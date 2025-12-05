Cooperativa financiera sube posiciones en el sector bancario y en ranking nacional de empresas

Coopeuch alcanzó el cuarto lugar en el ranking sectorial de bancos e instituciones financieras, subiendo dos posiciones respecto de la medición anterior. Además, obtuvo un importante avance al subir ocho posiciones en el general de Merco Empresas 2025, ubicándose en el lugar 29, su mejor resultado histórico.

Según declaran desde la financiera, los resultados reflejan la solidez del modelo empresarial cooperativo y el fortalecimiento reputacional de la institución en un entorno altamente competitivo.

“Este logro nos llena de orgullo porque confirma que la reputación se construye con coherencia, propósito y compromiso social. Avanzar en una medición tan relevante es una señal clara de que estamos actuando con consistencia entre lo que somos, lo que hacemos y lo que comunicamos. Nuestro desafío es seguir impulsando un modelo financiero inclusivo, transparente y centrado en las personas”, señaló Rodrigo Silva, gerente general de Coopeuch.

El ranking Merco Empresas evalúa anualmente a compañías globales y sectores de alta competencia, midiendo atributos como excelencia, transparencia, liderazgo reputacional, calidad de la gestión e impacto social. Para Coopeuch, estos avances representan un hito especialmente relevante, ya que refuerzan pilares que forman parte de su hoja de ruta estratégica.

La cooperativa sostuvo, además, que ubicarse dentro de las 30 empresas con mejor reputación del país refleja el compromiso de sus equipos por impulsar prácticas responsables y un servicio centrado en las necesidades de sus más de dos millones de socios y clientes en todo Chile.

Asimismo, destacan que la mejora en el ranking sectorial de bancos e instituciones financieras consolida la posición de Coopeuch como uno de los referentes de la industria, fortaleciendo el valor del modelo empresarial cooperativo dentro del sistema financiero chileno.

Rodrigo Silva señaló que, si bien aún existen desafíos por delante, resultados como éste refuerzan el compromiso de seguir avanzando con humildad, disciplina y la convicción de mejorar cada día. Agradeció a sus colaboradores, socios y socias, “quienes hacen posible este avance y nos impulsan a seguir trabajando con un propósito claro: generar más y mejor inclusión financiera para que nadie se quede atrás”.