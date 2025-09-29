Informe Laeco de septiembre: a segunda vuelta pasan Jara y Kast

El más reciente Informe de Coyuntura Latinoamericana de Laeco, correspondiente a septiembre de 2025, anticipa que los dos nombres que llegarán a la segunda vuelta presidencial serán la abanderada comunista Jeannette Jara y el candidato republicano José Antonio Kast. Según el análisis, el escenario favorece al exdiputado de derecha, quien tendría la primera opción de imponerse en el balotaje de diciembre.

El reporte, elaborado por Gemines para la sección sostiene que “si bien en política las sorpresas ocurren y en dos meses pueden suceder muchas cosas, tanto la tendencia histórica desde las elecciones de 2009, en que se ha producido alternancia en el poder entre la izquierda y la derecha, como la mala evaluación del gobierno de Gabriel Boric, indican que la derecha debería triunfar en la elección presidencial”.

En el plano económico, Laeco subraya que la actividad mantiene un dinamismo razonable, con un crecimiento acumulado de 2,6% en los primeros siete meses, aunque con un mercado laboral debilitado por el aumento del costo laboral y con una inflación que no logra acercarse a la meta de 3%.

Respecto al Parlamento, el informe advierte que el panorama es “mucho más complejo”, ya que en la elección se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados y casi la mitad del Senado. Laeco estima que la derecha y sus aliados podrían mantener una leve mayoría en la Cámara Alta y alcanzar un respaldo frágil en la Baja, condicionado a los votos de partidos pequeños e independientes.