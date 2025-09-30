Desempleo en Chile llega al 8,6%: cifra registró descenso de 0,3 puntos porcentuales

La tasa de desocupación en Chile se ubicó en 8,6% durante el trimestre junio-agosto de 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La cifra marcó un retroceso interanual de 0,3 puntos porcentuales, explicado por un aumento de 0,9% en la fuerza de trabajo y un mayor crecimiento en los ocupados, de 1,3%. En contraste, los desocupados cayeron 2,9%, incididos por la baja en los cesantes.

El informe detalló que la participación laboral se mantuvo en 61,8%, mientras que la tasa de ocupación llegó a 56,5%. Entre las mujeres, el desempleo alcanzó 9,3%, con un leve descenso de 0,1 puntos, mientras que en los hombres fue de 8,0%, disminuyendo medio punto porcentual en un año.

Por sectores, las alzas más notorias en ocupados se dieron en actividades de salud (7,6%), industria manufacturera (5,7%) y comunicaciones (22,8%). En cuanto a la informalidad, el índice se situó en 26,0%, lo que representa una baja de 0,4 puntos porcentuales en doce meses.

El INE también reportó que el volumen de horas trabajadas creció 1,3%, con un promedio de 37 horas semanales, y que la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (SU3) fue de 16,5%.

En la Región Metropolitana, el desempleo alcanzó 8,9%, con una caída de 0,3 puntos interanual.