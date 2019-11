Pymes en alerta acusan poca participación en Reforma Tributaria

Varios gremios del sector de la micro, pequeña y mediana empresa, organizados en la Unión Nacional de gremios Mipymes (Unapyme), que agrupa a 156.000 Pymes en Chile, y el Movimiento “Más Pymes para Chile” dieron a conocer su parecer sobre el último acuerdo político, alcanzado entre el gobierno y la oposición representada por los senadores Ricardo Lagos Weber, Jorge Pizarro y Carlos Montes, indicando que ese pacto no los representa.

“Nos manifestamos en estado de alerta y rechazo, ante un acuerdo político que no escucha al sector Pymes, manifestamos a la ciudadanía nuestra tremenda preocupación por no sentirnos considerados en lo que comenzó como una Modernización Tributaria, que a todas luces en su fondo era una reforma estructural de impuestos”, señaló Juan José Medel Presidente de Unapyme.

Agregan que plantearon en la Comisión de Hacienda una serie de medidas, las que no fueron contempladas en este acuerdo “oficialismo/ oposición y por ende éste no refleja más que una serie de buenas intenciones, pero carece total y absolutamente de antecedentes técnicos y profundos del quehacer del mundo Pyme. Es más, a nuestro parecer, ambos sectores parecieran que negocian a puertas cerradas con la sola intención de sacar una ley apresurada, que no colaborara en el desarrollo integral de este sector”, señalaron.

Los gremios Pymes pactaron un documento con 15 puntos, el cual además fue aprobado por el Consejo Nacional del Colegio de Contadores de Chile. “Ello implica que cada región apoya la moción Pyme, sin embargo aun así ambas partes, gobierno y oposición, hacen oídos sordos y tratan de manera somera y casi comunicacional contingente la situación tributaria a legislar”, declararon.

Reiteraron su rechazo total y absoluto a este tipo de acuerdos políticos, que no representan a la ciudadanía Pyme, y en los cuales no hay integración al sector que da más empleo al país.