Minera australiana BHP cierra la puerta a fusión con británica Anglo American

La minera australiana BHP confirmó que dejó de evaluar una eventual fusión con Anglo American, tras meses de conversaciones preliminares que no lograron convertirse en una oferta formal.

La compañía precisó que la decisión fue comunicada al mercado y que no seguirá insistiendo en una integración que, según dijo, habría generado “valor significativo para todos los grupos de interés”.

La firma, con sede en Melbourne, indicó que pese al interés inicial en sumar los activos de Anglo American —productora global de platino, diamantes y cobre—, optó por concentrarse en el desarrollo orgánico de su propio portafolio. En su comunicado subrayó que su estrategia independiente ofrece un potencial “altamente convincente” en el mediano y largo plazo, decisión que marca un giro tras las negociaciones sostenidas en los últimos meses.

Con esta definición, BHP queda impedida de retomar cualquier intento de fusión salvo que se produzcan condiciones excepcionales: que el directorio de Anglo American decida reabrir la posibilidad de una oferta, que un tercero active un proceso formal de adquisición o que las autoridades británicas consideren que hubo cambios sustanciales en el escenario competitivo.

La retirada ocurre en un periodo en que las grandes mineras buscan consolidar su posición frente a la creciente demanda mundial de metales críticos impulsados por la transición energética. En ese contexto, el cobre y otros recursos estratégicos se han vuelto piezas clave de la disputa global por activos de alto valor operativo.