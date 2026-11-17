Durante más de medio siglo, los bosques submarinos de huiro gigante de la Patagonia chilena han permanecido prácticamente intactos.

Mientras en otras partes del mundo estos ecosistemas han retrocedido o desaparecido por efecto del calentamiento de los océanos, los bosques de Macrocystis pyrifera de la Región de Aysén todavía conservan una estructura y una dinámica poblacional muy similares a las que observó el ecólogo marino estadounidense Paul Dayton entre 1972 y 1973. Sin embargo, una nueva investigación científica revela que esa aparente estabilidad esconde una transformación menos visible: las especies que habitan estos bosques han cambiado significativamente bajo la presión de las actividades humanas.

Para comprobarlo, un equipo de investigadores de Fundación Rewilding Chile y la University of Western Australia regresó, a fines de febrero de 2026, a los mismos lugares explorados por Dayton hace más de cinco décadas. Durante trece días recorrieron distintos sectores de la Patagonia Norte, desde fiordos protegidos hasta zonas expuestas al océano Pacífico, replicando los métodos de muestreo originales.

regresó, a fines de febrero de 2026, a los mismos lugares explorados por Dayton hace más de cinco décadas. Durante trece días recorrieron distintos sectores de la Patagonia Norte, desde fiordos protegidos hasta zonas expuestas al océano Pacífico, replicando los métodos de muestreo originales. El resultado fue una comparación científica excepcional: una ventana de medio siglo que permite observar cómo ha evolucionado uno de los ecosistemas marinos menos conocidos del país.

La primera conclusión fue alentadora. Los bosques de huiro gigante mantienen prácticamente intactas sus características estructurales, una condición poco habitual en el contexto global de pérdida de bosques de macroalgas.

El contraste es particularmente significativo con Tasmania, donde ha desaparecido cerca del 95% de los bosques de Macrocystis durante las últimas décadas. Según Albert Pessarrodona, ecólogo marino de la Universidad de Western Australia y uno de los autores del estudio, las temperaturas relativamente más bajas de las aguas patagónicas han contribuido a proteger estos ecosistemas del calentamiento que afecta a otras regiones. Pero advierte que esta ventaja no garantiza su resistencia frente a futuras alteraciones climáticas.

La segunda conclusión, en cambio, encendió las alertas. Aunque el bosque sigue en pie, su comunidad biológica está experimentando cambios importantes. Uno de los más preocupantes es la expansión de la anémona invasora Metridium senile, ausente en los registros de Dayton y que actualmente puede cubrir hasta el 88,4% del fondo marino en algunos sectores protegidos de los fiordos.

También se observó un aumento de la macroalga oportunista Ulva spp., cuya proliferación podría estar relacionada con el exceso de nutrientes procedentes de actividades humanas, incluida la salmonicultura. A esto se suma una disminución de entre 59% y 90% del erizo rojo (Loxechinus albus), dependiendo de la profundidad, y la desaparición de gran parte de las poblaciones superficiales del erizo enano (Pseudechinus magellanicus).

Los hallazgos, publicados en la revista científica Regional Environmental Change bajo el título “Footprints of global change in Patagonian kelp forests after half a century¨, también sorprendieron al propio Paul Dayton, quien colaboró en la investigación. El científico había anticipado que la presión pesquera afectaría al erizo rojo, pero reconoció que nunca habría imaginado una pérdida tan pronunciada del erizo enano ni el impacto que podría alcanzar una especie invasora como la anémona.

El trabajo constituye, además, el primer artículo científico del proyecto Megatransecto Patagonia, una iniciativa que estudia más de 1.200 kilómetros de costa, desde el golfo de Corcovado hasta el cabo de Hornos.

Mathias Hüne, director del Programa Marino de Rewilding Chile, plantea avanzar en una ley o una declaratoria de monumento natural que proteja los bosques de Macrocystis pyrifera.

Lea la edición completa del newsletter en el siguiente link.