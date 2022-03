Economista Jeannette von Wolfersdorff: "La brecha salarial en Chile es más del doble que en Reino Unido y más del triple que en Alemania y Nueva Zelanda"

Un estudio sobre remuneraciones en el 2021, realizado por la consultora Mercer y la economista Jeannette von Wolfersdorff, da cuenta de la evolución en este ámbito al interior de las empresas chilenas. En promedio, de acuerdo a la investigación, las compañías han reducido las brechas salariales en un 14% entre 2010 y 2020; es decir, en 2020 el nivel gerencial más alto ganaba 18 veces más que el promedio salarial más bajo en la misma firma, mientras que en 2010 la diferencia era de 21 veces.

La brecha salarial ha disminuido, sin embargo, para la economista Jeannette von Wolfersdorff, especialista en temas de transparencia, la diferencia sigue siendo "excesivamente alta". En ese sentido, apunta a los países desarrollados y evidencia que, en comparación, "la brecha salarial en Chile es más del doble que en Reino Unido y más del triple que en Alemania y Nueva Zelanda".

En conversación con El Mostrador en La Clave, la economista Jeannette von Wolfersdorff planteó que "todavía vemos que hay un trabajo que hacer y en Chile la brecha que mencionamos al inicio, comparando el nivel más bajo con el gerente general, 18 veces, sigue siendo excesivamente alto". A su juicio, la tendencia es positiva pero la pregunta es: ¿cómo seguir esta tendencia y acelerarla?

Jeannette von Wolfersdorff —quien pronto lanzará un libro sobre el capitalismo— señala que acortar la brecha es importante, "porque vemos los desafíos de la automatización en nuestra economía con empleos precarios que estarán ahora y en el futuro". Las empresas, según la economista, "deberían capacitar a sus empleados, lo que se traduce en valorar ese trabajo porque finalmente lo precario de por sí no es la naturaleza del trabajo".

Para von Wolfersdorff, no se trata simplemente de subir los sueldos, sino también de repensar cómo hacer que toda la organización de la empresa sea menos vertical y más horizontal. "Las empresas deberían tender idealmente a ser más horizontales y menos verticales. Menos jefes que dan ordenes de arriba para abajo y mucho más de innovación donde se involucran los empleados de todos los niveles, con corresponsabilidad", sentenció quien fue la primera mujer en ser parte del directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago.

A juicio de la economista, "no es tan simple como culpar al sistema educacional de que las personas lleguen sin conocimiento, sino que las empresas pueden hacer muchísimo para que empleos precarios no lo sean y evolucionen dando más conocimiento a las personas".

Además, respecto de las remuneraciones, von Wolfersdorff sostiene que Chile está muy atrasado en materia de genero. Si bien el estudio no aborda específicamente la brecha salarial de acuerdo a género, la experta opina que se necesitan cuotas. Puso como ejemplo a Alemania donde hay cuotas también a nivel de las altas gerencias, justamente reconociendo que el mercado no funciona bien y que sin cuotas no hay avances".

"La autorregulación ha fracasado, dice, y, "nada mas aburrido que escuchar debates de diversidad de género de las empresas sin que haya avances medibles", añade. "La razón por la que cuesta tanto que avancemos con el tema diversidad en gerencias y en directorios es que no se trata de innovar".

Finalmente, sobre su nuevo lanzamiento, titulado simplemente "Capitalismo", Jeannette von Wolfersdorff comentó que "el libro es sobre el capitalismo mirado desde los lentes de la actualidad, de la historia y de la ciencia evolutiva y la neurociencia. Son ensayos sobre innovación, inversiones y el ser humano, y buscan contribuir en Chile al debate sobre reformas estructurales en los mercados".