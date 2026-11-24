La distribución de medicamentos en zonas rurales también puede convertirse en un problema de sustentabilidad. Un estudio de la Universidad de Talca, en el marco de la Iniciativa de Impacto Académico de Naciones Unidas, que preside el profesor Ernesto Santibáñez, analizó la llamada “última milla” del sistema de salud en la provincia de Curicó, donde algunas postas se encuentran hasta a 85 kilómetros del hospital.

El modelo buscó optimizar las rutas de reparto para reducir desplazamientos innecesarios y hacer más eficiente el uso de vehículos y recursos.

Los resultados muestran que el diseño de las rutas importa tanto como el precio del combustible. En el escenario estudiado, el reparto semanal a 10 postas tenía un costo de $230.076 y el 52% correspondía a movilización, incluyendo combustible y desgaste por kilometraje. Al utilizar vehículos de mayor capacidad, el modelo redujo de nueve a siete los viajes semanales y el costo total cayó 10,16%, hasta $206.707. Es decir, transportar más en cada recorrido permitió disminuir desplazamientos sin sacrificar el abastecimiento.

La experiencia plantea una lección que va más allá de la eficiencia presupuestaria: una logística sanitaria mejor planificada también puede ser una logística más sustentable. El estudio propone extender este tipo de modelos a las 158 postas rurales del Maule, utilizando datos reales de demanda, tiempos de descarga y capacidad de los vehículos. La idea es reducir viajes evitables y el consumo asociado al transporte, al mismo tiempo que se garantiza el acceso a medicamentos en comunidades alejadas.

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