito con la intención de justificar políticas que beneficien a la industria de los combustibles fósiles, como la revocación del hallazgo de 2009 de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.) acerca de los peligros de los gases de efecto invernadero.

El peligro del negacionismo científico no está solo en la difusión de información deliberadamente tendenciosa o tergiversada, sino también en el cuestionamiento a la evidencia sobre cuya base se toman decisiones políticas. Y no solo en temas de cambio climático, sino también en salud pública, agricultura, y seguridad energética.

Los informes mal fundamentados, como el del DOE, pueden poner en peligro políticas eficaces para enfrentar la crisis climática global, además de comprometer el bienestar de las generaciones futuras.

Lo más delicado es que este reporte está siendo usado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) como sustento para revocar la Endangerment Finding de 2009, el fallo que obliga a regular las emisiones de gases de efecto invernadero en EE.UU. De concretarse, se eliminaría el marco legal más importante que tiene el país para limitar la contaminación climática.

Esta situación no es menor para nuestra región. Estados Unidos es un actor central en la política climática internacional, y un debilitamiento de su marco regulatorio tendría repercusiones inmediatas en las negociaciones multilaterales rumbo a la COP30 en Brasil. También podría dar aire a gobiernos latinoamericanos que, frente a la presión de la industria fósil, buscan justificar retrasos o retrocesos en la acción climática. Lo que hoy ocurre en Washington se convierte rápidamente en referencia —explícita o implícita— en otros países, y la narrativa de que “la ciencia del cambio climático es incierta” puede servir como argumento para frenar la transición energética en nuestra región.

2

Monitoreo de fauna nativa en Chile: ¿qué es Snapshot Chile?

Esto es una buena noticia. El país está dando un paso importante en la conservación de su biodiversidad mediante la implementación de Snapshot Chile, una plataforma diseñada para estandarizar y ampliar el monitoreo de mamíferos nativos. Esta iniciativa está liderada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas (SBAP), la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) y la Universidad Austral de Chile (UACh).

Su objetivo: estudiar las poblaciones de mamíferos de mediano y gran tamaño a gran escala, usando cámaras trampa.

Lo interesante de Snapshot Chile es que busca integrar los datos de monitoreo de fauna nativa en áreas protegidas a lo largo de todo el país. El monitoreo se realiza de manera colaborativa y estandarizada, con la finalidad de obtener evaluaciones anuales de las poblaciones de mamíferos por medio de cámaras distribuidas en diversas zonas del país.

Un proyecto global. Snapshot Global comenzó en 2019 y se implementa actualmente con éxito en Estados Unidos, Japón y Europa. En 2025, Chile se unió a la iniciativa junto a Brasil. Este proyecto ha logrado reunir a investigadores, organizaciones y ciudadanos comprometidos con la conservación, generando datos esenciales para la protección de especies en riesgo.

Otro aspecto interesante de este proyecto es que es colaborativo y aún se está a tiempo para participar. El monitoreo es el asunto clave. Las cámaras trampa deben ser instaladas entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, con un margen de dos semanas antes y después. ¿El objetivo? Colocar las cámaras en al menos 15 ubicaciones distintas, con un mínimo de 400 trampas-noche. Estas deben cumplir con requisitos específicos: distancias de entre 200 y 5.000 metros entre ellas, instaladas entre 20 y 50 cm del suelo y sin uso de cebos o atractores olfativos.

¿Quiénes están invitados? Bueno, todas las instituciones académicas, las ONG, fundaciones, servicios públicos, empresas y personas con experiencia en el uso de cámaras trampa, ya que en esta primera edición se busca cubrir la mayor cantidad posible de ecosistemas presentes en Chile. Esto permitirá generar indicadores representativos a nivel nacional sobre las poblaciones de mamíferos.

El monitoreo de mamíferos nativos mediante cámaras trampa es un pilar clave en los esfuerzos de conservación. Es necesario porque permite un análisis detallado y de largo plazo sobre las especies, sus poblaciones y los cambios en sus hábitats. Además, contribuye a la creación de estrategias más efectivas para la protección de la biodiversidad.

