En Curicó, un problema que parece cotidiano —los contenedores de reciclaje que se llenan antes de que llegue el camión— se convirtió en un desafío matemático.

La respuesta comenzó a construirse en la Universidad de Talca, bajo la conducción del profesor Ernesto DR Santibañez González, académico de esa casa de estudios. y director del programa UNAI (programa de Impacto Académico de Naciones Unidas). Su apuesta es llevar la investigación aplicada fuera del laboratorio y utilizar métodos cuantitativos para resolver problemas concretos de las ciudades y territorios.

Santibañez dirige, junto al profesor Luciano F. da Silva, de la Universidade Nove de Julho de Brasil, el Seminario Internacional UNAI, una iniciativa de cuatro sesiones que conecta la formación universitaria con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El programa aborda problemas tan diversos como la gestión de plásticos y aceites usados, la salud rural y la transición energética justa, y cuenta con un Consejo Consultivo que reúne a representantes de la sociedad civil, la industria, la academia y medios de comunicación.

La primera sesión permitió mostrar, con un caso concreto, qué significa aplicar la ingeniería a las necesidades de una comuna.

Bajo la guía del profesor Santibañez, los estudiantes de la Universidad de Talca Katalina Díaz, Carolina Farías y Felipe Mancilla desarrollaron un modelo matemático para optimizar la recolección de envases plásticos en Curicó, una comuna de casi 160 mil habitantes y 57.321 hogares. La lógica es distinta a la de una recolección basada únicamente en calendarios fijos: el sistema estima cuánto plástico acumula cada sector y programa los retiros antes de que los puntos de reciclaje superen el 80% de su capacidad. Así, la matemática se transforma en una herramienta para decidir cuándo y dónde deben circular los camiones.

Los resultados de la simulación muestran la dimensión práctica de la propuesta. Durante quince días, considerando 81 puntos de reciclaje distribuidos en 18 zonas y conectados con dos plantas locales, el modelo coordinó 313 visitas mediante 23 rutas, con un máximo de cuatro camiones diarios.

En ese período permitió retirar 23.787 kilos de plástico recorriendo poco más de 1.103 kilómetros. El análisis también entregó información que puede ser relevante para la planificación municipal: en 50 de los 81 puntos un solo contenedor estándar no sería suficiente y se necesitarían 210 unidades para evitar desbordes.

Incluso una mejora aparentemente menor —reducir de tres a dos minutos el tiempo de carga gracias a una mejor accesibilidad— permitiría disminuir la operación total en casi 21% y ahorrar una ruta completa.

El trabajo parte de una realidad particularmente compleja para Chile. El país consume más de un millón de toneladas de plástico al año y recicla apenas el 10,4%. En los hogares, la tasa de reciclaje de residuos domiciliarios llega al 2%, mientras la infraestructura y las empresas recicladoras permanecen fuertemente concentradas fuera de las regiones.

A esto se suma la meta establecida por la Ley REP de recolectar y valorizar el 45% de los envases plásticos domiciliarios. Para Santibañez y el equipo de la Universidad de Talca, ese desafío no puede enfrentarse únicamente aumentando la cantidad de contenedores: también requiere saber dónde instalarlos, cuándo vaciarlos y cómo diseñar las rutas de manera eficiente.

La investigación, sin embargo, también muestra que la matemática tiene un límite: necesita datos, infraestructura y recursos para convertirse en una solución real. El estudio advierte que un aumento de la participación desde 10,4% hasta 12,09% bastaría para desbordar 40 puntos de reciclaje, mientras la venta del plástico recuperado cubriría menos de la mitad del costo operativo parcial estimado en $4,82 millones cada quince días.

El aporte del trabajo liderado por Santibañez está precisamente en conectar esas variables y demostrar que la transición hacia un mejor sistema de reciclaje puede comenzar también desde las regiones: con investigación aplicada, datos locales y herramientas capaces de convertir un problema ambiental cotidiano en decisiones concretas de gestión.

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