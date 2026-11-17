El Senado aprobó reponer las asignaciones destinadas a los expresidentes de la República, luego de que la Cámara de Diputados rechazara estos recursos durante la tramitación del Presupuesto 2027. La decisión incorpora una indicación relacionada con la entrega de antecedentes que respalden los pagos ante el Comité de Auditoría Parlamentaria.

La medida revierte el rechazo aprobado el pasado 10 de noviembre en la Cámara Baja, donde la propuesta obtuvo 54 votos a favor, 75 en contra y siete abstenciones. Según informó La Tercera, los recursos contemplados originalmente ascendían a $915.746.000 para los cuatro exmandatarios vivos: Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Gabriel Boric.

Estos fondos están destinados a financiar gastos operativos, como personal de apoyo, oficinas y traslados. Son distintos de la dieta que reciben los expresidentes por disposición constitucional, cuyo financiamiento no fue afectado por la votación de los diputados.

El debate por los recursos de los exmandatarios

El rechazo inicial fue impulsado por los diputados Javier Olivares (PDG) y Sergio Bobadilla (UDI), quienes solicitaron una votación separada de las asignaciones.

Durante esa discusión, el diputado Diego Schalper (RN) cuestionó el eventual uso político de estos recursos y dirigió sus críticas especialmente a Michelle Bachelet y Gabriel Boric.

Desde la oposición, la diputada Daniela Serrano (PC) cuestionó que la iniciativa estuviera dirigida contra ambos exmandatarios, quienes habían expresado diferencias con el Gobierno en materia de relaciones exteriores.

La reposición aprobada por el Senado abre una nueva etapa en la discusión sobre el financiamiento de las actividades de los expresidentes, incorporando exigencias de respaldo documental para los gastos asociados a sus asignaciones.