Sinergia con las Áreas Protegidas. Actualmente las Áreas Protegidas del Estado, administradas por Conaf, tienen un programa de monitoreo que utiliza cámaras trampa en 35 unidades de conservación en todo Chile. Este monitoreo se realiza una vez al año y es ejecutado por los guardaparques de cada área protegida.

Gracias a la alianza con Snapshot Chile, los datos de mamíferos recolectados en estas áreas complementarán y fortalecerán el trabajo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Así, los resultados de estos monitoreos se integrarán al conjunto de datos de esta plataforma nacional, mejorando la gestión y protección de los ecosistemas de Chile.

3

Reinserción: una victoria para los pingüinos de Magallanes

Y hablando de esfuerzo colaborativo por la conservación de la fauna silvestre de Chile, he querido detenerme en el rescate –el pasado 1 de septiembre– de nueve pingüinos de Humboldt de la especie Spheniscus magellanicus, un pingüino emblemático y en peligro de extinción, debido a que se encuentra expuesto al tráfico marítimo intenso.

Los pingüinos fueron rescatados y trasladados al centro de rehabilitación de la Fundación Ñamku, ubicado en Concón, en la Región de Valparaíso, luego de haber sufrido diversas lesiones graves. Entre las causas que afectaron a los animales se incluyen traumatismos por embarcaciones, empetrolamientos y desorientación provocada por marejadas. Estas situaciones ponen en riesgo la vida de los pingüinos, exigiendo atención médica especializada.

El proceso de rehabilitación que siguieron los ejemplares fue intensivo y variado. Incluyó procedimientos quirúrgicos, baños desinfectantes, tratamientos farmacológicos y un estricto manejo nutricional, según las necesidades de cada individuo.

Uno de los aspectos más destacados de esta operación de rehabilitación fue la participación activa de los estudiantes de Medicina Veterinaria de la UNAB, sede Viña del Mar. Durante el proceso de reinserción, los estudiantes realizaron evaluaciones previas, que incluyeron un examen físico completo, la toma de muestras sanguíneas y la colocación de microchips para el seguimiento de cada ejemplar. Este trabajo fue crucial para la rehabilitación.

Javiera Paz Gómez Adaros, académica de Medicina Veterinaria, puso énfasis en el éxito de la operación de rescate, ya que “no siempre se llega a un resultado positivo. En algunos casos, los pingüinos llegaron con lesiones demasiado graves para ser rehabilitados”.

Después de la rehabilitación, los ejemplares fueron reinsertados con éxito en su hábitat natural en el Monumento Natural Isla Cachagua. Este lugar también es conocido como la isla de los pingüinos, por la colonia reproductiva de alrededor de 2 mil ejemplares de pingüino de Humboldt.

Una de las particularidades de esta especie –y que la hace tan atractiva como vulnerable– es que la población tiene dos períodos reproductivos: uno en otoño y otro en primavera, siendo este último el más exitoso. Las parejas nidifican en cuevas que cavan y donde depositan dos huevos blancos; machos y hembras comparten la incubación y crianza de los polluelos. Su principal amenaza es el tránsito marítimo.

4

Aumento de siniestros agrícolas: cambio climático impacta la agricultura chilena

Aunque la situación no se aprecia como irreversible, es un hecho que el cambio climático está dejando más que una huella en la agricultura del país.

Según el estudio “Siniestros agrícolas por fenómenos climáticos 2021-2025”, de Gallagher Chile, en julio de este año se registró un notable aumento de estos siniestros, con un alza del 8% respecto al año anterior, acumulando más de $2.800 millones en indemnizaciones.

¿Qué significa esto? Que aunque el estudio se enmarca dentro de la agricultura asegurada, el aumento en los siniestros da cuenta de que los fenómenos climáticos extremos se han consolidado como la principal amenaza para la agricultura en el país.

