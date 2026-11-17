La gestión de la basura orgánica va de la mano con la acción climática. En la COP31 de Antalya, Santiago y Puerto Varas fueron incorporadas a la primera cohorte de “Distritos Basura Cero” del mundo, una iniciativa que busca que ciudades y territorios reduzcan drásticamente la cantidad de residuos orgánicos que terminan en rellenos sanitarios.

El objetivo es que al menos el 70% de estos residuos deje de enterrarse al año 2030, mediante separación en origen, compostaje, reutilización y otras formas de valorización. La primera cohorte reúne también a ciudades como Río de Janeiro, Fortaleza, Ciudad de México, Cancún, Kuala Lumpur, Penang, Gaziantep y Kisumu, con la meta de llegar a 100 distritos en todo el mundo durante esta década.

Detrás de la iniciativa hay una razón climática concreta: los residuos orgánicos enterrados generan metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono en el corto plazo.

Según los antecedentes entregados en la COP31, los residuos representan cerca del 20% de las emisiones de metano de origen humano y este gas explica alrededor del 30% del calentamiento actual. Reducir estas emisiones se considera una de las medidas más rápidas para desacelerar el calentamiento durante las próximas décadas.

El desafío para Chile es especialmente grande. Los residuos representan el 48% de las emisiones nacionales de metano, mientras que cada año se generan unos 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios y cerca del 58% corresponde a materia orgánica. Sin embargo, menos del 1% de esos residuos orgánicos se recicla.

En Santiago, el primer territorio que se incorporará al programa será Renca, mientras la Región Metropolitana ya cuenta con experiencias que pueden servir como punto de partida.

El programa “Nos Compostamos Bien”, impulsado desde 2024 por el Gobierno de Santiago, trabaja con 8.000 hogares, organizaciones comunitarias y establecimientos educacionales, mientras distintas comunas han desarrollado iniciativas de compostaje y recolección diferenciada.

La región también participa en LOW-Methane, una iniciativa de la Coalición Clima y Aire Limpio que busca mejorar la información sobre emisiones, desarrollar proyectos y conectarlos con financiamiento. El desafío ahora es pasar de experiencias comunales a una estrategia de escala metropolitana.

En Puerto Varas, el enfoque será territorial. Las nueve comunas de la provincia de Llanquihue trabajarán mediante un modelo asociativo para gestionar los residuos de unos 400 mil habitantes, utilizando como una de sus infraestructuras principales el Centro de Tratamiento Integral La Laja.

La provincia ya recupera unas 1.500 toneladas de residuos al año y cuenta con recolección casa a casa para más de 100 mil hogares. La incorporación a los Distritos Basura Cero permitirá buscar financiamiento para nuevas instalaciones, entre ellas, tres plantas de compostaje y un centro de educación ambiental, además de infraestructura destinada a ampliar la economía circular.

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