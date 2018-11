Buenas noticias para el cobre: parte la semana al alza y Goldman anticipa repunte de materias primas para 2019

Una recuperación de los activos considerados riesgosos a escala global, incluyendo commodities y monedas emergentes, y a la espera de nuevas noticias de la guerra comercial o de la Reserva Federal de EEUU y los movimientos del dólar, la principal exportación del país parte la semana con el pie derecho.

Con un alza de 0,58% cerró este lunes el cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME), al transarse en US$ 2,83314 la libra, valor que se compara con los US$ 2,81681 del viernes y los US$ 2,83314 del jueves.

Resultados mixtos en el futuro ya que, producto de lo anterior, el promedio mensual subió a US$ 2,80619, mientras que el anual retrocedió a US$ 2,97725.

Goldman anticipa repunte de las materias primas en 2019

A Goldman Sachs Group Inc. no le preocupa la ola de ventas de las materias primas y pronostica un rendimiento de alrededor del 17 por ciento en los próximos meses. La firma dice que la situación actual es insostenible y opina que la reunión del G-20 de esta semana en Buenos Aires es un posible punto de inflexión.

“Dado el alcance de las dislocaciones de precios en materias primas con respecto a los fundamentos básicos -ahora que el petróleo se ha sumado a los metales con unos precios por debajo del soporte de gastos- creemos que los productos básicos ofrecen un punto de entrada extremadamente atractivo para las apuestas largas en petróleo, oro y en base", dijeron analistas entre los que se incluyen Jeffrey Currie en el informe. El comentario enumeró las 10 principales ideas de negociación para 2019, entre ellas un repunte del Brent a medida que la OPEP reduce el suministro.

Noviembre ha sido un mes difícil para las materias primas por un cóctel de elementos tóxicos: el crudo se hundió por el temor a un exceso de la oferta, los metales han caído por la preocupación de que el crecimiento se está desacelerando y los inversores están inquietos por las perspectivas de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esta semana, los líderes del G-20 se reúnen en Argentina, ofreciendo a los presidentes Donald Trump y Xi Jinping la oportunidad de abordar las tensiones comerciales, mientras que el mandatario ruso Vladimir Putin podrá hablar de política de petróleo con el príncipe heredero de la corona de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.

“Muchas de las incertidumbres políticas que lastran los mercados de materias primas primarios tienen una posibilidad significativa de ser abordadas en Buenos Aires", dijo Goldman. "Esto incluye cierta mejora en la relación China-Estados Unidos y, al igual que en las reuniones del G-20 de 2016, una mayor claridad sobre un posible recorte de la OPEP".

Éstas son algunas de las principales ideas de Goldman para el próximo año, según el informe:

Petróleo: Goldman espera un recorte en los suministros de la OPEP y su anuncio conducirá a un repunte de los precios. Recomienda apuestas largas de Brent de corto vencimiento. Habrá una vuelta al backwardation. Gas: El reciente repunte en los contratos de invierno, debido a un comienzo frío del invierno, ha dislocado el contrato de gas natural de abril de 2019. Oro: El mercado ha contabilizado 10 de las 12 alzas que espera de la Reserva Federal y habrá un cambio en la fuerte tendencia del dólar. "Si el crecimiento de Estados Unidos se ralentiza el próximo año, como se espera, el oro se beneficiaría de una mayor demanda de activos defensivos", dijo Goldman, agregando que podría haber un apoyo adicional a las compras del banco central. Agricultura: Recomienda apuestas largas a la soja de Chicago y apuestas cortas al maíz. "Es probable que las próximas conversaciones del G-20 en Argentina sean tan importantes para la dirección a corto plazo de los precios de granos en Estados Unidos como lo es normalmente el clima de verano", dice Goldman. "Nuestra opinión sobre el resultado probable de las reuniones para la guerra comercial (lo más probable es que sea una pausa, pero con alguna posibilidad de normalización) es más optimista de lo que contabilizan actualmente los mercados".