Reducción de la jornada laboral desordena y tensiona las filas del empresariado

Las propuestas de reducción de jornada laboral han desatado todo un debate también al interior del empresariado. Mientras algunos desde el sector privado han pedido al Gobierno más información sobre los efectos que podría generar en la economía y en el mercado laboral, el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, no cerró la puerta a la reducción de horas, valorando la mayor flexibilidad como lo más importante.

Los dichos del timonel de la Sofofa generaron revuelo, al punto que algunos consejeros pidieron revisar el tema en sesión extraordinaria. El asunto también fue materia de discusión en el Comité Ejecutivo de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) de este martes.

Al finalizar dicho encuentro, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, trató de poner paños fríos, señalando que “nuestro rol es mantenernos unidos, nosotros hoy día hemos abordado este tema en el Comité Ejecutivo, tenemos una mirada común, una postura común”.

Consultado por las declaraciones del presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, Swett aseguró que no comentará esos dichos. "Mi rol en la CPC no es ser comentarista ni entregar opiniones sobre opiniones (…) En lo que sí me tengo que pronunciar es que nuestro rol como CPC es mantener a todo nuestro sector unido frente a un desafío que tenemos como país y sociedad, hemos tenido una muy buena discusión en la mañana en torno a eso y lo que hemos acordado es mantener una postura unitaria, responsable e ir viendo cómo van decantando las próximas noticias", indicó.

Swett añadió que “el tema lo conversamos hoy en el Comité Ejecutivo y todos coincidimos en que queremos avanzar en iniciativas que mejoren el bienestar de los trabajadores. Pero para que esto resulte de verdad, hay que hacerlo con mucha responsabilidad, lo que implica tener una mirada sistémica del mundo del trabajo, considerando temas de empleabilidad, salarios, productividad y calidad de vida. Cada uno de estos puntos debe ser estudiado técnicamente y con levantamiento de lo que ocurre realmente y en la práctica en cada sector, en cada empresa, en pymes y en grandes"

Esta advertencia sobre los efectos de las propuestas que están en el Congreso, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, apeló a contar con “una mirada más técnica a este conjunto de reformas que tienen un montón de efectos que habrá que medir”.