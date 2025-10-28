Copia, copia: CNC detalla los productos más falsificados en los malls chinos en Chile

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) difundió el Informe de Observación de Malls Chinos 2025, que analizó 62 locales ubicados entre Arica y Magallanes con el propósito de evaluar formalidad, cumplimiento normativo y condiciones sanitarias en estos centros de venta. Se trata de una investigación inédita que entrega una radiografía del funcionamiento de estos establecimientos.

El estudio reveló que un 45,1% de los locales comercializaría productos falsificados o de procedencia dudosa. Las categorías con mayor presencia de falsificaciones corresponden a perfumería y alimentación, ambas con un 30,3%, seguidas por artículos de limpieza con 27,3%. Entre las marcas más imitadas en perfumería se mencionan Carolina Herrera, Jean Paul Gautier y Paris Hilton. En alimentos aparecen productos que se presentan como Lays, Starbucks y Oreo, mientras que en limpieza se incluyen Clorox, Cif y Clorinda.

El presidente de la CNC, José Pakomio, señaló que “se han detectado productos falsificados, así como también la falta de etiquetados y certificaciones correspondientes en artículos sensibles como juguetes, electrónicos y alimentos”, advirtiendo sobre los riesgos para los consumidores.

El informe detalló la situación por tipo de producto. En juguetes, presentes en el 91,9% de los locales, solo el 49% presenta información en español. En artículos electrónicos, vendidos en el 85,5% de los establecimientos, apenas el 35,8% cuenta con código QR de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y un 45,3% no incluye instrucciones. En cosméticos, presentes en el 93,5% de los locales, solo el 67% cuenta con certificación del Instituto de Salud Pública.

Respecto a los alimentos, el 80,6% de los locales los comercializa, pero solo el 52% exhibe resolución sanitaria. Por su parte, en artículos de limpieza apenas el 23% cumple con la norma chilena NCh 1477/2003, lo que refleja un bajo nivel de cumplimiento en productos de uso cotidiano.