Los cultivos más afectados en 2025 fueron la papa de guarda, el trigo de invierno y el tomate, principalmente debido a lluvias intensas y heladas tardías. Las zonas en que se registró el mayor impacto fueron las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, siendo los municipios San Javier, San Carlos y Los Ángeles los más golpeados.

En comparación con años anteriores, los siniestros agrícolas aumentaron significativamente desde 2023, cuando se registraron 1.229 casos, hasta los 1.454 reportados en 2024, con indemnizaciones que superaron los $3.288 millones. La lluvia excesiva y las heladas fueron los eventos más frecuentes, generando daños en cultivos de trigo y hortalizas. Este patrón se intensificó en 2025, con 839 siniestros hasta julio, aunque el monto de las indemnizaciones aún superó los $2.628 millones.

Un dato alarmante del informe es la magnitud del área afectada por estos fenómenos climáticos extremos. En 2024, las lluvias y heladas afectaron más de 3.800 hectáreas, lo que equivale a más de dos veces el tamaño de la comuna de Ñuñoa. En 2025, aunque el número de siniestros disminuyó, la superficie comprometida aún alcanza las 2.569 hectáreas.

Con el cambio climático aumentando la frecuencia y la severidad de los eventos relacionados con el clima, la estabilidad productiva de los agricultores chilenos está cada vez más en riesgo.

5

Breves medioambientales que sí importan

El huillín, la nutria patagónica, capturada disfrutando de un festín de pulpo

Las cámaras trampa instaladas por la fundación Rewilding Chile en las costas de Cabo Froward capturaron una escena fascinante: un huillín –la nutria endémica de la Patagonia y en peligro de extinción– disfrutando de un festín de pulpo. Este animal, conocido por sus hábitos nocturnos y su agilidad, rara vez es visto por el ser humano, debido a su naturaleza sigilosa.

Construye madrigueras en ríos y lagos, y se alimenta principalmente de peces, crustáceos y, como ha demostrado recientemente, pulpos, lo que le permite mantenerse fuerte y activo en los exigentes ecosistemas de la región. La imagen de este huillín cazador refuerza la importancia de los esfuerzos de conservación para proteger a esta especie única.

Chile avanza hacia la sostenibilidad con el lanzamiento de iniciativas climáticas clave

El pasado jueves 4 de septiembre, Chile lanzó la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) y la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa, dos políticas clave para enfrentar la crisis climática. La NDC establece 51 compromisos para mitigar y adaptarse al cambio climático, mientras que la Estrategia Socioecológica Justa presenta 76 metas entre 2025 y 2035, enfocadas en la reconversión de industrias sin impactos negativos en territorios ya afectados.

Las instituciones de Gobierno destacaron estas iniciativas como una muestra del liderazgo de Chile en acción climática, resaltando el esfuerzo conjunto entre el Ejecutivo, la sociedad civil y las empresas para avanzar hacia un desarrollo económico sostenible y justo.

Conservación genética en Rapa Nui: un paso hacia la protección de especies endémicas

La biodiversidad de Chile enfrenta graves amenazas a raíz de la intervención humana y el cambio climático, lo que pone en riesgo la supervivencia de muchas especies. Sin embargo, la diversidad de ambientes y ecosistemas del país ha permitido que algunas especies se adapten de manera única, convirtiendo a Chile en un “laboratorio natural” de alto valor científico. En este contexto, el Proyecto 1000 Genomas ha estado trabajando en la secuenciación genética de especies locales, para comprender mejor los mecanismos biológicos que les permiten sobrevivir en estos entornos, con el fin de promover su conservación.

Un ejemplo de esta labor se dio entre el 28 y el 30 de abril de 2025, cuando científicos y estudiantes de Rapa Nui trabajaron juntos para secuenciar genéticamente dos especies endémicas de la isla: el Petrel de Henderson y el Caracol Pure. Ambas especies son clave para entender la riqueza biológica de la isla, y su estudio también resalta la importancia de la biodiversidad local como un valioso patrimonio que debe preservarse.

