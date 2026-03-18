“No es prioridad”, la frase que incendió la pradera medioambiental

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¡Hola! Vaya qué remezón. Y digo remezón con la esperanza de que no sea terremoto. Que el Gobierno diga que retira los decretos medioambientales para revisarlos, en el marco del proceso de auditoría interna que anunció José Antonio Kast cuando arrancó su administración, está dentro de sus atribuciones, no es ese el problema.

Lo más complejo no está ahí, sino en la justificación que da el Presidente para paralizar la agenda medioambiental por completo: “No es prioridad hoy”, dijo. Esa mera frase tiene un trasfondo estructural que puede dar vuelta el tablero ambiental que ha seguido Chile hasta hoy. ¿Por qué? Porque supone, a lo Trump, que la triple crisis global –ampliamente documentada–, del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación por plásticos, no es importante.

Pero además tiene una segunda derivada, al sostener que la prioridad, además de la seguridad, es el empleo. Esto último ilustra de manera muy clara que el Gobierno entiende la regulación ambiental en oposición al crecimiento económico.

Algo nuevamente muy complejo, porque desestima el rumbo que está tomando parte del gran empresariado a nivel mundial, como quedó claro en The Global Risk Report 2026, que señala que las pérdidas y bajo crecimiento están relacionadas directamente con la carencia de políticas ambientales en la empresa.

El crecimiento depende de incluir las variables climáticas, de biodiversidad y de contaminación y no al revés.

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Las normas urgentes sobre contaminación retiradas

Desde que se hizo público el retiro de los decretos, la conversación se centró en los parques nacionales de mar, como Juan Fernández e islas Desventuradas II, lo que puso a Chile a la vanguardia global de la protección oceánica. Como también en la paralización del Monumento Nacional Pingüino de Humboldt, que protege a esta ave marina que anida justo en el área de influencia del proyecto minero-portuario Dominga.

Pero el retiro de lo planes que regulan la calidad ambiental del aire, o la norma que restringe las emanaciones de contaminantes, es por lejos lo más grave, ya que al retirar los decretos de Contraloría se retrasa su aplicación. Y ahí está lo más preocupante, porque son urgentes.

En esta edición flash de Juego Limpio te hago una síntesis de cuáles son esas normas y decretos retirados y por qué son importantes.

Norma de emisión para centrales termoeléctricas(DS N° 8 2025)

Regula los límites de contaminantes (como material particulado, SO₂ y NOx) que pueden emitir las centrales termoeléctricas.

Importancia: es clave para reducir la contaminación industrial en zonas con alta carga energética, impactando directamente en enfermedades respiratorias y calidad del aire.

Norma para fundiciones de cobre y arsénicoDS N° 32 (2025)

Establece límites de emisión para fundiciones, especialmente en relación con el arsénico, un contaminante altamente tóxico.

Importancia: protege la salud de comunidades cercanas a zonas mineras, donde históricamente ha habido exposición a metales pesados.

Norma primaria de calidad del aire para plomoDS N° 43 (2025)

Define el estándar máximo permitido de plomo en el aire, un metal pesado con efectos graves en la salud, especialmente en niños.

Importancia: previene daños neurológicos y problemas de desarrollo cognitivo en la población expuesta.

Norma primaria de calidad del aire para MP2,5 DS N° 3 (2026)

Fija el límite de concentración de material particulado fino (MP2,5), uno de los contaminantes más peligrosos para la salud.

Importancia: el MP2,5 está directamente asociado a enfermedades cardiovasculares y respiratorias e, incluso, a muertes prematuras.

Norma de emisión para descargas de residuos líquidos DS N° 6 (2026)

Regula los contaminantes que pueden descargarse en aguas marinas y continentales superficiales.

Importancia: protege ríos, lagos y mares de la contaminación industrial, resguardando tanto ecosistemas como fuentes de agua para consumo humano.

Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC)DS N° 31 (2025)

Establece un sistema público donde empresas deben reportar sus emisiones y residuos.

Importancia: permite transparencia y fiscalización ciudadana, siendo una herramienta clave para el control ambiental y la rendición de cuentas.

Plan de Descontaminación Atmosférica de Puerto AysénDS N° 3 (2025)

Define medidas específicas para reducir la contaminación del aire en esa ciudad.

Importancia: aborda problemas locales críticos, como el uso de leña, que afectan directamente la salud de la población.

Plan de descontaminación del lago VillarricaDS N° 12 (2025)

Busca controlar nutrientes y contaminantes que deterioran la calidad del agua del lago (eutrofización).

Importancia: protege un ecosistema clave y una fuente económica (turismo), además de evitar riesgos sanitarios asociados a aguas contaminadas.

Norma secundaria de calidad ambiental del río HuascoDS N° 35 (2024)

Fija estándares específicos de calidad del agua en esa cuenca.

Importancia: protege ecosistemas locales y actividades humanas dependientes del agua, como la agricultura.

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