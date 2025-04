FNE aprueba acuerdo entre Codelco y SQM para explotación conjunta del litio en el Salar de Atacama

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) anunció la aprobación, en la primera fase de investigación, del acuerdo entre la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) para la explotación conjunta de litio en el Salar de Atacama.

Este acuerdo, suscrito hace casi un año, permite la creación de un joint venture destinado a la extracción, producción y comercialización de litio en sus formas de hidróxido y carbonato, fundamentales para la industria de baterías.

El proyecto establece dos etapas de administración: la primera, entre 2025 y 2030, estará bajo la gestión de SQM; mientras que, desde 2031 hasta 2060, será liderada por Codelco.

La operación fue sometida al escrutinio de la FNE debido a las preocupaciones sobre la posible disminución de la competencia, la creación de vínculos estructurales entre competidores y el acceso a información comercialmente sensible. Para abordar estos riesgos, ambas compañías ofrecieron medidas de mitigación que fueron consideradas proporcionales y efectivas por la FNE.

Entre las medidas propuestas destacan restricciones al flujo de información sensible, ajustes en el gobierno corporativo y el compromiso de evitar el fenómeno conocido como interlocking, que prohíbe la participación simultánea de directores o ejecutivos en empresas competidoras. Este último punto también contempla a empleados y asesores involucrados en el mercado del litio durante el último año. Además, el accionista controlador del joint venture asumió la obligación de no compartir información sensible y de promover compromisos equivalentes entre los directores.

“Estas medidas, que fueron consideradas por la Fiscalía como proporcionales, idóneas y efectivas, contienen compromisos de reporte periódico que permitirán el monitoreo de su cumplimiento”, agregó la FNE en un comunicado.

La FNE señaló que su aprobación excluye aspectos económicos y financieros del acuerdo, así como la idoneidad de los socios seleccionados. Asimismo, comentó que no consideró posibles restricciones verticales derivadas del contrato de opción preferente de compra (offtake) de cloruro de potasio, ya que dicho contrato no es accesorio al joint venture ni genera cambios significativos en el mercado de este producto. No obstante, en respuesta a las preocupaciones sobre el mercado de fertilizantes potásicos, la división antimonopolios de la FNE inició una investigación para detectar posibles infracciones a la normativa de libre competencia en ese sector.

La fiscalía también adelantó que, a través de su división de fiscalización, monitoreará el cumplimiento de los compromisos asumidos por Codelco y SQM. Este control periódico buscará garantizar la transparencia y el cumplimiento de las condiciones impuestas para evitar cualquier afectación a la competencia en el sector del litio.