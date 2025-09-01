Imacec alcanza a cumplir justo con lo esperado: economía crece un 1,8% en julio

El Banco Central informó este lunes que el Índice Mensual de la Actividad Económica (Imacec) correspondiente a julio de 2025 anotó un crecimiento de 1,8%, cifra en línea con las proyecciones del mercado que apuntaban a un 1,9%.

Pese a lo esperado por especialistas, la cifra es la más baja desde febrero de este año cuando cayó 0,1%. Además, la cifra estuvo por debajo del 3,1% del mes anterior (junio).

Según el informe, la serie desestacionalizada aumentó 1,0% respecto de junio y creció 2,3% en doce meses.

El resultado se explicó por el dinamismo del comercio y los servicios, que compensaron en parte la caída de la minería.

En detalle, el Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,5% y en términos desestacionalizados registró un alza de 0,5% frente al mes anterior.

En contraste, la producción de bienes cayó 0,9% anual, resultado influido por la menor producción minera y del resto de bienes.

El comercio mostró un alza de 6,6% en doce meses, con resultados positivos en todos sus componentes, mientras que los servicios aumentaron 2,6%, principalmente por los rubros empresariales y de salud.