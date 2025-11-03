Imacec de septiembre: gracias al comercio y servicios, actividad económica crece un 3,2%

La actividad económica de Chile registró un crecimiento de 3,2% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con el Banco Central.

El resultado del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) se explicó principalmente por el dinamismo del comercio y los servicios, mientras que la producción minera mostró un retroceso.

Según el instituto emisor, el Imacec desestacionalizado aumentó 0,5% respecto del mes previo y 2,5% en doce meses. En tanto, el Imacec no minero registró un alza de 3,8% anual y de 0,2% mensual, confirmando un desempeño positivo general.

El comercio fue el sector más expansivo, con un aumento de 10,8% anual, impulsado por mayores ventas mayoristas de maquinaria, equipos y alimentos, además del repunte en el comercio automotor y el crecimiento de las ventas minoristas, especialmente en vestuario y plataformas online.

Los servicios también mostraron un avance de 3,3%, gracias al dinamismo de los rubros empresariales, personales y de transporte. En tanto, la producción de bienes creció 0,5%, influida por la industria manufacturera —que subió 4,0% por una mayor elaboración de alimentos—, mientras la minería cayó 2,2% debido a una menor extracción de cobre.

El Banco Central destacó además que septiembre tuvo dos días hábiles más que el mismo mes del año pasado, lo que también influyó en las cifras. Los resultados preliminares del PIB del tercer trimestre y las revisiones de los dos trimestres anteriores se publicarán el próximo martes 18 de noviembre.