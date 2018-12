Arresto de heredera de Huawei amenaza la tregua comercial entre Trump y Xi

El mismo día en que Donald Trump y Xi Jinping iniciaron una tregua de guerra comercial en Argentina, a unas 7.000 millas de distancia, las autoridades canadienses realizaron un arresto que ahora amenaza con empeorar el conflicto entre EE. UU. Y China.

Estados Unidos está buscando la extradición de Wanzhou Meng, directora financiera de Huawei Technologies Co., luego de convencer a Canadá de que la arrestara el 1 de diciembre. Canadá confirmó que estuvo bajo custodia poco después de que el Globe and Mail informara que había sido arrestada en relación a la violación de las sanciones contra Irán.

China reaccionó rápidamente con indignación después de la noticia, exigiendo que ambos países se movieran para liberar a Meng. Más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que estaba esperando los detalles sobre por qué fue arrestada, y dijo que las conversaciones comerciales deberían continuar.

Es difícil exagerar la importancia de su arresto en Beijing: Meng es la hija del fundador de Huawei, una campeona nacional en la vanguardia de los esfuerzos de Xi para que China sea autosuficiente en tecnologías estratégicas. Mientras que Estados Unidos pide rutinariamente a los aliados que extraditen a los narcotraficantes, traficantes de armas y otros criminales, arrestar a un importante ejecutivo chino como este es raro, si no sin precedentes.

"El momento y la manera de hacer esto es impactante", dijo Andrew Gilholm, director de análisis de Asia del Norte en Control Risks Group, por teléfono. "No es frecuente que la frase OMG aparezca en nuestras discusiones internas de correo electrónico. ”

En este momento no está claro qué papel desempeñó Trump en el arresto de Meng, o si intervendrá en algún momento. Los líderes estadounidenses han pasado los últimos días tratando de convencer al mundo, y escépticos inversionistas de capital, de que China ha aceptado importantes concesiones, incluida la reducción o eliminación de aranceles en los automóviles estadounidenses. Las acciones cayeron en Asia el jueves.

Los analistas dijeron que es más probable que el caso procediera por separado de las conversaciones comerciales como parte de los esfuerzos de Trump por intensificar los procesos judiciales contra empresas chinas que realizan actividades de espionaje económico y violan las sanciones. En octubre, los EE. UU. Dijeron que Bélgica extraditó a un funcionario de inteligencia chino acusado de robar secretos comerciales de compañías estadounidenses, un hecho sin precedentes.

De cualquier manera, es casi seguro que China vea el arresto de Meng como una escalada importante en la guerra comercial que fomentará los temores de una Guerra Fría más amplia entre las economías más grandes del mundo. Como parte de las negociaciones comerciales, Trump ha insistido en que China deje de brindar apoyo gubernamental a sectores estratégicos, como la inteligencia artificial y la robótica, como parte de su política "Hecho en China 2025".

"Nuevo juego"

"Definitivamente complicará las negociaciones y pueden creer que esto se hizo para aumentar la presión durante este período de 90 días", dijo Dennis Wilder, ex analista de la CIA China y director senior para Asia en el Consejo de Seguridad Nacional bajo el presidente George W. Arbusto.

"Esto está enviando una señal de que hay un nuevo juego", dijo Wilder sobre los recientes arrestos en Estados Unidos. "Están tratando de disuadir al espionaje chino y dejar claro que hay consecuencias reales".

Quizás ninguna compañía personifique mejor la amenaza comercial percibida que Huawei. Ha superado a Apple Inc. en los envíos de teléfonos inteligentes y pretende superar a Samsung Electronics Co. al tiempo que apunta a ventas récord de $ 102,2 mil millones este año, más que Boeing Co.. Está buscando el liderazgo en redes inalámbricas de quinta generación y se prepara para enfrentarse a algunos. Los fabricantes de chips más grandes de América.

Es por eso que la administración de Trump invocó su nombre al bloquear una fusión de Qualcomm Inc.-Broadcom Inc. que habría sido el acuerdo más grande hasta el momento, diciendo que entregaría el liderazgo de 5G a China. Desde entonces, a Huawei se le ha impedido vender sus equipos en Australia y Nueva Zelanda, se quedó congelado de un contrato coreano y se enfrenta a la competencia liderada por Estados Unidos incluso en Papua Nueva Guinea.

La última acción de los Estados Unidos contra Huawei puede ser aún más significativa. Si bien la compañía ha logrado avances en el desarrollo de sus propios microchips, aún depende de los equipos estadounidenses para hacer sus equipos de red y teléfonos inteligentes. ZTE Corp., otra compañía de tecnología china, casi se derrumbó debido a las sanciones de los EE. UU. Por violar las sanciones de Irán antes de que Trump la rescatara a raíz de una solicitud de Xi.

El caso de ZTE mostró a los líderes de China que necesitaban independizarse de los Estados Unidos cuando se trata de tecnologías críticas como semiconductores e infraestructura de red, según Graham Webster, editor coordinador de DigiChina en el think tank New America con sede en Washington.

"Lo que hace que Huawei sea importante es que es un líder en el desarrollo de tecnologías que hará que China sea menos dependiente de los proveedores estadounidenses o europeos", dijo. "Dirigirse a Huawei a través de la búsqueda de la extradición de un alto ejecutivo es un movimiento importante del gobierno de los Estados Unidos, ya sea coordinado o no".

Para algunos analistas en China, muestra que el aparato de seguridad nacional de EE. UU. No está interesado en cerrar un trato, sin importar lo que piense Trump.

"Su objetivo es disociarse con China", dijo Wang Yong, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Pekín. "Las negociaciones son el deseo de Trump y Wall Street".