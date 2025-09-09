Anglo American se fusiona con la canadiense Teck en mega acuerdo por el cobre

La británica Anglo American alcanzó un acuerdo con la canadiense Teck Resources que dará origen a Anglo Teck, una de las mayores compañías mineras del mundo y un actor decisivo en el mercado global del cobre.

La nueva firma cotizará en Londres, con oficinas en Canadá y Johannesburgo, y tendrá una capitalización bursátil combinada de más de 53.000 millones de dólares.

El acuerdo contempla que Anglo American controle el 62,4% de la nueva compañía, mientras que Teck tendrá el 37,6%. La estructura ejecutiva también quedará definida: Duncan Wanblad continuará como director ejecutivo, y Jonathan Price, de Teck, asumirá como director ejecutivo adjunto.

La fusión tiene una fuerte relevancia para Chile, dado que ambas empresas poseen operaciones y proyectos estratégicos en el país. Entre ellas destacan Los Bronces y Collahuasi por parte de Anglo American, y Quebrada Blanca por parte de Teck.

Según el comunicado, la integración de estas minas permitirá alcanzar sinergias de ingresos Ebitda de hasta 1.400 millones de dólares anuales entre 2030 y 2049, además de 800 millones de dólares anuales en sinergias operativas antes de impuestos en un plazo de cuatro años.