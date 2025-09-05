JP Morgan y las presidenciales: derecha va con camino pavimentado a La Moneda, Jara sin aire

Un nuevo informe de JP Morgan vuelve a poner cifras sobre lo que ya se conversa en las mesas: la derecha sigue con la delantera en la carrera presidencial. Según las principales encuestas (Cadem, Criteria y Atlas), los candidatos de ese sector acumulan cerca del 50% de las preferencias, con una ventaja de entre 15 y 20 puntos sobre Jeannette Jara.

Por qué importa:

• El banco compara el rally bursátil de este año con el que siguió a la segunda victoria de Piñera en 2017. El IPSA pasó de múltiplos de 9,4x a 11,7x, lo mismo que entonces (+25%).

• Eso sugiere que el espacio de upside adicional es limitado, salvo que la derecha logre no solo la presidencia, sino también un Congreso más favorable.

El detalle electoral:

• En enero, el bloque “otros” era mayoría con 51%. Hoy cae a 20%, mientras que la derecha sube a 49% y la izquierda (Jara) escala a 31%.

• El giro en prioridades es claro: del foco en temas sociales al orden público y crimen, terreno donde Kast marca ventaja.

• Jara destaca por cercanía y carisma, pero esas cualidades pesan menos hoy en la agenda ciudadana.

Lo que dice JP Morgan:

• Si Kast o Matthei ganan con Congreso favorable, sus programas ortodoxos pro mercado tendrían menos riesgos de ejecución.

• En ese escenario, los múltiplos podrían expandirse otro 20-30%, dando aire extra al rally chileno.

La conclusión:

Con poco más de dos meses para la elección, la izquierda enfrenta un escenario cuesta arriba. El mercado ya descuenta un triunfo de la derecha, pero la verdadera incógnita está en el Congreso.

El análisis de JP Morgan advierte que el mercado chileno ya asimiló a precio gran parte del optimismo electoral: el MSCI Chile acumula una expansión de múltiplos de 25% en 2025, similar al rally de Piñera en 2017, pero desde una base más baja.

• Si gana Jara, los múltiplos se mantendrían contenidos, cerca de 9x, como en los gobiernos de Boric y Bachelet.

• Con Kast, podrían subir a niveles similares a los de Piñera, pero el espacio es acotado: “mucho del rally ya ocurrió”.

• Solo una sorpresa en la magnitud de la victoria o en la composición del Congreso abriría margen para otra revalorización fuerte.